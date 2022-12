Reaktionen zum Tod von OFC-Legende Hermann Nuber

Von: Jörg Moll, Christian Düncher, Holger Appel

OFC-Legende Hermann Nuber ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © Christian Klein

Die Offenbacher Kickers tragen Trauer: Vereinslegende Hermann Nuber ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Nun äußern sich einige Weggefährten zum Tod des „Eisernen Hermann“.

Trauer um eine Vereinslegende: Im Alter von 87 Jahren ist Hermann Nuber am Montag verstorben. Der ehemalige Spieler, Jugendtrainer und Interims-Coach des Fußball-Regionalligisten war eine Ikone für die Männer in Rot und Weiß. Nuber, dessen Büste mit seinem Spitznamen „Eiserner Hermann“ vor dem Stadion am Bieberer Berg steht und nachdem eine Tribüne benannt ist, hat in Offenbach wie in Fußball-Deutschland tiefe Spuren hinterlassen, wie die Reaktionen einiger seiner Weggefährten zeigen:

Rudi Völler (Ex-Nationaltrainer und ehemaliger Sportdirektor von Bayer Leverkusen, einst von Hermann Nuber entdeckt und gefördert): „Das größte Offenbacher Fußball-Idol aller Zeiten ist von uns gegangen. Der OFC und auch ich persönlich haben Hermann Nuber viel zu verdanken. Hermann war bei den Kickers mein A-Jugendtrainer, und er hat mich besonders geprägt. Seine Arbeiter-Mentalität und sein unglaublicher Wille machten ihn zur Vaterfigur eines ganzen Vereins. Auch in Leverkusen trägt man Trauer angesichts der Fan-Freundschaft zwischen Bayer 04 und dem OFC.“

Freddy Schultheis (mit Nuber in der 1959er-Endspielmannschaft der Kickers): „Ich bin sehr traurig. Hermann und ich haben uns immer gesucht und gefunden, sind aber auch mal auf dem Feld aneinander geraten. Ich erinnere mich noch an eine Szene gegen Stuttgart, da ist mir ein Gegenspieler entwischt. Da ist Hermann auf dem Feld richtig laut geworden, ich habe zurück geschrien, aber das gehört dazu. Nach dem Spiel hat uns Trainer Cuvaj gefragt, was denn das gewesen sei. Hermann schaute mich an und frage: ‘Fred hatten wir Streit?’ Ich antwortete: ‘Hermann, ich weiß von nix.’ Und schon waren wir wieder Freunde. Hermann war ein exzellenter Fußballer, kein Star, sondern ein echter Mannschaftsspieler. Ich wäre froh, wir hätten heute noch so einen Spieler beim OFC.“

Felix Schwenke (Offenbachs Oberbürgermeister): „Zutiefst betrübt hat mich die Nachricht, dass Hermann Nuber gestorben ist. Der Name Hermann Nuber steht wie kaum ein anderer für unsere Kickers Offenbach. Seine Treue für unseren Verein beeindruckt mich bis heute. Als Oberbürgermeister lernt man viele Menschen kennen, auch viele erfolgreiche Menschen. Nie aber habe ich einen Menschen wie Hermann Nuber kennengelernt, der so erfolgreich war und der dennoch so absolut normal und bodenständig geblieben ist. Ich habe die Erfahrung gemacht: Alles, was die Menschen über seine Menschlichkeit beschrieben und gelobt haben, alles, was sie über ihn gesagt haben, stimmt. Erst in diesem Sommer haben wir die Haupttribüne am Bieberer Berg nach ihm benannt. Ich bin glücklich und dankbar, dass er diese Ehrung - neben vielen weiteren zuvor - noch miterleben durfte. In großer Trauer sind meine Gedanken nun bei den Hinterbliebenen, denen ich angesichts dieser Nachricht viel Kraft wünsche.“

Barbara Klein (Frau von Ehrenpräsident Waldemar Klein und OFC-Ehrenrepräsentantin): „Einen Tag, nachdem ich meinen Mann Waldemar kennengelernt habe, waren wir zusammen bei Hermann Nuber. Er sagte zu Waldemar: ‘Die kannste nehmen.’ Darüber haben wir zuletzt gerade wieder mal zusammen gelacht. Wieder einen Tag später war ich das erste Mal beim OFC: Freitagabend, ein Flutlichtspiel.“

