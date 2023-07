OFC verliert Testspiel in Hanau 1:2

Von: Jörg Moll

Hanauer Torschützen: Filip Pandza traf traumhaft in der Nachspielzeit. Offenbachs Jayson Breitenbach vor der Pause ins eigene Netz. © Scheiber

Die Offenbacher Kickers haben in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest erstmals ein Testspiel verloren. Beim Hessenligisten Hanau 93 gab es eine 1:2-Niederlage. Noch schwerer aber könnten die verletzungsbedingten Ausfälle von Leon Müller und Björn Jopek wiegen.

Hanau – Kreso Ljubicic grinste und zog einen naheliegenden Vergleich. „So ein Tor macht nur Zlatan Ibrahimovic“, sagte der Trainer des Fußball-Hessenligisten 1. Hanauer FC 1893 nach dem überraschenden 2:1 (1:0)-Erfolg im Testspiel gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach. Filip Pandza war der umjubelte Hanauer Matchwinner, der in der dritten Minute der Nachspielzeit aus 25 Metern den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Brust aufnahm, ihn einmal prallen ließ und ihn dann direkt über den zu weit vor dem Tor stehenden Lucas Becker lupfte - und damit die 93-Fans unter den 800 Besuchern zur Verzückung brachte.

Selbst Christian Neidhart war begeistert: „Das war natürlich ein geiles Tor“, sagte der OFC-Trainer, der das Resultat nicht zu hoch hängen wollte („Die Beine sind jetzt in dieser Phase der Vorbereitung schon schwer“), allerdings zwei Hiobsbotschaften verdauen musste. In der 12. Minute saß Mittelfeldspieler Björn Jopek am Boden, klagte über muskuläre Probleme. In der 22. Minute knickte sein Nebenmann auf der Doppel-Sechs, Zugang Leon Müller (vom FSV Frankfurt gekommen), um und musste ebenfalls vorzeitig raus. Vor allem beim 22-Jährigen sah das nicht gut aus. Mit dick bandagiertem Knöchel humpelte er zur Pause in die Kabine. In einer Woche haben die Kickers damit nach Sascha Korb (Kreuzbandriss) nun drei Ausfälle in der Mittelfeldzentrale zu beklagen.

Mit dem Spiel seiner Mannschaft war Neidhart vor allem in der ersten Hälfte unzufrieden. „Wir waren anfangs vor allem links zu offen“, monierte der OFC-Coach, der aufgrund der Verletzungen von Ronny Marcos (Zehenbruch) und Kristjan Arh Cesen (muskuläre Probleme) Dominik Wanner links hinten aufbot. Vor ihm agierte Keanu Staude, der nach starkem Hanauer Start in der 17. Minute mit einem satten Lattentreffer das erste Offenbacher Offensivsignal setzte und kurz vor der Pause zwei weitere gute Einschussgelegenheiten hatte.

„Von der Intensität her war das kein Freundschaftsspiel“, meinte 93-Coach Kreso Ljubcici, der seiner Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte eine sehr starke Leistung bescheinigte. „Da haben wir richtig gut gestanden und immer wieder Nadelstiche gesetzt.“ In Hälfte zwei gelang das nicht mehr wirklich, weil der OFC nun mächtig Betrieb machte - und regelrecht Chancenwucher betrieb. Mike Feigenspan (53./55. Latte), Staude (58.), Alvarez (60.), der in der 69. Minute mit einem Fallrückzieher am überragend haltenden Josip Galic im Tor der 93er scheiterte, sowie Christian Derflinger, der bei einer Doppelchance erst die Latte traf und dann in Galic seinen Meister fand (80.), dokumentierten den Willen, das Spiel drehen zu wollen. „Das hat mir gut gefallen“, lobte Neidhart, der aber auch die Defizite gesehen hatte: „Wir müssen in der Zweikampfführung zulegen.“

Und auch die Frage nach weiteren Verstärkungen könnte beim OFC nochmals aufploppen. Vor allem dann, wenn das Verletzungspech weiter so gnadenlos zuschlägt wie in dieser Woche.

Als dann endlich der Ausgleich gefallen war - Wanner hatte nach Breitenbachs Vorlage überlegt ins rechte Eck eingeschoben (84.) - schien der Favorit die erste Testspielniederlage dieser Vorbereitung abgewendet zu haben. Dann aber kam Filip Pandza, Hanaus Antwort auf Zlatan Ibrahimovic. „Es ist natürlich ein Traum, so ein Tor zu machen“, freute sich der Mittelstürmer: „Ich habe gesehen, dass der Torwart zu weit vor dem Tor steht und es einfach probiert.“ Hat geklappt, ziemlich perfekt sogar. Zlatan Ibrahimovic hätte womöglich kurz seine Mundwinkel verzogen. 93-Coach Ljubicic war weitaus euphorischer: „Ein Sensationstor, aber zuvor hatten wir Glück und einen starken Torwart.“

Hanau 93: Galic D. Rosa Garcia, Haliti, Sejdovic, M. Rosa Garcia - Ünal, Sen (83. Sumak) - Ferukoski (75. Kryvobedryi), Gatzka, Samardzic - Pandza

Kickers Offenbach: Becker - Moreno Giesel, Breitenbach, Rossmann (46. Kurbegovic), Wanner - Müller (23. Derflinger), Jopek (12. Albrecht) - Feigenspan (65. Urbich), Nazarov (71. Mesanovic), Staude (76. Vuko) - Pfeiffer (46. Alvarez)

Schiedsrichter: Kehne (Altenstadt) - Zuschauer: 800 - Tore: 1:0 Eigentor Breitenbach (31.), 1:1 Wanner (84.), 2:1 Pandza (90.+3) - Gelb: Ünal / -

Offenbacher Pechvögel: Leon Müller (Zweiter von links) und Björn Jopek (rechts daneben) mussten vorzeitig verletzt vom Platz. © Scheiber