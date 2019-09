„So kann das nicht weiterlaufen“

Steinbach – Die Stimmungslage am Haarwasen hätte kaum unterschiedlicher sein können. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Während die Fans des TSV Steinbach Haiger nach dem 1:0-Heimsieg gegen den hessischen Rivalen Kickers Offenbach „Derbysieger“ sowie „Spitzenreiter“ skandierten, herrschte auf der Gegenseite Fassungslosigkeit. Einige OFC-Anhänger spendeten aufmunternden Applaus, als sich die Spieler nach der vierten sieglosen Partie in Folge dem Gästeblock näherten. Es gab aber auch welche, die die Nerven verloren. Als ein voller Bierbecher flog, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Kickers-Fans. „Ihnen geht es so wie uns: sie sind enttäuscht“, sagte OFC-Mittelfeldmann Niklas Hecht-Zirpel.

Auf dem Platz sah man unterdessen viele ausdruckslose Gesichter. Nur Tabellenachter nach neun Spielen, lediglich fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone – so hatte man sich das trotz des Drei-Jahres-Plans nicht vorgestellt. Das machte den einen oder anderen schlichtweg sprachlos. Kapitän Maik Vetter wollte unmittelbar nach der Partie keinen Kommentar abgeben. Geschäftsführer Andreas Herzog und das Präsidium zogen es auch mit einem Tag Abstand vor, zu schweigen.

Daniel Steuernagel suchte derweil nach Antworten für die Talfahrt, wirkt dabei jedoch zunehmend ratlos. „Wir haben uns wieder mal selbst geschlagen“, sagte der OFC-Trainer und beklagte die vielen individuellen Fehler – vor allem den, der zum Platzverweis von Lucas Albrecht (75.) führte. „Dieses Foul darf man nie machen“, kritisierte er. „In der zweiten Hälfte war es von beiden Teams kein gutes Niveau. Mit elf gegen elf geht es wohl 0:0 aus.“

Allerdings hätte es nach 25 Minuten auch schon 0:2 aus Sicht der Kickers stehen können, die Steinbach zu Beginn kommen ließen und bei zwei Pfostentreffern (unter anderem durch den ehemaligen Offenbacher Benjamin Kirchhoff) Glück hatten. Dann folgte bis zur Pause die beste Phase des OFC. Doch Steinbachs Torwart Tim Paterok sowie dessen Vorderleute klärten jeweils. Und als Moritz Hartmann per Kopf traf, hob der Schiedsrichterassistent seine Fahne. „Wir haben nicht die notwendige Entschlossenheit gezeigt“, meinte Steuernagel.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte kam dann offensiv nicht mehr viel von den Kickers. Hartmann hatte dafür eine einfache Erklärung: „Unser Aufbau bestand fast nur aus langen Bällen.“ Zwar fiel auch den Gastgebern lange wenig ein, in Überzahl kombinierten sie sich aber einmal durch die OFC-Abwehr, Kevin Lahn vollendete – 1:0 (84.).

„So darf man nicht verteidigen“, sagte Steuernagel, der unter den Fans kaum noch Fürsprecher hat. „Ich kann das nicht beeinflussen, muss mich darum kümmern, dass wir besser spielen. Zumindest gegen den Ball haben wir das gut gemacht. Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, sondern müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten.“ Die Frage ist bloß, wie viel Zeit er dafür noch bekommen wird. Sead Mehic hat den Druck jedenfalls erhöht: „Es wäre zu einfach, zu sagen, dass gerade alles gegen uns läuft“, so der Sportdirektor. „Die Phase ist zu lang. Für keinen im Verein ist das schön. Wir können das nicht so weiterlaufen lassen. Die Mannschaft spielt nicht, was sie kann. Wie müssen es endlich auf den Platz bringen – und zwar schnell.“

Die Partie gegen Koblenz könnte für Steuernagel zum Endspiel werden. Dessen scheint sich der 39-Jährige bewusst zu sein: „Es ist egal, wer fehlt. Das müssen wir gewinnen.“ Nicht irgendwie, sondern überzeugend. Ob das zuletzt praktizierte System, in dem drei Verteidiger die ersten Aufbauspieler sind, dafür geeignet ist, scheint fraglich. Daghfous, der das Spiel lenken könnte, verhungerte in Steinbach auf dem linken Flügel (weil sich für diese Position keine Alternativen aufdrängen), Hartmann rechts. Und im Mittelfeld setzte fast nur Hecht-Zirpel spielerische Akzente. Jakob Lemmer, gegen Pirmasens nach seiner Hereinnahme ein belebendes Element, saß in Steinbach 90 Minuten auf der Bank.