Hoffen auf ein Wiedersehen mit Freude

Von: Jörg Moll

Trikottausch: Serkan Firat (links) gewann mit dem OFC im Sommer den Hessenpokal gegen Steinbach Haiger. Am Samstag läuft er erstmals im TSV-Trikot gegen die Kickers auf. Aktuell ist er Steinbachs Topscorer. © Hübner

TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach: ein Topspiel der Regionalliga Südwest und eine Partie, die für eine Reihe von Akteuren besondere Emotionen erzeugt.

Offenbach – Der Tag, der für eine Reihe von Akteuren auf beiden Seiten ein besonderer werden wird, rückt näher. Am Samstag tritt Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Südwest beim TSV Steinbach Haiger an. Es ist die Partie des Zweiten (25 Punkte) gegen den Vierten (24), alleine das birgt reichlich Brisanz. Zusätzliche Pointen versprechen aber die Rückkehr von Trainer Ersan Parlatan, Torwarttrainer Sascha Rausch und Geschäftsführer Matthias Georg an ihre alte Wirkungsstätte.

Umgekehrt stehen in Ersatztorwart Angelo Tramontana, Abwehrspieler Benjamin Kirchhoff und Linksaußen Serkan Firat eine Reihe von Ex-Offenbachern im TSV-Kader.

„Ich hoffe, dass es ein Wiedersehen mit Freude wird“, sagt Ersan Parlatan. Der 45-Jährige hatte den TSV im Sommer in Richtung Türkei verlassen wollen, was der Klub aber ablehnte. Anfang September entsprach er dann doch dem Wunsch Parlatans, der als Assistenzcoach beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg einstieg. Der Rest ist bekannt: Am 12. Oktober stellte Georg Parlatan als dritten OFC-Coach der Saison vor.

Unabhängig von den persönlichen Aspekten erwartet Parlatan einen extrem schweren Gang für sein Team am Samstag. „Das wird noch schwerer als gegen Ulm“, ist er überzeugt: „Die Steinbacher werden alles dafür tun, ihren Vorsprung zu behalten.“ Doch auch das Vertrauen in sein Team ist groß nach den jüngsten Auftritten beim VfB Stuttgart II (2:0) und gegen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (3:1). Parlatan hat als Trainer bislang zweimal gegen Offenbach gespielt. In der Liga gewann er mit dem TSV im April 3:0. Das Hessenpokalfinale verlor er in Gießen mit 0:1 gegen die Kickers.

Vor allem die Partien am Haarwasen waren für den OFC in den letzten Jahren selten vergnügungssteuerpflichtig. In den letzten fünf Gastspielen gab es vier Niederlage, die jüngsten beiden fielen mit 0:3 (23. April 2022) und 0:4 (13. März 2021) deftig aus. Letztmals Zählbares nahm der OFC am 6. April 2019 beim 1:1 mit. Moritz Reinhard hatte die Kickers damals in Führung gebracht. Der letzte Offenbacher Sieg liegt noch länger zurück. Am 6. April 2017 traf Serkan Firat zum 1:0 für die Kickers. Am Samstag wird der 27-Jährige im TSV-Trikot auf seinen langjährigen Klub treffen. Firat hat durchaus spürbaren Anteil an der bislang so starken Saison des Klubs aus Haiger. Mit vier Toren und vier Vorlagen ist er bester Scorer des Teams, das seit Parlatans Abgang von Pascal Biehler (36) trainiert wird. Der Ex-Profi (unter anderem Hertha BSC, RW Essen, SV Wehen Wiesbaden), der zuvor Assistenzcoach beim Drittligisten Borussia Dortmund II war, startete mit fünf Siegen in die neue Aufgabe. Zuletzt aber setzte es eine 0:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel.

„Steinbach hat einen starken, breiten Kader“, lobt Parlatan das Team, an dessen Zusammenstellung er im Sommer selbst noch maßgeblich beteiligt war. Und das, obwohl in Torwart Markus Scholz, den Abwehrspielern Henri Weigel und Tim Kircher sowie den Offensivkräften Donny Bogicevic, Gianluca Korte und Daniele Gabriele sechs ambitionierte Kräfte ausfallen. Parlatans Forderung ist klar: „Wir müssen mit der gleichen Intensität wie gegen Ulm agieren.“ Schließlich soll der besondere Tag nicht mit einem erneuten Negativerlebnis für den OFC enden.

