OFC gegen Astoria Walldorf: Das Spiel im Liveticker

Die Offenbacher Kickers treffen am zwölften Spieltag in der Regionalliga Südwest heute (14 Uhr) auf Astoria Walldorf. Aktuell ist der OFC der einzige Verein, der diese Saison zuhause noch ohne Punktverlust ist. Die Gäste aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind aber nicht zu unterschätzen - hat der Tabellenelfte doch zuletzt ein 2:2 beim 1. FC Saarbrücken erzielt. „Astoria Walldorf spielt schon lange zusammen und ist von daher ein absolut eingespieltes Team. Sie haben in dieser Saison bereits Höhen und Tiefen durchleben müssen, aber wer in Saarbrücken punktet und 6:0 gegen den FSV Frankfurt gewinnt, der ist in jedem Fall ein sehr ernstzunehmender Gegner,“ warnt auch OFC-Trainer Oliver Reck.