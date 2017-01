Hafen neuer Partner der Kickers

Offenbach- Der OFC hat einen neuen Partner. Ab sofort ist das Logo des Hafens auf dem Trikotärmel zu finden. Zu sehen war der neue Partner bereits am vergangenen Wochenende.

Freude bei den Offenbacher Kickers: Der Hafen wird ab sofort auf dem Trikotärmel des OFC präsent sein. Die Mainviertel GmbH & Co. KG entwickelt am alten Industriehafen aktuell auf einer Fläche von rund 26 Hektar ein neues, urbanes Stadtquartier mit Wohn- und Gewerbeflächen. „Gegenüber den Bewohnern und Gewerbetreibenden soll das Gebiet jetzt prominent beworben werden“, so die Geschäftsführerin Daniela Matha. „Durch den OFC soll das Quartier künftig noch stärker ins Stadtgeschehen eingebunden werden.“

+ Hafen Offenbach ist neuer Sponsor bei Kickers Offenbach © OFC Das Logo des Hafens ziert ab sofort den Ärmel des Kickers-Trikots und war bereits bei der Teilnahme am „Schauinsland Reisen Cup“ am vergangenen Wochenende zu sehen. Ein weiterer Bestandteil der Kooperation beinhaltet, dass das Mannschaftsfoto zur neuen Saison im neuen Offenbacher Hafenviertel aufgenommen wird. Geplant ist diese Partnerschaft erstmal bis zum Ende der nächsten Saison. (jo)