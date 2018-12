Erfolgsgarantie bei zwei Treffern

OFC will sich mit viertem Heimsieg vom Publikum verabschieden

+ © bild pressehaus Serkan Firat (rechts) trifft zum 2:1 gegen Wormatia Worms. Offenbachs bester Torschütze war bei allen drei OFC-Heimsiegen erfolgreich.Jake Hirst (Mitte) wartet dagegen seit sieben Spielen auf seinen achten Saisontreffer. © bild pressehaus

Offenbach - Dem sozialen Auftrag sind die Profis der Offenbacher Kickers in dieser Woche mit der Typisierungsaktion „Helft Kai!“ für den an Leukämie erkrankten jungen Offenbacher gerne nachgekommen. Am Sonntag (14 Uhr) wollen sie nur zu gerne auch den sportlichen Auftrag erfüllen. Und der heißt: Der vierte Heimsieg der Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest soll her. Von Jörg Moll