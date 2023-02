Golf bei Eintracht Frankfurt: Detail belustigt OFC-Fans - „Die haben einen Vogel“

Von: Christian Düncher

Neu im Angebot bei Eintracht Frankfurt: Der Verein hat nun auch eine Golf-Abteilung - und deren Heimat ist der Golfpark Gut Hühnerhof. © -

Bei der Eintracht Frankfurt kann man jetzt auch golfen. Die Fans der Kickers Offenbach finden dabei ein Detail zum Schreien.

Offenbach – Eintracht Frankfurt erweitert sein Sportangebot. Unter anderem gab es bereits eine Bob-Abteilung, nun folgt Golf. Der Name der Anlage, auf der gespielt wird, sorgt bei den Fans des Erzrivalen Kickers Offenbach für Erheiterung.

Sport ist nicht immer nur Wettkampf, sondern sorgt ab und zu auch mal für ein Schmunzeln. Dass es beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg beispielsweise den Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger gibt, passt zur Kategorie „Kann man sich nicht ausdenken.“

Kickers Offenbach: Die Fans wollten Daniel Offenbacher

Wobei: Ausdenken vielleicht schon, aber dass es dann tatsächlich so kommt, ist die Ausnahme. Das wissen auch die Fans der Offenbacher Kickers, die vergeblich vorgeschlagen haben, den Österreicher Daniel Offenbacher (30, NK Domzale/Slowenien) für das zentrale Mittelfeld zu verpflichten.

Torwart Rene Adler zu Eintracht Frankfurt – das hätte vom Namen her auch wunderbar gepasst. Kam aber nie zustande. Dafür haben die Adlerträger nun vermeldet, dass der Hauptverein sein Angebot um die Sportart Golf erweitert hat. So weit, so unspektakulär. Wäre da nicht der Name des beim Verband gemeldeten Heimatclubs: Golfpark Gut Hühnerhof (in Gründau-Lieblos).

OFC-Fans: In Offenbach heißen die Eintrachtler „Geflügel“

Bei den Fans des benachbarten Erzrivalen Kickers Offenbach, die die Frankfurter aufgrund des Wappentieres gerne abfällig als „Hühner“ oder „Geflügel“ bezeichnen, sorgt das für große Erheiterung. Den Eintracht-Golfern wird es freilich egal sein, wo sie einen „Eagle“ (deutsch: „Adler“, Bezeichnung im Golf für zwei Schläge unter der Vorgabe) spielen.

Hintergrund „Eintracht Frankfurt ist (...) dem Hessischen Golfverband, dem über 60 Clubs und Betreiber sowie mittlerweile auch über 50.000 Golferinnen und Golfer angehören, beigetreten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Und weiter. „Als Heimatclub wird das Golfpark Gut Hühnerhof in Gründau-Lieblos, mit dem in diesem Zusammenhang eine Kooperationsvereinbarung geschlossen wurde, fungieren.“ Dieter Burkert, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied und zuständig für den Breitensport bei Eintracht Frankfurt, sagt dazu: „Golf hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als Breiten- und Gesundheitssport etabliert und gilt weniger als elitärer, sondern als Sport für alle. Als bunter und offener Verein bieten wir zahlreichen Sportarten ein Zuhause und möchten auch den Golfsport im Rhein-Main-Gebiet fördern.“ Das Angebot umfasst demnach Trainingsangebote, Turniere und ab der Saison 2024 auch Mannschaftsmeldungen im Ligabetrieb des Hessischen Golfverbands (HGV). „Egal ob Anfänger- oder auf Leistungsniveau – Golferinnen und Golfer jeder Spielstärke sind herzlich willkommen“, heißt es in der Mitteilung.

Oder einen „Albatross“ (drei Schläge weniger), oder auch nur einen „Birdie“ (ein Schlag weniger). Ja, das Spiel, bei dem ein kleiner weißer Ball mit einem „Holz“ oder „Eisen“ durch die Gegend gepfeffert wird, ist bisweilen eine tierische Angelegenheit. Da liegt natürlich der Satz „Die haben einen Vogel“ nahe. Und das ist dann gar nicht abwertend oder belustigend. Im Gegenteil: Je mehr Vogel, desto besser. Zumindest beim Golfspielen. (Christian Düncher)

