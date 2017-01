Hodja mit seinem zweiten Halbjahr beim OFC zufrieden

Offenbach - Das erste halbe Jahr diente Dren Hodja der Eingewöhnung, im zweiten scheint der 22-Jährige endgültig bei den Regionalliga-Fußballern der Offenbacher Kickers angekommen zu sein. Er ist Stammspieler und zudem bester OFC-Torschütze.

Mütze, Schal und Handschuhe als zusätzliche Trainingskleidung, zudem Kunstrasen statt Naturgrün. Für das Team von Trainer Oliver Reck bringen die Übungseinheiten dieser Tage ein paar Unannehmlichkeiten mit sich. Das macht ihnen aber wenig aus, betont Dren Hodja. „Die Bedingungen sind nicht einfach, aber wir müssen damit klarkommen. Man kann auch im Schnee Spaß haben. Wichtig ist ohnehin nur, dass wir bis zum ersten Punktspiel in Nöttingen topfit sind.“ Hodja hat die Winterpause genossen, ist aber froh, dass diese seit ein paar Tagen vorbei ist. Denn: „Als Fußballer will man auf dem Platz stehen.“ Hodja tat dies im bisherigen Verlauf der Saison überaus oft, erhöhte seine Einsatzzeit im Vergleich zur vergangenen Runde von durchschnittlich 55 auf 77 Minuten pro Spiel. Und auch seine Torquote stieg an. 2015/16 hatte der Rückkehrer als Winterzugang in 14 Begegnungen vier Treffer erzielt. Aktuell ist er mit neun Toren in 21 Partien (er fehlte nur zweimal) bester Schütze der Kickers.

„Ich bin von Natur aus selten zufrieden“, sagte der 22-Jährige. „Aber diese Saison habe ich in vielen Spielen gezeigt, zu was ich in der Lage bin. Ich bin happy, habe aber trotzdem noch sehr viel Luft nach oben.“ Auf seine Elfmeterbilanz trifft das nicht zu. Sechsmal trat er diese Saison an (fünfmal in der Liga, einmal im Hessenpokal), sechsmal verwandelte er. „Ich würde mir zwar wünschen, dass ich noch öfter aus dem Spiel heraus treffe, kann mich jedoch nicht beklagen. Bislang konnte ich mich auf mein Bauchgefühl und meine Technik verlassen.“

Trotz der neun Treffer von Hodja belegt der OFC – bedingt durch den Neun-Punkte-Abzug – nur Platz 15, der am Saisonende den Abstieg zur Folge haben könnte. Immerhin: Da 2016 mit einem 3:0 gegen Watzenborn-Steinberg beendet worden war, beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer nur zwei Punkte. „Dieser Sieg war wichtig. Er wird uns in den Köpfen begleiten, zumal es in der Partie fast nichts Negatives gab – außer der Tatsache, dass sich Marco Rapp, Bryan Gaul und Robin Scheu Sperren eingehandelt haben.“ Das erste Testspiel am Sonntag (13 Uhr) bei Hessenligist Bayern Alzenau wird wohl schon Hinweise liefern, wie Reck gedenkt, diese Ausfälle zu kompensieren. Für 5. Februar (14 Uhr) wurde ein zusätzlicher Test vereinbart: bei der vom einstigen OFC-Coach Arie van Lent trainierten U23 von Borussia Mönchengladbach. (cd)