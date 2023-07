Kickers Offenbachs Trainer Neidhart: „Fußball muss immer einfach sein“

Von: Jörg Moll, Christian Düncher

Die Drei von der Bankstelle: Der neue OFC-Chefcoach Christian Neidhart (54, Zweiter von rechts) bildet mit seinem Assistenten Jouke Faber (61, Zweiter von links) und Torwarttrainer Rene Keffel (55, links) „wohl das älteste Trainerteam der Liga“. Ganz rechts: Sport-Geschäftsführer Christian Hock. © hübner

Seit rund einem Monat ist Christian Neidhart nun Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Für uns nahm er sich fast zwei Stunden Zeit. Hier gibt es das ausführliche Interview.

Offenbach – SV Meppen, Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim und nun Kickers Offenbach: Christian Neidhart hat ein Faible für Traditionsvereine. Wäre er nicht im Profi-Fußball gelandet, stünde er jetzt immer noch als Fan in der Kurve, sagt der neue OFC-Coach. Im Interview spricht er zudem über die Kehrseiten des modernen Fußballs, zwei kuriose Stationen als Spieler, einen Beinaheunfall und die Freude an seinem Job.

Sie haben als Trainer das Emsland, den Ruhrpott, die Kurpfalz und nun das Rhein-Main-Gebiet erlebt. Welchen Typ Mensch haben Sie hier angetroffen?

Vom ersten Tag an fühlten mein Co-Trainer Jouke Faber und ich uns gut aufgenommen. Die Leute hier sind sehr positiv. Ein Fan hat vor dem Stadion an der Ampel gebremst und fast einen Unfall verursacht, um Hallo zu sagen und uns Glück zu wünschen. So etwas freut uns natürlich.

Haben Sie bereits die kulinarischen Besonderheiten der Region probiert?

Ja, Schnitzel mit Grüner Soße. Mehr hat die intensive Vorbereitung bisher nicht zugelassen. Aber ich gehe gerne mal mit dem Staff oder dem Trainerteam essen, um Stadt und Leute kennenzulernen. Für mich ist das wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Leute ticken. Wir fordern ja von jedem Mitarbeiter ein, offen zu sein und präsent in der Stadt. Im Gegenzug wünschen wir uns diesen Zusammenhalt auch von den Fans, den Zuschauern. Wenn wir eine Einheit werden, wäre das top. Da darf man auch mal kritisch miteinander reden und sich über etwas ärgern. Aber man muss dann auch wieder den Weg in die richtige Richtung einschlagen. Bei negativen Erlebnissen zeigt sich, wie stark der Zusammenhalt wirklich ist.

Gab es auch etwas, das für Sie hier eine große Umstellung war?

Nein. Mir wurde aber relativ schnell und oft gesagt, was ich nicht darf, nämlich den Namen des Klubs von der anderen Mainseite zu nennen. Das ist für mich nicht neu. Ich bin in Braunschweig aufgewachsen, dort ist das Verhältnis zu Hannover 96 ähnlich. Ich finde es auch irgendwie geil. Rivalität gehört dazu, so lange sie auf dem Platz ausgelebt wird.

Sie trainierten zum vierten Mal in Folge einen Traditionsverein. Zufall?

Ich möchte nicht Trainer einer Mannschaft sein, bei der allen egal ist, was passiert. Das würde mir keinen Spaß machen. Ich war kürzlich auf der Rosenhöhe bei einem Jugendspiel und wurde angesprochen. Man hat mich gefragt, ob ich mich verlaufen habe (lacht). Es ist gut, dass man in der Stadt wahrgenommen wird. Die Leute sollen wissen, dass da einer ist, der sich identifiziert mit dem Verein und Bock hat auf diese Aufgabe. Sonst hätte ich den Schritt von der 3. in die 4. Liga nicht gemacht.

2020 hatten Sie diesen Schritt schon mal gemacht, damals von Meppen nach Essen. Was waren seinerzeit die Beweggründe?

Ich war sieben Jahre in Meppen, hatte dort alles erlebt. So etwas schweißt zusammen. Ich wollte aber wissen, wie ich in einem Verein ticke, der noch viel größer ist – in einer Stadt mit 650 000 Einwohnern.

Beim SV Meppen wurden Sie von den Fans per Banner verabschiedet...

Die standen nach dem Spiel an der Geschäftsstelle. Das war Wahnsinn. Da bekommt man schon Gänsehaut. Und wenn die sagen, das ist einer von uns, ist das glaube ich die größte Auszeichnungen, die ein Trainer erhalten kann. Ich glaube, das habe ich mir erarbeitet – über Menschlichkeit und viel Fleiß.

Ist eventuell auch Ihre offene Art einer der Gründe?

