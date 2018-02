„Höhere Macht“ zwingt den OFC zur Pause

Offenbach - Die Vorbereitung auf die Rückrundenfortsetzung geht für die Offenbacher Kickers unfreiwillig in die Verlängerung. Von Christian Düncher

Das für gestern Abend geplante Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Südwest bei Hessen Kassel musste abermals verschoben werden, da der ohnehin schneebedeckte Rasenplatz des Auestadions über Nacht gefroren war. Die Stadt als Eigentümerin hatte das Spielfeld daher gesperrt.

Sead Mehic zeigte dafür Verständnis. „Wir hätten gerne gespielt, eine höhere Macht war aber dagegen. Wenn man sich das Wetter in Kassel ansieht, hätte es aber auch wenig Sinn gemacht, zu spielen“, sagte der Sportdirektor der Offenbacher Kickers, der von der Absage keineswegs überrascht war: „Dass im Februar Spiele ausfallen, ist ja nicht außergewöhnlich.“ Zumal die wenigsten Regionalliga-Stadien über eine Rasenheizung verfügen. Es war daher auch nicht davon auszugehen, dass sich die Situation vom Zeitpunkt der Platzbegehung am frühen Morgen bis zur geplanten Anstoßzeit um 20.15 Uhr wesentlich verbessert hätte.

„Dass die Partie frühzeitig abgesagt wurde, ist nachvollziehbar. Es geht ja auch um die Vorbereitung. Man muss ja irgendwann losfahren“, so Mehic. Statt gestern Nachmittag im Bus nach Kassel zu sitzen, hatten die Kickers-Spieler frei. Am Vormittag war aber eine Übungseinheit absolviert worden. „Da wurde mehr gemacht als in einem Abschlusstraining“, betonte Mehic. „Wir konzentrieren uns bereits auf Elversberg.“

Die Saarländer werden nun statt Kassel am kommenden Sonntag (14 Uhr) erster Gegner des OFC nach der Winterpause sein. „Mit einem Heimspiel zu starten“, meint Mehic, „ist ja auch eine schöne Sache.“ Zumal Elversberg in Gaetan Krebs (Gelb-Rot-Sperre) und Marco Kofler (zehnte Gelbe Karte) auf zwei Leistungsträger verzichten muss. „Das spielt für uns aber keine Rolle. Die haben auch so einen guten Kader“, so Mehic.

Das gelte aber auch für die Kickers, betonte der Sportdirektor. In Kassel hätte man auch ohne die insgesamt fünf Ausfälle „ein gutes Team“ gehabt. „Dadurch, dass wir nun eine Woche später starten, ergibt sich für den einen oder anderen Spieler aber eventuell die Möglichkeit dazuzukommen.“ Gemeint ist insbesondere Mittelstürmer Florian Treske, der aufgrund seiner Achillessehnenprobleme gestern nicht mit der Mannschaft trainierte, sondern behandelt wurde. Hoffnung besteht auch bei Sturmkollege Varol Akgöz (ebenfalls Achillessehnenprobleme).

Kickers-Fanshop feiert Neueröffnung: Bilder Zur Fotostrecke

Dass man nun eine Woche ohne Spielpraxis ist, sei zwar nicht erfreulich, gab Mehic zu. „Aber wir werden professionell damit umgehen.“

Wann der dritte Versuch unternommen wird, die Begegnung in Kassel auszutragen, ist noch offen. „Da wir im März und April schon jeweils fünf Spiele haben, wollen wir es so schnell wie möglich machen. Die Tendenz geht daher in Richtung Februar“, erklärte der OFC-Sportdirektor.

Rubriklistenbild: © dpa