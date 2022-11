Kickers Offenbach dreht das Spiel und schlägt Eintracht Tier mit 2:1 – Vorerst Vierter

Von: Christian Düncher

Spiel gedreht: Philipp Hosiner (Mitte) trifft zum 2:1 für den OFC - sein drittes Saisontor. © Hübner

Kickers Offenbach gelingt mit dem 2:1 gegen Eintracht Trier der erste Saisonsieg gegen einen Aufsteiger in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Offenbach – Kickers Offenbach kann sich weiterhin auf ihre starke Bank verlassen. Nachdem am Sonntag (13. November) Joker Rafael Garcia spät zum 2:1-Sieg in Bahlingen getroffen hatte, sorgte nun ein eingewechseltes Duo in der Partie gegen Eintracht Trier für die Wende und zudem dafür, dass der OFC seinen Aufsteiger-Bann brach. Das 2:1 (0:1) im letzten Spiel der Hinrunde war der erste Saisonsieg gegen einen der vier Neulinge in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Durch den hart erkämpften Erfolg gegen die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga wahrten die Kickers zudem ihren Status als heimstärkster Klub. Bemerkenswert: Nach der Partie wurden beide Teams von den Zuschauern gefeiert. „Es war nicht immer das Gelbe vom Ei“, gab Kickers-Trainer Ersan Parlatan nach 90 umkämpften, spielerisch aber selten hochklassigen Minuten zu: „Bei diesen Witterungsbedingungen war es auf dem Platz nicht einfach.“ Die Moral stimmte jedoch. „Die Mannschaft hat zum zweiten Mal hintereinander ein Spiel gedreht. Es entsteht etwas, die Jungs glauben an sich.“

Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach gerät auch gegen Eintracht Trier in Rückstand

Die Kickers begannen mit einer im Vergleich zum 2:1 in Bahlingen auf zwei Positionen veränderten Startelf. Anstelle von Dominik Wanner und Semir Saric (beide Bank) liefen diesmal Garcia und Christian Derflinger auf. Gegen die von rund 500 stimmgewaltigen Fans begleiteten Gäste benötigte der OFC eine Weile, um in die Partie zu finden, holte dann aber innerhalb weniger Minuten fünf Eckbälle heraus. Im Anschluss an eine dieser Standardsituationen wäre die Kugel fast im Tor gelandet. Ronny Marcos hatte aus der Distanz abgezogen und Dejan Bozic den Schuss abgelenkt: knapp vorbei (13.).

Auch in der Folgezeit war der OFC die klar spielbestimmende Mannschaft, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden. Gegen kämpferisch überzeugende, jedoch biedere Gäste fehlte es oft an Genauigkeit, vor allem bei den Flanken. Und so verbuchten die Kickers den nächsten Abschluss erst in der 33. Minute. Julian Albrecht zielte jedoch aus rund 20 Metern vorbei. Und als es Derflinger kurz darauf per Kopf versuchte, hatte SVE-Torwart Denis Wieszolek damit keine Probleme.

In der 41. Minute dann die kalte Dusche für den OFC: Bei einem ihrer wenigen Angriffe spielten die Gäste Maurice Wrusch frei, der David Richter tunnelte - 0:1. Es war erst das siebte Tor für Trier im neunten Auswärtsspiel. Und die Kickers? Agierten weiterhin unglücklich. Beim Versuch, den Ball nach einer Flanke direkt zu nehmen, rutschte Garcia aus (44.).

Wie in Bahlingen: OFC dreht das Spiel gegen Eintracht Trier und gewinnt 2:1

„Wir haben viel investiert, ohne zwingend zu sein“, analysierte der OFC-Trainer nach der Partie: „Nach der Pause wollten wir das zeigen, was die Fans sehen wollen: Leidenschaft und Bereitschaft.“ Parlatan reagierte, brachte in der Pause Semir Saric für Derflinger. Und Saric war sofort der auffälligste Mann auf dem Platz. Nachdem er das Tor zweimal knapp verfehlt hatte (47., 55.), staubte er nach Kopfballvorlage von Jakob Lemmer zum 1:1 ab (58.). Doch damit wollte sich Parlatan freilich nicht begnügen, er wechselte direkt nach dem Ausgleich doppelt, brachte unter anderem in Philipp Hosiner (für Sechser Julian Albrecht) einen zweiten Stürmer.

Der OFC drängte nun auf die Führung und hatte sie durch Lemmer auf dem Fuß. Seine Direktabnahme lenkte Wieszolek aber an die Latte (61.). In der 78. Minute war es dann aber so weit: Nach scharfer Hereingabe von Saric war es Hosiner, der für das nächste Joker-Tor der Kickers sorgte - 2:1. In der Endphase hatte der OFC noch zwei brenzlige Szenen zu überstehen, als die Trierer aus der Distanz knapp drüber schossen. Dann war der erste Saisonsieg gegen einen Aufsteiger perfekt. Der Lohn: In der Tabelle ging es hoch auf Platz vier. (Christian Düncher)