Ich selbst kann das gar nicht erklären, wenn ich dazu befragt werde. Ich bin als Typ so. Ich bin eigentlich ein Junge aus der Kurve. Wenn ich nicht Fußballer oder Trainer geworden wäre, würde ich am Wochenende in der Kurze stehen und meine Mannschaft unterstützen. Ich bin mit meinem Papa zum Fußball gegangen und dann mit meinem Sohn. Daher weiß ich, wie Fankultur funktioniert und wie Fans denken. Da ist wichtig, auch diesen Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, dass sie Vertrauen haben und man Dinge besprechen kann, die in der Gruppe bleiben. Ich denke, das habe ich immer ganz ordentlich hinbekommen, zuletzt auch in Mannheim.

Wie wichtig ist es, die Fans hinter sich zu haben?

Das braucht man einfach. Ich hatte so ein Erlebnis in Essen. Da stand es 0:0, 95. Minute. Eckball. Der wurde fünfmal wiederholt und beim sechsten Mal ist das Ding reingegangen. Jeder Schiedsrichter hätte nach der ersten Ecke das Spiel abgepfiffen. Der hatte aber Muffe, weil hinter der Kurve alles voll war und die Fans angepeitscht haben. Die fünfte Ecke kommt rein, 1:0. Da gehst du ab wie ein Schnitzel. Das macht dann halt die Fankultur aus, den Unterschied. Fans können so ein Tor auch mal reinschreien.

In Essen wurden Sie zwei Spieltage vor Saisonende entlassen, gelten dort aber als Aufstiegstrainer...

Als ich mit Mannheim vergangene Saison in Essen zu Gast war, hat mich der Stadionsprecher so angekündigt und 20 000 Zuschauer standen. Ein Gänsehautmoment, richtig geil. Im Nachhinein hat sich der Aufsichtsrat von Rot-Weiss Essen bei mir für die Entlassung entschuldigt. Das habe ich angenommen. Dort lief damals vieles schief. Man sieht ja auch, wie sie Ende der Saison aufgeräumt haben. Das waren alles Punkte, die ich auch an den Verein gerichtet hatte. So war es für mich trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison.

Was war der Schlüssel zu diesem Erfolg?

Der Verein war super aufgestellt, wir hatten eine Top-Mannschaft und die Möglichkeit, gewisse Dinge zu verändern. Dieses Fundament war wichtig. Wenn das passt, hält man gewisse Dinge nicht auf. Dann wird das automatisch passieren.

Sehen Sie das bei Kickers Offenbach genauso?

Wir sind gerade dabei, die Bodenplatte zu gießen. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, in kurzer Zeit eine positive Stimmung zu erzeugen. Das ist wichtig. Und wir haben eine Mannschaft, die verstanden hat, worum es geht. Optimal wäre es, wenn wir von Anfang bis Ende auf Tuchfühlung sind, sodass alles passieren kann und jeder das Gefühlt hat, wenn es passiert, ist es geil, wenn es aber nicht passiert, haben wir ein Fundament, auf dem wir aufbauen können.

Geduld ist ein immer rarer werdendes Gut im modernen Fußball. Was stört Sie sonst noch an der Entwicklung der Sportart?

PC und Taktiktafel spielen gefühlt manchmal eine größere Rolle als die Fähigkeit, eine Mannschaft zu führen. Man braucht aber auch gute Zuarbeiter. Mit Jouke, Rene Keffel und mir haben wir wohl das ältestes Trainerteam der Liga. Wir können beweisen, dass die jüngere Generation nicht unbedingt besser ist, sondern auch Erfahrung nötig ist. Ich bin dennoch total modern. Ohne Laptop kann man als Trainer nicht mehr arbeiten.

Mit „Laptop-Trainern“ verbindet man eine sehr spezielle Sprache, zum Beispiel den diametral abkippenden Sechser...

Ich denke, dass Fußball immer einfach sein muss. Manche Trainer machen es leider zu kompliziert. So kann keine gemeinsame Basis entstehen. Dann macht die Mannschaft komplett zu. Viele Spieler haben Fragezeichen im Kopf, fühlen sich unwohl und machen daher Fehler.

Wie gehen Sie mit Fehlern um?

Man sollte nie so tun, als ob man allwissend sei und keine Fehler macht. Ich kann mir Fehler eingestehen und gebe sie offen zu, auch gegenüber der Mannschaft: ‘Ey Jungs, macht euch keine Gedanken, das habe ich verbockt, weil ich etwas gemacht habe, ohne euch mitzunehmen.’ Es ist wichtig, die Mannschaft und die Führungsspieler mitzunehmen. Nur so kann man etwas aufbauen, hinter dem jeder steht. Man braucht auch als Trainer Phasen, in denen die Jungs hinter dir stehen. So etwas muss man sich erarbeiten. Im Gegenzug benötigen auch die Jungs die Rückendeckung, wenn sie mal schlecht spielen.

Was ist für Sie ein Führungsspieler?

