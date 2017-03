Entscheidung über Neun-Punkte-Abzug beim OFC vertagt

Offenbach – Teil eins des historischen „Zwölf-Punkte-Wochenendes“ hatte sich für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach schnell erledigt. Von Jörg Moll

Die für Samstag, einen Tag vor dem brisanten Derby beim SV Waldhof Mannheim, terminierte Verhandlung über den Neun-Punkte-Abzug in Folge des Insolvenzantrags musste vertagt werden. Weil ein Mitglied des dreiköpfigen Schiedsgerichtes bei der Anfahrt zum Verhandlungsort, einem Hotel in Walldorf, in einen Unfall verwickelt war und somit nicht teilnehmen konnte, war das Ständige Schiedsgericht der Regionalliga Südwest nicht vollständig besetzt und somit nicht beschlussfähig.

Verhandlung über Neun-Punkte-Abzug beim OFC: Der Ticker zum Nachlesen „Das war natürlich für alle Beteiligten eine unglückliche Situation“, räumte OFC-Präsident Helmut Spahn etwas zerknirscht ein. Mit Geschäftsführer Christopher Fiori und Anwalt Dr. Peter Wössner musste er unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten. Als Rechtsbeistand für die Fußball-Regionalliga Südwest war in Martin Stopper ein Anwalt eigens aus München angereist. Ohne Kenntnis über den Ausgang des Unfalls wünschte Spahn dem Schiedsgerichtsmitglied „gute Besserung von unserer Seite“.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts, der Kölner Anwalt Dietmar Artzinger-Bolten, hatte nach rund 45 Minuten Wartezeit die Verhandlung vertagt. Der frühere Präsident des Bundesligisten 1. FC Köln wird nun „zeitnah“ einen neuen Termin festlegen. Offen ist, ob dann Heinz-Wilhelm Fink (Koblenz) daran teilnehmen kann. Bei einer längeren Ausfallzeit müsste laut Statuten der Gerichtsordnung das Schiedsgerichtsmitglied einen Alternativkandidaten benennen. Der allerdings müsste sich erst in die Materie einlesen. „Wir werden damit umgehen“, sagte Spahn: „Wir hoffen aber, dass wir noch im März zusammenkommen. Letztlich sollte die Entscheidung ja vor Ende der Runde stehen.“