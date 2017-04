In 31 Jahren beim OFC nicht erlebt

Levent Vanli (rechts) gab gegen Kassel sein Punktspieldebüt für den OFC. Ob er auch am Samstag in der Partie beim SSV Ulm im Tor steht, ist noch offen. Links: Der langjährige Kickers-Spieler Sascha Korb, der seit dieser Saison für Hessen Kassel aktiv ist.

Offenbach - Der etatmäßige Stammtorhüter verletzt, sein Vertreter nun ebenfalls – wer beim OFC zwischen den Pfosten steht, lebt gefährlich. Von Christian Düncher

Urgestein Rene Keffel kann sich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die Offenbacher Kickers auf dieser Position schon mal so viel Pech hatten wie in dieser Saison. Rene Keffel war 18 Jahre lang Torwart bei den Offenbacher Kickers, seit 2004 trainiert er die OFC-Schlussmänner. Aber so eine Situation hat er noch nie erlebt. „Dass erst der Stammtorhüter und dann auch noch dessen Ersatzmann ausfällt, ist in dieser Form neu für mich“, sagt der 49-Jährige. „Wir haben in dieser Saison ja ohnehin großes Verletzungspech. Dass es nun auch noch die Torhüter getroffen hat, ist bitter.“

Im Februar hatte sich Daniel Endres am Meniskus verletzt, musste daraufhin operiert werden und wird diese Saison wohl nicht mehr spielen. Sein Ersatzmann Alexander Sebald machte seine Sache zwar gut, blieb 403 Minuten ohne Gegentor, knickte aber im jüngsten Heimspiel gegen Hessen Kassel (2:2) unglücklich mit dem linken Fuß um und zog sich dabei einen Bänderriss zu.

Somit waren bis gestern nur noch zwei Torhüter im Training: der erst Ende Januar unter Vertrag genommene Levent Vanli, der nach Sebalds Auswechslung gegen Kassel sein Pflichtspieldebüt für den OFC gegeben hatte, und Bilal Zabadne aus der eigenen U19. „Andere Alternativen haben wir nicht“, sagt Keffel. Von einer Notlösung könne jedoch keine Rede sein. „Bilal trainiert bereits die ganze Saison bei uns mit – mal mehr, mal weniger. Das hängt auch davon ab, wie es mit der Schule zu vereinbaren ist“, berichtet der Torwarttrainer. Zabadne, ein gebürtiger Deutscher, der bereits sechsmal fürs syrische U19-Nationalteam spielte, ist die Nummer eins der Offenbacher A-Jugend und hat mit 1,92 Metern Gardemaß. „Das ist eine gute Größe. Er ist eventuell noch ein bisschen schmächtig, aber das ist in dem Alter normal“, so Keffel.

Über Vanli sagt das OFC-Urgestein: „Er war im Trainingslager und in den Testspielen richtig gut und hat gegen Kassel Ruhe ausgestrahlt, auch wenn er wenig aufs Tor bekam. Wichtig war, dass er nicht zappelt. Und dem Team hat man nicht angemerkt, dass der dritte Torwart eingewechselt wurde.“

Keffel weiß aus eigener Erfahrung genau, worauf es ankommt, wenn man kurzfristig als Schlussmann zum Einsatz kommt. „Als Ersatztorwart muss man sich so vorbereiten, als ob man spielt. Das funktioniert nicht immer. Aber die Chance ist da. Vom Kopf her muss man sofort da sein. Das war bei Levent der Fall.“

Noch wurde nicht verkündet, wer am Samstag (14 Uhr) in der Partie beim SSV Ulm zwischen den Pfosten stehen wird. Die Entscheidung soll jedoch frühzeitig publik gemacht werden. „Wir informieren die Spieler nicht erst eine Stunde vor dem Spiel“, sagt Keffel und fügt scherzend an: „Ich werde nicht im Tor stehen.“

Nach Informationen unserer Zeitung ist sogar der Einsatz von Sebald nicht ausgeschlossen. Der 20-Jährige hatte zwar bis gestern nicht mit der Mannschaft trainiert, allerdings in der Reha Fortschritte gemacht. Der linke Fuß sei trotz eines gerissenen Bandes stabil, heißt es. Und weiter: Es handele sich um eine Verletzung, mit der man unter gewissen Umständen spielen könne. Bedeutet: Sebald könnte mit schmerzstillenden Mitteln auflaufen. Die Frage ist jedoch, ob das Sinn macht. Viel spielt sich bei einer Verletzung bekanntlich auch im Kopf ab. Sebald und das Trainerteam müssen abschätzen, wie groß das Risiko ist. Für die Kickers steht weiterhin viel auf dem Spiel, es geht um den Klassenerhalt. Da sollen natürlich die Besten spielen. Aber kann Sebald unter diesen Voraussetzungen die gewohnte Leistung bringen?