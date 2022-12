Lucas Hermes sorgt für Energiezufuhr von der Bank

Von: Jörg Moll

Teilen

Was wäre der OFC ohne seine starke Ersatzbank? Vermutlich eine graue Maus in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Offenbach - 13 der 37 Saisontore haben Spieler erzielt, die von der Bank ins Spiel kamen. Neunmal waren die Kadermitglieder 13 bis 20 mit Vorlagen dafür verantwortlich, dass es im Kasten des Gegners klingelte. Auch das 1:0 gegen Rot-Weiß Koblenz ermöglichte ein Joker.

Offenbacher Edeljoker: Lucas Hermes (links) erzielte beim 1:0 gegen Koblenz sein zweites Saisontor, wieder als Einwechselspieler. © Hübner

Lucas Hermes, in der 60. Minute für Julian Albrecht in die Partie gekommen, blieb in der 81. Minute hellwach, spritzte in eine verunglückte Kopfballabwehr der Gäste, umkurvte einen Abwehrspieler und dann auch Torwart Carl Leonhard – und schob zum entscheidenden Treffer ein. Sein zweites Saisontor – natürlich als Joker. Auch beim 2:0 beim VfB Stuttgart II war der 22-Jährige nach der Einwechslung, mit einem fast identischen Tor nach entschlossenem Sprint, erfolgreich.

Zwischenzeitlich aber musste sich Hermes immer wieder auch mal hinten anstellen. „Das ist natürlich nicht einfach, aber die Kunst ist es, mit diesen Rückschlägen umzugehen“, sagte der Mainzer und gab sich mit Blick auf die restlichen 14 Partien zuversichtlich: „Wir haben eine richtig gute Qualität im Kader, jeder hat gezeigt, dass er immer bereit ist.“ Und daher glaubt das 1,82 Meter große Kraftpaket, das durch seine Geschwindigkeit und seinen Zug zum Tor stets dafür sorgen kann, dass neue Energie ins Offenbacher Spiel kommt, dass die Titelfrage noch lange nicht entschieden ist: „Die Saison ist noch lange, jedes Spiel wird ein Endspiel für uns.“ jm