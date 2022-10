„Ich habe das Krampfhafte abgelegt“

„Ich bin keine Maschine, sondern ein Mensch“: Philipp Hosiner freut sich nach seinem zweiten Saisontor, dem 1:0 gegen Fulda-Lehnerz. © Hübner

Zu Beginn dieses Jahres waren die Erwartungen an Philipp Hosiner gigantisch. Mittlerweile ist klar: Der Österreicher ist kein Außerirdischer, aber ein Typ, der einen Mehrwert bieten kann, auch neben dem Platz.

Offenbach – Er ist der älteste Offenbacher Feldspieler. Er ist viel rumgekommen in seiner Profikarriere, in der auch Champions-League-Einsätze für Austria Wien zum Alltag gehörten. Womöglich sind es diese Erfolge in der Vergangenheit, die die Erwartungshaltung an Philipp Hosiner seit seinem Wechsel im Winter dieses Jahres zum Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in absurde Dimensionen geschraubt haben.

„Ich bin in einer Phase gekommen, in der große Euphorie war“, sagt der 33-Jährige, der als „Königstransfer“ deklariert worden war – und endgültig das Signal zum Aufstieg geben sollte. 25 Regionalliga-Einsätze später ist klar: Hosiner ist kein Außerirdischer, aber sehr wohl ein Typ, der einen Mehrwert bieten kann, auch neben dem Platz. „Ich habe das Krampfhafte abgelegt“, erklärt Hosiner seinen Umgang mit der „extrem schwierigen ersten Phase“ in Offenbach.

Hosiner steht in diesen Wochen exemplarisch für den Wandel, den der Trainerwechsel beim OFC freigesetzt hat. Unter Interimstrainer Alfred Kaminski und nun Ersan Parlatan zeigte die Formkurve des Mannes, der mit der Empfehlung von zehn Toren und neun Vorlagen in der Drittliga-Aufstiegssaison von Dynamo Dresden nach Offenbach gekommen war, steil nach oben. In Kassel (1:0), gegen Fulda-Lehnerz (1:1), gegen Walldorf (3:0) und zuletzt beim VfB Stuttgart II (2:0) stand Hosiner in der Startelf und lieferte Belege dafür ab, dass er dem Team helfen kann. Stets anspielbar und mit großem Laufpensum interpretierte er seine Rolle als Stoßstürmer. Das 1:1 gegen Fulda-Lehnerz hat er als eines seiner besten Spiele im OFC-Dress in Erinnerung. Hosiner traf zum 1:0: „Ich hätte aber noch eins, zwei Tore mehr machen müssen.“ Wie immer hat er sich auch diese Partie noch mal angeschaut, „um zu sehen, ob meine Wahrnehmung auf dem Platz eine andere war“. Er hatte ein Spiel gesehen, „in dem ich viele richtige Entscheidungen getroffen habe, leider auch zwei falsche, bei denen ich nicht getroffen habe.“

Hosiner, der gerne bald die ersten Trainerscheine machen möchte, fühlt wie ein Spieler und denkt oft wie ein Coach. Er zählt zu jener Spezies Fußballer, die viel über sich und den Sport reflektieren. „Aber wenn man über längere Zeit nicht seine normale Performance gebracht hat, beginnt man zu zweifeln“, räumt Hosiner ein: „Ich bin eben keine Maschine, sondern ein Mensch.“ Erst recht dann, wenn ein Trainer ihn in einer Spieltagspressekonferenz öffentlich anzählt. „Was bringt es, wenn einer mal 15 Bundesligaspiele gemacht hat, es aber nicht auf den Platz bringt“, hatte Trainer Alexander Schmidt vor der Partie gegen den FSV Frankfurt (3:1) öffentlich kundgetan. Eine Kritik, die wohl an Törles Knöll und Hosiner gerichtet gewesen war und beide tief traf. „Nicht inhaltlich, sondern in der Art und Weise: Es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Trainer das erst öffentlich macht und danach mit der Mannschaft thematisiert“, sagt Hosiner.

Mittlerweile ist die interne Kommunikation eine ganz andere. „Alfred Kaminski hat mich immer gestärkt, kleine Impulse gegeben, auch unter Ersan Parlatan geht es nahtlos so weiter. Es macht Spaß, zu trainieren und umzusetzen, was der Trainer vorgibt“, sagt Hosiner. Der Vater eines 16 Monate alten Sohnes ist überzeugt, dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft extrem wichtig ist. „Alle müssen in einem Boot sitzen, als Trainer ist das nicht immer einfach, weil du ständig Entscheidungen treffen musst“, sagt er: „Am Ende wirst du an der Summe der Entscheidungen gemessen.“

Hosiner will mit dem OFC zeigen, dass die Entwicklung der letzten vier Spiele ohne Niederlage kein Zufall ist. „Wir stehen stabil, nutzen unsere Chancen besser. Jeder weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann“, sagt er. Das soll am Freitag (19 Uhr) Spitzenreiter SSV Ulm 1846 spüren. „Da wird der Berg brennen“, freut sich Hosiner: „Wir wollen Ulm die erste Niederlage zufügen.“