Es reicht nicht, zu grätschen, sondern man muss innerhalb der Mannschaft führen. Dazu zählt auch, Mitspielern mal die Meinung zu sagen. Man braucht Typen, die in der Kabine auch mal länger da sind, aber auch auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Es gehört auch dazu, gönnen zu können – oder dem Trainer zu sagen, ein anderer soll spielen, weil man nicht bei 100 Prozent ist. Das ist Führung, das ist Verantwortung. Es können jedoch nicht 20 Häuptlinge sagen, wo es langgeht. Jeder, der einen guten Input hat, soll das auch sagen. Dennoch wird es bei mir immer eine gewisse Hierarchie geben.

Im Kader scheint es eine ganze Menge an Spielern zu geben, die in diese Rolle reinwollen...

Erst mal wäre es gut, wenn sich jeder in der Rolle sieht. Man merkt dann schnell, was dahintersteckt. Unsere Nummer eins Johannes Brinkies ist zum Beispiel für die Kabine überragend. Dann ist da noch Maximilian Rossmann, der richtig gut reinpasst, weil er klar sagt, was ihm nicht gefällt. Björn Jopek ist als Typ anders: Ruhig und motivierend. Dann sind da noch Dimitrij Nazarov und Marcos Alvarez, der innerhalb der Kabine viel Verantwortung übernimmt. Trotzdem wird man natürlich am Sportlichen gemessen. Und Verantwortung gehört auch dazu, wenn man mal nicht spielt.

Stichpunkt: Social Media. Sie haben sich da komplett zurückgezogen. Aus welchen Gründen?

Ich hatte kein wirkliches Negativerlebnis, aber es wurde mir zu viel. Leute haben mich kontaktiert, weil sie von einem Spieler ein Trikot wollten. Aber grundsätzlich hat sich Social Media im Sport so entwickelt, dass dort Jedermann seinen Unmut äußert. In jedem Verein gibt es Experten, die alles schlecht schreiben. Ich kann daher nur jedem Spieler raten, das runterzufahren und das nicht alles zu lesen. Da ballern einige nur Mist raus, ohne Gründe zu kennen, und die Hemmschwelle ist extrem niedrig.

Berufsrisiko?

Nein. Das gehört nicht zum Fußball, das muss man nicht aushalten und dafür wird man auch nicht bezahlt. Ich gehe auch nicht los und beschimpfe einen, der auf der Arbeit 15 Minuten lang Raucherpause macht. Wenn Fans im Stadion pfeifen, ist das okay. Was ich aber nicht mag, sind Leute, die einen auf Erklärbär machen, ohne im Stadion gewesen zu sein. Ich kann auch emotional sein und zurückballern, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas ungerecht oder unwahr ist. Ich kann aber auch einstecken und zugeben, dass wir was besser machen müssen.

Wie lange halten Sie es ohne Fußball aus?

Wenn ich in den Urlaub fahre und ohne Fußball bin, habe ich nach einer Woche Langeweile. Ich bin seit zwölf Jahren Trainer und habe nach jeder Station gesagt, dass ich ein Jahr Pause mache. Das habe ich auch nicht geschafft. Ich freue mich aber, dass ich derjenige bin, der bei solchen Traditionsklubs Trainer sein darf. Man braucht aber auch eine Familie, die das alles mitmacht. Mein Sohn ist selbst Fußballer in der 2. Liga. Meine Tochter und meine Frau haben ebenfalls gespielt. Jemanden an der Seite zu haben, der das alles mitmacht, ist trotzdem nicht selbstverständlich. Ich habe für Fußball auch schon Urlaube abgebrochen. Bei der Taufe unseres Kleinen war ich morgens in der Kirche und nachmittags auf dem Sportplatz. Man kann im Fußball nicht wegbleiben. Emotional runterzukommen und total abzuschalten, habe ich nie richtig geschafft. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Ich gehe gerne zur Arbeit. Es ist für mich kein Stress, nach zwölf Stunden nach Stuttgart zu fahren und mir dort ein Testspiel anzugucken. Das ist für mich Spaß und Hobby.

Das Gespräch führten Jörg Moll und Christian Düncher

Zugang Müller droht mehrmonatige Pause Es wäre innerhalb weniger Tage die zweite Hiobsbotschaft für den OFC nach der schweren Verletzung von Rückkehrer Sascha Korb (Riss des vorderen Kreuzbandes): Auch Leon Müller (22), der am Mittwoch im Test bei Hanau 93 umgeknickt war, droht eine längere Pause. Erste Diagnose: Riss des Deltabandes im Sprunggelenk. Diese Verletzung hatte sich bereits Mitspieler Damjan Balic zugezogen. Er wurde operiert und wird drei, vier Monate fehlen. Müller will allerdings erst noch eine zweite Meinung einholen. Den Test am heutigen Samstag (13 Uhr, Wiener Ring) gegen den FC Schalke 04 II wird er aber definitiv verpassen. (cd)