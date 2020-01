Einstige Talente des OFC spielen kaum eine Rolle

Offenbach – Vergangene Saison waren sie Leistungsträger in der U19 der Offenbacher Kickers, die den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffte.

Einen Vertrag bei den Profis erhielten Torjäger Giuseppe Signorelli, Mittelfeldspieler Rasim Bulic und Außenverteidiger Marc Nopp jedoch nicht. Das sorgte für Kritik. Teilweise wurde den OFC-Verantwortlichen Unfähigkeit vorgeworfen. Doch was wurde aus den Talenten?.

Giuseppe Signorelli (1899 Hoffenheim II, zwei Spiele, kein Tor). War in der Meistersaison mit 42 Toren bester Schütze der U19-Hessenliga. In der Regionalliga der Herren tut er sich jedoch schwer. Hatte nur zwei Kurzeinsätze – für insgesamt zwölf Minuten. Stand noch siebenmal im Kader, unter anderem gegen den OFC. Fiel zwischendurch einen Monat mit Muskelfaserriss aus. Fehlte in der letzten Partie des Jahres wegen Oberschenkelproblemen.

Rasim Bulic (1.FC Saarbrücken, drei Pflichtspiele, kein Tor): Spielte für die Saarländer bislang nur 56 Minuten. Zwei Kurzeinsätzen in der Regionalliga Südwest folgte einer bis zur Pause im Landespokal. Darüber hinaus stand der defensive Mittelfeldspieler noch sechsmal im Kader.

Marc Nopp (SC Hessen Dreieich, ein Spiel, kein Tor): Musste beim Hessenligisten bis zum vierten Spieltag auf seinen ersten Saisoneinsatz warten. In der Pause ausgewechselt. Fiel dann drei Monate aufgrund einer Fußverletzung aus. Stand in den letzten zwei Partien vor der Winterpause im Kader, kam aber nicht mehr zum Einsatz. cd