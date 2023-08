Gelingt der erste Sieg des OFC gegen Fulda-Lehnerz in der Liga? Der Live-Ticker

Von: Theresa Ricke

Teilen

„Alle vier Offensiven hatten nicht die Bereitschaft. Das geht nicht“: So lautete die Kritik des OFC-Trainers nach dem Spiel in Aalen, die sich auch Rechtsaußen Mike Feigenspan (links), hier im Duell mit Yannik Thermann, gefallen lassen musste. Mittlerweile präsentiert sich Feigenspan in besserer Form. © Hübner

Nach dem starken Auftritt gegen Hoffenheim II erwartet der OFC am 5. Spieltag der Regionalliga die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Ein Sieg wäre in einem Punktspiel eine Premiere für die Kickers.

5. Spieltag OFC - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:0 (:) Tore Gelbe Karten

>>>LIVE-TICKER AKTUALISIEREN<<<

Nur drei Tage nach dem ersten Auswärtssieg des OFC beim 1899 Hoffenheim II (2:1) steht das nächste Heimspiel auf dem Bieberer Berg an. Am Dienstag (Anpfiff 19 Uhr) kommt am 5. Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach Offenbach. Ein Sieg gegen Fulda-Lehnerz wäre nicht nur eine weitere Premiere für Trainer Christian Neidhart, der zum ersten Mal in der Regionalliga coacht, sondern für den ganzen Club: Der OFC hat in einem Punktspiel noch nie gegen die Osthessen gewonnen.

Der erfolgreiche Start in die Englische Woche gegen Hoffenheim, den die Kickers auch der Tatsache verdanken, dass die Taktik von OFC-Trainer Christian Neidhart voll aufgegangen ist, wurde nur von der schweren Verletzung von OFC-Kapitän Maximilian Rossmann getrübt. Der Leistungsträger der Kickers fällt mindestens sechs Monate aus. Umso wichtiger wird es, dass der OFC noch mal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Zwei neue Spieler werden noch gesucht.