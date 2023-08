Erstes Spiel der neuen Saison im Live-Ticker: Kickers Offenbach empfängt die Stuttgarter Kickers

Von: Theresa Ricke

Kann OFC-Stürmer Marcos Alvarez, wie hier im Testspiel gegen den FC Schalke 04 II, seiner Mannschaft auch beim Regionalliga-Auftakt mit Toren helfen? © Jan Hübner

Flutlicht, Freitagabend, Stadion am Bieberer Berg: Die Offenbacher Kickers starten in ihre elfte Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Erster Gegner: Aufsteiger Stuttgarter Kickers. Alle Entwicklungen im Live-Ticker.

1. Spieltag Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers 0:0 (:) Tore Gelbe Karten

18.00 Uhr: Nach der verpatzten Generalprobe am vergangenen Freitag beim 1:4 bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster hat Trainer Christian Neidhart mit dem OFC an den von ihm ausgemachten Defiziten gearbeitet.

Die Regionalliga Südwest hat diesmal ihrem langjährigen Zuschauerkrösus den Zuschlag für das Saison-Eröffnungsspiel gegeben. Und sie wird nicht enttäuscht werden. Für das Duell zwischen Kickers Offenbach und Aufsteiger Stuttgarter Kickers waren bereits Anfang der Woche mehr als 6.000 Tickets verkauft. Der OFC hofft auf 10.000 Zuschauer, mehr als 8.000 sind durchaus realistisch. Kein Wunder, dass man es auf beiden Seiten kaum abwarten kann. Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock sprach von „riesengroßer Vorfreude“, Trainer Christian Neidhart verspürt ein „Kribbeln“.

Das gilt auch für zwei ehemalige OFC-Spieler auf Seiten des Gegners. „Das wird sehr emotional“, sagt Mittelfeldabräumer Luigi Campagna über die Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte. Der 33-Jährige hatte von Juli 2019 bis Februar 2021 für den OFC in der Regionalliga gespielt (29 Pflichtspiele): „Es ist ein besonderer Verein, ich freue mich, dort wieder anzutreten.“ Auch bei Marc Stein, Manager des schwäbischen Regionalligarückkehrers, ist die Vorfreude groß. Der Ex-Profi spielte in Offenbach 3. Liga (2011 bis 2013), nach dem Zwangsabstieg ging er nach Stuttgart. „Freitagabend am Bieberer Berg ist immer toll. Das hat ganz viel von großer Bühne“, sagt Stein im „Kicker“.

Neidhart, der zuletzt in der 3. Liga Waldhof Mannheim betreut hatte, betont: „Wir wollen zeigen, dass sich was verändert hat beim OFC.“ Der Vertrauensvorschuss der Fans ist jedenfalls groß: Mehr als 3.000 Dauerkarten wurden bereits verkauft. Die verpatzte Generalprobe (1:4 bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster) tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Ein „Warnschuss“ sei das gewesen, meint Neidhart, stellt aber klar: „Die Generalprobe muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass es am Freitag perfekt ist.“

Die Startelf hatte der Coach am Donnerstag bereits im Kopf, ließ aber offen, wer auflaufen wird. „Wir haben nach Trainings- und Spielleistungen entschieden“, erklärt er und schließt Überraschungen nicht aus. Sicher fehlen werden die Langzeitausfälle Sascha Korb, Damjan Balic und Leon Müller. Dazu ist fraglich, ob Dimitrij Nazarov, der im letzten Test bei Preußen Münster mit Wadenproblemen vom Platz musste, rechtzeitig fit wird. Sollte er ausfallen, könnte Christian Derflinger auf der „Zehn“ hinter der vermutlich einzigen Spitze Marcos Alvarez auflaufen. Ebenfalls offen lässt er, wo Jayson Breitenbach aufläuft. In Testspielen agierte der Innenverteidiger einige Male als zweiter „Sechser“ im Mittelfeld.

Am Donnerstag verkündete Neidhart zudem offiziell, was sich in den Testspielen angedeutet hatte. Abwehrchef Maximilian Rossmann wird neuer Kapitän und damit Nachfolger des „streikenden“ Sebastian Zieleniecki. Neidharts Anforderungen an dieses Amt sind klar: „Er muss die rechte Hand des Trainers sein. Es muss ein Vertrauen da sein. Wir werden uns zu vielen Themen austauschen, alles zum Wohl der Mannschaft“, erklärt der Kickers-Coach: „Es geht um Verantwortung und Kommunikation. Und er muss eine Mannschaft führen können.“ Als Rossmanns Stellvertreter bestimmte Neidhart Ronny Marcos, nach Maik Vetter dienstältester Offenbacher Profi. Den Mannschaftsrat ließ Neidhart aber die Spieler bestimmen. Ihm gehören neben Rossmann und Marcos die Zugänge Johannes Brinkies und Marcos Alvarez sowie Jayson Breitenbach und Vincent Moreno Giesel an. „Das Kabinenleben ist wichtig, da muss gute Stimmung herrschen.“