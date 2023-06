Kaderplanung bei Kickers Offenbach: „Im Sturm größten Nachholbedarf“

Von: Christian Düncher

Teilen

Vergangene Saison Gegen-, künftig Mitspieler? OFC-Abwehrchef Sebastian Zieleniecki (hinten) gegen Cas Peters (FSV Frankfurt). Der Torschützenkönig der Regionalliga Südwest wird als möglicher OFC-Zugang gehandelt. © hübner

In Christian Neidhart steht beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach der künftige Trainer inzwischen fest. Nun wird die Kaderplanung forciert. Sport-Geschäftsführer Christian Hock hat klare Prioritäten und kündigt zeitnahe Entscheidungen an.

Offenbach – Mit der Verpflichtung von Christian Neidhart als Cheftrainer hat Christian Hock bei den Offenbacher Kickers sein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Dass der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten es geschafft hat, einen Coach zum OFC locken, der zuletzt eine Klasse höher aktiv war und dort mit dem SV Waldhof Mannheim (7.) in der oberen Hälfte der Tabelle mitmischte, darf als Coup gewertet werden. Von Stolz oder Erleichterung ist bei Hock aber nichts zu spüren. Natürlich sei er darüber „froh, dass die Sache klar ist“, zumal jetzt die Kaderplanung forciert werden kann, sagte der 53-Jährige.

Er habe sich am Ende eines „intensiven Auswahlprozesses“ für den Kandidaten entschieden, „bei dem ich das beste Gefühl hatte, dass es mit ihm funktionieren wird“, erklärte der Sportchef der Kickers. Und da er schon eine Weile im Geschäft sei, bestehe zu vielen Trainern seit Jahren eine gewisse Bindung, erklärte Hock. So auch zu Neidhart. „Nach dem ersten Gespräch war klar, dass das für ihn ein Thema sein kann“, berichtete der ehemalige Profi, zumal Kickers Offenbach „nach wie vor eine große Strahlkraft“ habe. Und offensichtlich auch die finanziellen Möglichkeiten.

Ebenso wie die anderen der insgesamt sieben Kandidaten, mit denen er gesprochen hatte, habe sich Neidhart bereits einen Gesamtüberblick verschafft, sodass die Kaderplanung nun weiter vorangetrieben werden kann. „Es gab bereits viele Vorgespräche“, sagte Hock, der hofft, zeitnah weitere Zugänge vermelden zu können. Neidhart gilt als großer Verfechter des 4-2-3-1-Systems, in Mannheim ließ er aber teilweise auch in einem 4-4-2 mit Doppel-Sechs spielen. Für beide Varianten ist hinten eine Achse vorhanden – mit den Außen Vincent Moreno (rechts) und Ronny Marcos (links) sowie den zentralen Abwehrspielern Sebastian Zieleniecki, Maximilian Rossmann, Jasyon Breitenbach und Dino Kurbegovic. Um Zieleniecki ranken sich seit Wochen Gerüchte. Der Kapitän wolle den OFC verlassen, möglicherweise aus privaten Gründen in die polnische Heimat zurückkehren.

Hock wollte das nicht kommentieren, stellte aber klar: „Wir haben vier sehr gute Innenverteidiger, mit denen wir fest planen. Für diese Position suchen wir momentan nichts.“ Priorität hat aktuell die Offensive. „Im Sturm haben wir den größten Nachholbedarf“, meint der Sport-Geschäftsführer. Es geht um diese Komponenten: „Tempo im letzten Drittel, Gefährlichkeit im 16er und Torabschluss.“ Eventuell wird der OFC bei Neidharts Ex-Verein Waldhof Mannheim fündig. Dort läuft der Vertrag von Baris Ekincier aus. Der 24-Jährige ist schnell sowie stark im Eins-gegen-Eins, rief sein Potenzial jedoch bislang zu selten ab. Ein weiterer Außenspieler, den Neidhart bestens kennt, ist Nico Granatowski. Er hatte bei Hocks Ex-Verein 1. FC Magdeburg nach anderthalb Jahren keinen Vertrag mehr erhalten und sich im Winter dem Greifswalder FC (14 Einsätze, drei Treffer) angeschlossen. Unter Neidhart kam der 32-Jährige beim SV Meppen auf 69 Drittliga-Einsätze (sechs Tore, 14 Vorlagen). Apropos Meppen: Dort läuft der Vertrag des vielseitigen Offensivspielers Marius Kleinsorge (27, spielte unter Neidhart in Essen) aus.

In der Personale Maik Vetter steht eine Entscheidung bevor. Der Vertrag des dienstältesten Spielers (seit 2014 im Verein) und Publikumslieblings endet. Die Kickers wollen ihn gerne halten, unklar ist aber, in welcher Rolle. Er sei mit dem 31-Jährigen „in engem Austausch“ und hoffe, bald eine Entscheidung verkünden zu können, so Hock.

Von Christian Düncher