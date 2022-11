Bei Kickers Offenbach überwiegt die Freude nach dem 2:1 beim Bahlinger SC

Von: Christian Düncher

Drin: Jakob Lemmer (rechts) trifft zum 1:1 für die Kickers beim Bahlinger SC, dessen Torwart Marvin Geng geschlagen ist. © hübner

Die Offenbacher Kickers haben ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest beim Bahlinger SC nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (1:1) gewonnen.

Bahlingen – Als sich die Matchwinner der Offenbacher Kickers nach dem glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg beim Bahlinger SC umarmten, rief Torhüter David Richter seinem Kollegen Rafael Garcia lediglich ein Wort ins Ohr: „Wichtig!“ Durch einen späten Treffer von Garcia kehrte der OFC in der Fußball-Regionalliga Südwest nach zuvor zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurück. In der Tabelle verbesserte sich das Team von Trainer Ersan Parlatan vom siebten auf den fünften Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ulm beträgt aber weiter neun Zähler. Das war den Offenbachern direkt nach Abpfiff jedoch egal.

„Es gab in dieser Saison bereits andere Spiele, in denen wir Pech hatten. Nun ist uns endlich mal ein dreckiger Arbeitssieg gelungen“, freute sich Geschäftsführer Matthias Georg. Und Siegtorschütze Garcia ergänzte: „Bahlingen war in der zweiten Hälfte gut im Spiel. Da hatten wir ein bisschen Glück. Aber das ist mir total egal.“

Parlatan hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den FSV Mainz 05 II auf zwei Positionen verändert. In der Innenverteidigung ersetzte der nach Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigte Jayson Breitenbach Jakob Zitzelsberger. Und in Julian Albrecht (für Christian Derflinger) kam ein zweiter Sechser in die Partie.

Beide Teams agierten in einem 4-2-3-1-System und suchten schnell den Weg nach vorne. So entwickelte sich von Beginn an ein munterer Schlagabtausch. Nach gerade mal drei Minuten lag der Ball erstmals im Netz. Bahlingens Hasan Pepic hatte aus der Distanz abgezogen. OFC-Torwart Richter war auf dem Weg in die richtige Ecke, die Kugel wurde jedoch unglücklich abgefälscht und flog in hohem Bogen ins Tor - 1:0.

Die Kickers zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Dominik Wanner wurde im Strafraum zwar noch entscheidend abgedrängt (4.), in der elften Minute fiel aber der Ausgleich. Dejan Bozic setzte sich links durch und passte flach vor das Tor, wo Jakob Lemmer frei stand und zum 1:1 vollstreckte. Es war bereits der siebte Saisontreffer des 22 Jahre alten Eigengewächses.

Wenig später sogar fast die Offenbacher Führung. Björn Jopek chippte den Ball in den 16er. Von Bozic’ Brust prallte die Kugel zu Dominik Wanner, der aus zehn Metern jedoch übers Tor ballerte (20.). Bahlingen spielte aber weiter munter mit. Und fast hätte sich die Szene vom 1:0 wiederholt. Diesmal landete der abgefälschte Ball allerdings neben dem Tor (34.). Es war die beste Chance der Gastgeber in einer kleinen Drangphase. In den letzten Minuten der ersten Hälfte war aber der OFC wieder näher an der Führung dran. Zuerst schoss Lemmer knapp am langen Pfosten vorbei (39.). Und kurz vor dem Pausenpfiff rettete dann das Aluminium für den BSC: Semir Saric hatte die Kugel Richtung Tor geschlenzt . Von Jopeks Hüfte prallte der Ball an den Pfosten. Torhüter Marvin Geng schnappte sich den Abpraller (45.).

Nach dem Seitenwechsel machte Bahlingen zunächst den wacheren und aggressiveren Eindruck, drängte die Kickers in die Defensive. In der 56. Minute lag der Ball auf einmal im Tor der Gastgeber. Die Fahne ging aber noch: Abseits. Bahlingen hatte weiterhin mehr vom Spiel. Nach einer Ecke wurde es gefährlich. Richter parierte jedoch und Julian Albrecht schlug die Kugel letztlich aus der Gefahrenzone (64.). Der Kickers-Torhüter hatte weiterhin viel zu tun, rettete in der 74. Minute gleich zweimal stark. Später parierte er noch einmal gegen Fischer (83.).

Kurz zuvor hatte Parlatan offensiv gewechselt und in Philipp Hosiner für Jopek einen Stürmer für einen Mittelfeldspieler gebracht. Mit Erfolg. Am 2:1 waren sogar drei Joker beteiligt. Der eingewechselte Christian Derflinger eroberte in der eigenen Hälfte den Ball und passte zu Lemmer, der direkt zu Hosiner weiterleitete. Der Österreicher hatte rechts Platz und passte in den Rücken der Abwehr zum ebenfalls eingewechselten Rafael Garcia, der Geng mit einem Flachschuss keine Chance ließ (88.).

„Bahlingen war dem 2:1 näher als wir. Aber so ist Fußball: Mit dem Einwechselspielern haben wir den Sieg geholt“, freute sich Parlatan über die drei Punkte.