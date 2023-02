Erste Profiverträge für Balic und Mrvelj

Von: Jörg Moll

Kickers Offenbach intensiviert seine Planungen für die neue Spielzeit und hat die Spieler Nummer 16 und 17 unter Vertrag genommen - beide stammen aus dem eigenen Leistungszentrum.

Offenbach – Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat zwei weitere Talente mit Profiverträgen ausgestattet. Roko Mrvelj (18) spielt in der U19 im zentralen Mittelfeld, bei den Profis war er in der Wintervorbereitung auf der defensiven Außenbahn gefragt. „Er hat sich bereits hervorragend an die Intensität im Profibereich gewöhnt“, lobt OFC-Geschäftsführer Matthias Georg:

Damjan Balic (rechts) , der hier für seinen Treffer im Testspiel gegen Schalke 04 II (1:0) beglückwünscht wird, ist ab Sommer Profi beim OFC. © ofc

„Mit seiner Laufstärke und Ruhe am Ball wird er uns perspektivisch weiterhelfen.“ An Damjan Balic (20), im Sommer vom Verbandsligisten JSK Rodgau zur reaktivierten OFC-Reserve gewechselt, schätzt Georg die Unbekümmertheit und der Spielwitz. In der Wintervorbereitung hatte Balic zudem als Torschütze in Testspielen auf sich aufmerksam gemacht. „Ich bin sehr glücklich darüber, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben“, sagte der in der Offensive variabel einsetzbare Balic. jm