Englische Woche endet für Kickers Offenbach mit „Scheißgefühl“

Von: Christian Düncher

Marcos Alvarez (Mitte) sorgte im Spiel beim TSV Schott Mainz zumindest für ein paar Impulse. Er bereitete eine Großchance von Dominik Wanner vor und traf per Handelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1. © Harald Bremes

Über sein erstes Saisontor konnte sich Kickers Offenbachs Marcos Alvarez nicht freuen. Auch Alexander Sorge hatte sich eine andere Premiere gewünscht.

Mainz – Am Freitag hatte er das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, am Samstag gab Zugang Alexander Sorge sein Debüt im Trikot der Offenbacher Kickers. Als Ersatz für den langzeitverletzten Maximilian Rossmann (Achillessehnenriss) agierte er neben Noel Knothe in der Innenverteidigung und verließ danach ebenso wie seine Mitspieler mit nachdenklicher Miene den Platz. „Es gibt bessere Tage um reinzukommen“, sagte Trainer Christian Neidhart nach der 1:2-Pleite beim TSV Schott Mainz. „Er wird uns aber mit seiner Wucht und Kopfballstärke helfen.“

Die Qualitäten des 1,94 Meter großen Abwehrspielers waren teilweise bereits zu sehen, kamen aber nicht zum Tragen. Er habe „gefühlt 15 Kopfballduelle gewonnen“, so Hock, aber der Ball landete stets beim Gegner, da die Mitspieler nicht antizipierten. Schott Mainz habe grundsätzlich den wacheren Eindruck gemacht.

Auch eine zweite Premiere verkam zur Nebensache: Das erste Tor von Marcos Alvarez, der per Handelfmeter das 1:1 erzielt hatte. „Da waren wir am Drücker. Das 2:1 darf nicht passieren, das 1:0 ebenfalls nicht. Das war von uns einfach nicht genug“, gab er zu. Das 1:1 gegen Fulda könne passieren, jedoch nicht die Pleite bei Schott Mainz. „Vier Punkte aus der Englischen Woche sind zu wenig“, sagte Alvarez. Man wollte diese eigentlich positiv abschließen. Stattdessen herrsche nun „ein Scheißgefühl“, nahm der Angreifer kein Blatt vor den Mund.

