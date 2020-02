Heimpremiere mit Familienbeistand

Offenbach – Seinen Einstand hatte sich Tim Dierßen so ganz anders vorgestellt. Beim 0:3 beim VfR Aalen war der 24-Jährige erstmals seit seinem Wechsel für Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Südwest aufgelaufen. VON JÖRG MOLL

Nach 90 Minuten, einer Gelben Karte und einem durchwachsenen Auftritt zeigte er sich selbstkritisch. „Wir alle müssen gegen Bahlingen unsere andere Seite zeigen“, forderte der Mittelfeldspieler vor dem ersten Auftritt am Bieberer Berg gegen den Aufsteiger vom Kaiserstuhl.

Der Winterzugang, der in Aalen sein erstes Pflichtspiel seit dem 27. April 2019, damals noch für Hannover 96 II (1:1 bei Holstein Kiel II), bestritt, sieht auch bei sich noch viel Luft nach oben. An der fehlenden Spielpraxis - Dierßen war im ersten Halbjahr vereinslos – wollte er seinen durchwachsenen Einstand aber nicht festmachen. „Wir alle können mehr“, betont der Mittelfeldspieler, dessen „Mut und aggressives Spiel“ Trainer Angelo Barletta schätzt und wofür der Niedersachse im zentralen Mittelfeld viele Freiheiten erhalten soll. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Kreativität der Mannschaft helfen kann“, sagt Dierßen. Wohlwissend, dass an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Aufsteiger Bahlinger SC ganz andere Eigenschaften gefragt sind. „Ich finde es wichtig und richtig, dass der Trainer an die Grundtugenden des Fußballs appelliert: Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir viele Sachen fußballerisch lösen können. Wir müssen uns erstmal auf die physische Ebene begeben.“

Über Laufbereitschaft, Einsatz und Kampf wollen die Kickers den ersten Sieg im neuen Jahr erzwingen und so verlustig gegangenes Vertrauen ihrer Fans zurückerobern.

Dierßen hat binnen kürzester Zeit die komplette Wucht der Emotionen beim OFC erlebt. Dem Euphorieschub mit sechs Zugängen im Winter folgte die herbe Enttäuschung nach dem 0:3 in Aalen. „Ich wusste, was auf mich zukommt“, sagt der frühere Junioren-Nationalspieler, der bei Hannover 96 zuweilen ähnlich intensive Zeiten erlebt hat. Dass bei einem Traditionsverein wie dem OFC „eine große Erwartungshaltung und Druck da ist, damit habe ich gerechnet.“

Umso wichtiger ist ihm nun die angemessene Reaktion, zumal er einen Vorteil gegenüber den Mitspielern hat, die schon den Rucksack einer missratenen ersten Saisonhälfte mit sich schleppen. „Vielleicht ist er etwas freier im Kopf“, vermutet Angelo Barletta.

Dierßen ist in Offenbach schnell heimisch geworden. „Die Integration war top, auch weil mich Marco Schikora anfangs an die Hand genommen hat.“ Beide kennen sich aus gemeinsamen Jugendzeiten beim SV Victoria Lauenau. Und so ist Dierßen vor seiner Heimpremiere durchaus optimistisch und freut sich auf die Atmosphäre „vor großer Kulisse“ am Bieberer Berg. In Hannover, wo er bis Sommer 2019 elf Jahre lang für 96-Teams von der Jugend über die zweite Mannschaft (128 Regionalligaspiele) auflief, waren die Kulissen bis auf seine vier Bundesliga-Kurzeinsätze, darunter jenen am 14. Mai 2016 bei der Meisterfeier des FC Bayern München (1:3), überschaubar.

Am Samstag wird Dierßen nicht nur vom Offenbacher Heimpublikum begutachtet, sondern auch von der gesamten Familie. Auch Vater Bernd hat sich angesagt. Der 60-Jährige absolvierte 140 Erstligaspiele für Hannover 96 und Schalke 04 sowie 247 Zweitligapartien. „Er ist in beratender Funktion für mich da, sieht mich kritischer als andere, das schadet ja nichts“, meint Sohn Tim: „Aber vor allem ist er mein Papa und ich freue mich darauf, dass er am Samstag im Stadion ist.“ Aber, und das betont Tim Dierßen deutlich: „Über allem steht, dass wir gewinnen.“