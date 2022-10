„Jeder weiß, dass er gebraucht wird“

OFC Parlatan liegt beim 3:1 gegen Ulm mit Wechseln wieder richtig

+ © Hübner Offenbachs starke Doppelsechs: Julian Albrecht (links) setzte mit einem Lattenschuss und einem Assist auch offensiv Akzente. Björn Jopek (rechts) ist seit Wochen in Topform. Die prickelnde Atmosphäre gegen Ulm skizzierte er so: „Dafür wirst du Fußballer. Das ist pure Liebe zum Spiel.“ © Hübner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörg Moll schließen

Weitere schließen

Die Bankspieler entwickeln sich bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach immer mehr zum großen Trumpf.

Offenbach – Zwölf Spieltage lang schien der SSV Ulm 1846 zwar in der gleichen Sphäre, der Fußball-Regionalliga Südwest, zu kreisen, aber dennoch Lichtjahre entfernt zu sein. Aber im 13. Spiel hat es das Team von Trainer Thomas Wörle, zusammen mit Kickers Offenbach vor der Saison als die großen Titelkandidaten genannt, erstmals erwischt. Und zwar genau bei jenen Kickers, die zu Beginn der Saison unter Trainer Alexander Schmidt so gar nicht ins Rollen kommen wollten. Beim 3:1 (1:0) in einem hochintensiven, auf dem Platz und den Rängen emotionalen Spiel, demonstrierte der OFC, welche Entwicklung er seit dem Trainerwechsel hinter sich hat.

Ein kurzer Blick zurück: Nach dem achten Spieltag lag Ulm mit 22 Punkten (16:3 Tore) elf Zähler vor dem OFC, der lediglich auf Rang neun dümpelte und in acht Partien elf Gegentreffer kassiert hatte. Fünf Spiele später sind es nur noch sechs Zähler zwischen Primus und dem Tabellenvierten. Der OFC, erst von Interimscoach Alfred Kaminski und seit zwei Spielen von Ersan Parlatan betreut, hat in dieser Zeit 13 von 15 möglichen Punkten eingefahren und eine Tordifferenz von 10:2. „Ich habe eine intakte Mannschaft übernommen“, erklärte Parlatan und lobte die Arbeit von Kaminski, der die verunsicherte Mannschaft stabilisiert und ihr den Spaß zurückgegeben hatte.

Parlatan hat daran nahtlos angeknüpft – und die Intensität im eigenen Spiel nochmals deutlich erhöht. Das bekam Spitzenreiter Ulm zu spüren. Offenbach war nach fulminanter Anfangsphase durch Christian Derflinger in Führung gegangen (14.), verteidigte danach leidenschaftlich den Vorsprung – und machte in der zweiten Hälfte mit toll herausgespielten Toren den Deckel drauf. Parlatan hatte daran großen Anteil, weil ihm erneut Bemerkenswertes gelang: Erst justierte er sein Team zur Pause taktisch neu, was zur Folge hatte, dass Ulm zwar weiter mehr Ballbesitz hatte, aber selten wirklich gefährlich wurde. Und wie schon beim 2:0 in der Woche zuvor beim VfB Stuttgart II wechselte er zum richtigen Zeitpunkt und führte dem OFC damit neue Energie zu. Das 2:0 war eine Co-Produktion der eingewechselten Semir Saric, Dominik Wanner und Torschütze Dejan Bozic (69.). Das dritte Tor erzielte Wanner selbst (85.). „Die Spiele werden oft von der Bank entschieden“, meinte Parlatan: „Wir haben eine tolle Mannschaft mit einer enormen Breite im Kader. Jeder Spieler, der reinkam, hat das Spiel bereichert.“

Dejan Bozic drückt in Worten aus, was nach den tristen ersten Wochen kaum jemand mehr für möglich gehalten hatte. „Mit der Mannschaft ist etwas passiert, das ist der Wahnsinn“, sagt er und erklärt einen entscheidenden Unterschied: „Jeder weiß, dass er gebraucht wird.“ Noch bemerkenswerter: Jeder, der gebraucht wird, funktioniert plötzlich. Vincent Moreno Giesel etwa glänzt mit couragierten Auftritten hinten rechts. Der unwesentlich ältere Julian Albrecht (21) überzeugt als zweiter Sechser. Der von Hertha BSC II gekommene Mittelfeldspieler gefiel mit gutem Stellungs- und Passspiel – und war zudem erstmals torgefährlich. In der ersten Hälfte scheiterte er mit einem Distanzschuss an der Latte, vor dem 3:0 zauberte er Wanner einen 40-Meter-Diagonalpass in den Lauf. „Den wollte ich auch so spielen“, meinte Albrecht lächelnd.

OFC-Coach Parlatan, auf den nun die nächste brisante Aufgabe mit dem Gastspiel am Samstag (14 Uhr) bei seinem früheren Klub und Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (25 Punkte) wartet, war die Freude über den starken Auftritt gegen Ulm anzumerken. „Wir sind glücklich, dass wir den Rückstand verkürzen konnten. Jetzt wollen wir das Feld von hinten aufrollen“, kündigte er an.

SSV-Coach Thomas Wörle, 2005 bis 2008 selbst Profi beim OFC, nahm die erste Saisonniederlage gefasst auf. „Das 1:3 fiel zu deutlich aus“, meinte er und lobte sein Team: „Wir haben nie aufgegeben.“ Wörle lobte aber auch den OFC, „weil er es gut verteidigt hat.“ Erst nach dem 0:3 traf Ulm, was Offenbachs starken Innenverteidiger Maximilian Rossmann ärgerte: „Ich bin da perfektionistisch veranlagt.“ Insgesamt aber war der 27-Jährige angetan: „Wir haben mit Leib und Seele verteidigt. Das kann man schon ein Zeichen nennen.“

Von Jörg Moll