Hosiner verlässt OFC: Vorzeitiges Ende eines teuren Missverständnisses

Von: Christian Düncher

Mangelnden Einsatz konnte man Philipp Hosiner (links, im Spiel gegen Fulda) nicht vorwerfen. Den hohen Erwartungen wurde der Stürmer dennoch nicht gerecht. © Hübner

Nächster Abgang bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach: Der OFC hat sich mit Topverdiener Philipp Hosiner (34) auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Österreichs Ex-Nationalspieler hatte die Erwartungen nicht erfüllt.

Offenbach – Er hat für Österreich fünf Länderspiele absolviert, Champions- sowie Europa-League-Qualifikation gespielt und in seiner Heimat, Deutschland und Frankreich jeweils in der 1. Liga gekickt. Aber bei Kickers Offenbach ist die Bilanz von Philipp Hosiner überschaubar. Der OFC und der Spieler haben sich daher darauf geeinigt, den ursprünglich noch bis 2024 gültigen Vertrag zum Monatsende aufzulösen. Das teilten die Kickers mit. Es ist das vorzeitige Ende eines teuren Missverständnisses.

Thomas Sobotzik, seinerzeit Geschäftsführer des OFC, hatte Hosiner, den er aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC kannte, in der Winterpause der Saison 2021/22 vom damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden nach Offenbach gelockt. Ein echter Coup, sollte man meinen. Doch „Hosi“ kam bei den Kickers nie richtig in Schwung. Der Mann, der den OFC in die 3. Liga schießen sollte, brachte es in anderthalb Jahren in 49 Spielen – 42 in der Regionalliga Südwest, sieben im Hessenpokal – auf zehn Tore und sieben Vorlagen. Zu wenig, für einen Spieler mit seiner Vita. Zumal Hosiner der Top-Verdiener im Team war.

Bereits in der Winterpause der vergangenen Saison hatte es unter Sobotzik-Nachfolger Matthias Georg erste Gespräche mit Hosiner gegeben, um die Möglichkeit eines vorzeitige Abschieds und der Rückkehr nach Österreich auszuloten. Der Spieler hätte den Etat für kommende Saison zu sehr belastet, hieß es. Christian Hock, als Geschäftsführer Sport inzwischen mit Sebastian Möller (Organisation) Georgs Nachfolger, sagte auf Anfrage: „Wir haben nach einer sportlichen Analyse alles aufgewogen und dann eine Entscheidung getroffen. Philipp hat das, was man von ihm an Toren erwartet hat, nicht leisten können. Das lag jedoch nicht alleine am Spieler.“

Hock stellte klar, dass er Hosiner in den Trainingseinheiten stets als sehr engagiert erlebt habe. Zudem seien die Gespräche mit dem Spieler und dessen Berater „hochprofessionell“ sowie „sehr offen und ehrlich“ gewesen. Daher war man sich schnell einig. Es ist davon auszugehen, dass Hosiner – wie in solchen Fällen üblich – eine Abfindung erhalten hat.

Der Österreicher ist nach Lucas Hermes und Dejan Bozic (beide Verträge wurden nicht verlängert) bereits der dritte Stürmer, vom dem der OFC sich trennt. Das Trio hat zusammen in der abgelaufenen Runde in der Regionalliga zehn Tore erzielt. Aktuell steht in Winter-Zugang Mike Feigenspan (13 Einsätze, ein Tor) nur ein etatmäßiger Angreifer im Kader. „Er hat ein gutes Tempo, kann außen, aber auch im Zentrum spielen“, so Hock. Zwei, drei Stürmer werden also noch kommen. „Wir werden nicht nur auf Größe und Kopfballstärke schauen, sondern benötigen unterschiedliche Typen, einen Tiefgänger zum Beispiel. Körperlichkeit ist auch ein Kriterium. Aber gute Stürmer sucht bekanntlich jeder.“

Jost Mairose (24, Mittelfeld), der keinen neuen Vertrag erhalten hat, kehrt nach einem Jahr zu Schott Mainz, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, zurück.

