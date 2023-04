Gemischte Gefühle beim OFC nach 1:1 in Homburg

Von: Jörg Moll

„Ärgerlich“: Dejan Bozic erzielt in dieser Szene das 1:1 in Homburg. Weil der OFC aber viele weitere Torchancen ausgelassen und so den möglichen Sieg verpasst hatte, überwog bei ihm die Unzufriedenheit trotz eines über weite Strecken ordentlichen Auswärtsauftritts. © Hübner

Kickers Offenbach ist auf Platz zwei in der Fußball-Regionalliga Südwest geklettert. Die Stimmung war nach dem 1:1 beim FC Homburg aber alles andere als euphorisch.

Homburg – Dass nach dem Abpfiff der Himmel seine Schleusen wieder mal geöffnet hatte, passte irgendwie ins Bild. Da stand Dejan Bozic nach dem 1:1 (1:0) im Verfolgerduell beim FC Homburg (45 Punkte) bedröppelt da, sprach von „gemischten Gefühlen“ und wirkte ziemlich unzufrieden. Trotz seines vierten Saisontores. Trotz einer über weite Strecken guten Leistung seiner Offenbacher Kickers (47) und trotz des Sprungs auf Platz zwei, den der Sieg des FSV Frankfurt gegen den seitherigen ersten Verfolger des SSV Ulm 1846 (52), den TSV Steinbach Haiger (46), ermöglicht hatte.

„Wir nehmen diesen Punkt mit, aber er ist einfach zu wenig, wir brauchen drei Punkte“, ärgerte sich Bozic. Und angesichts eines klaren Chancenplus wäre ein Erfolg bei den Saarländern sicher auch möglich gewesen und hätte die Stimmungslage vor dem hessischen Nord-Süd-Gipfel gegen den KSV Hessen Kassel am Mittwoch (19 Uhr) nochmals aufgeheizt.

Trainer Ersan Parlatan wollte nicht so hart mit seinem Team ins Gericht gehen, ordnete auch den Punktgewinn milder ein. „Wer weiß, für was er noch gut ist“, meinte er nach einem höchst intensiven Spiel beim Tabellenvierten. Viel wichtiger war ihm, die Leistung einzuordnen. „Und da war ich insgesamt sehr zufrieden, wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert und insgesamt ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Wir waren dem 2:1 deutlich näher.“

In der Tat hatten die Kickers eines ihrer besseren Auswärtsspiele gezeigt, es aber erneut versäumt, die Bilanz auf fremden Plätzen (15 Punkte aus zwölf Partien) aufzubessern. Wollen die Kickers aber das Aufstiegsrennen bis zum Showdown am 30. April in Ulm und eine Woche später gegen Steinbach Haiger offen halten, müssen sie bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Ostersamstag und danach bei Astoria Walldorf gewinnen. OFC-Geschäftsführer Matthias Georg bleibt bei seinem Sprachgebrauch der letzten Wochen: „Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel.“

Parlatan hatte am Freitag in der letzten Szene des Abschlusstrainings eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen. Linksverteidiger Ronny Marcos hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt nun voraussichtlich zwei Wochen aus. Für ihn beorderte Parlatan Dominik Wanner als linken Schienenspieler im 3-4-1-2-System in die Anfangsformation. Für den gelb-rot-gesperrten Björn Jopek rückte Routinier Maik Vetter in die Startelf.

Die Kickers verteidigten zunächst zwar ordentlich, fanden aber offensiv keine Lösungen. Als dann noch Jayson Breitenbach beim Zuspiel auf Vetter den Ball nicht richtig traf und so die Gastgeber zum schnellen Umschalten einlud, schien der nasskalte Nachmittag in Homburg endgültig zu einer ungemütlichen Angelegenheit zu werden. Fanol Perdedaj nutzte das Geschenk, lief nach feinem Steckpass frei durch und überwand Torwart David Richter (13.).

FC Homburg - Kickers Offenbach 1:1 (1:0) FC Homburg: Wozniak - Steinmetz, Heilig, Lukas Hoffmann, Stegerer - Theisinger (72. Hummel), Ristl - Ardestani (46. Philipp Hoffmann), Perdedaj (83. Gerezgiher), Mendler (83. Luca Plattenhardt) - Eisele (83. Gösweiner)

OFC: Richter (Note: 3) - Breitenbach (3,5), Zieleniecki (2), Rossmann (3) - Moreno Giesel (3/62. Saric 3), Vetter (2), Mairose (3), Wanner (3/76. Zitzelsberger -) - Hosiner (3/62. Hermes 4) - Feigenspan (2/90.+2 Derflinger -), Bozic (2,5)

Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen) - Zuschauer: 1880 - Tore: 1:0 Perdedaj (13.), 1:1 Bozic (71.) - Gelbe Karten: Theisinger, Ardestani, Perdedaj, Wenzel (Trainer) / Rossmann (7), Wanner (6)

Doch die Kickers kämpften sich zurück. Sinnbildlich dafür stand Vetter, erstmals seit Oktober in der Startelf, der etwas Anlaufzeit benötigte, dann aber immer besser ins Spiel fand. Mit seinen Tempoläufen in die Tiefe brachte er ein Element ein, dass dem OFC im zentralen Mittelfeld häufig abgegangen war.

In den letzten zehn Minuten vor der Pause hätten die Kickers das 0:1 locker in eine klare Führung drehen können. Doch die Kugel wollte nicht über die Linie gehen. Vincent Moreno Giesel (37.) scheiterte wie auch Mike Feigenspan (40.) am starken Homburger Rückhalt Krystian Wozniak. Vetters Flanke wurde an die Latte abgefälscht (41.), Feigenspans Volleyschuss landete am Außenpfosten (45.).

In der zweiten Hälfte hatten die Kickers noch mehr Kontrolle, mussten aber bis zur 71. Minute warten, ehe Bozic nach Feigenspans Flanke die Kugel per Kopf über die Linie drückte. Weil weitere Erfolgserlebnisse aber ausblieben – Homburgs Eisele traf den Innenpfosten (61.) –, blieb es beim Remis. Eines, das nicht nur Offenbachs Angreifer Bozic frustriert im Regen stehen ließ: „Es war mehr drin für uns.“

