Marcos hat kein Problem mit ungewohnter Konkurrenz

Von: Christian Düncher

Offenbacher Konstante: Ronny Marcos (rechts) absolvierte in vier Jahren 124 Einsätze für den OFC. Nun bekommt er in Kristjan Arh Cesen allerdings Konkurrenz auf der Linksverteidigerposition. © Hübner

Die Regionalliga-Fußballer der Offenbacher Kickers starten heute (14 Uhr) nach vierwöchiger Pause in die Vorbereitung auf die nächste Saison. Mindestens sieben Spieler sind nicht mehr dabei, dafür gibt es neue Gesichter. Ronny Marcos, der nach Maik Vetter dienstälteste OFC-Profi, kennt das zur Genüge und freut sich auf den neuen Konkurrenzkampf.

Offenbach – Ronny Marcos scharrt schon mit den Hufen. Der Linksverteidiger der Offenbacher Kickers kann es kaum erwarten, dass beim Fußball-Regionalligisten heute (14 Uhr) nach vierwöchiger Pause das erste Mal wieder trainiert wird. „Ich bin voller Tatendrang“, sagt der 29-Jährige, der zuletzt ein paar Tage bei der Familie in Norddeutschland verbracht hatte. Die Joggingschuhe waren natürlich dabei. „Wir hatten ein Laufprogramm, das wir absolvieren mussten“, berichtet er.

Nun freut sich Marcos darauf, dass endlich wieder die Kugel rollt. „Es gibt natürlich auch die Phase, in der man sich über die Pause freut. Diese hält bei mir aber nicht allzu lange an. Je länger ich ohne Fußball bin, desto mehr vermisse ich es.“, erzählt der nach Maik Vetter (wird beim Vorbereitungsstart aufgrund eines Innenbandanrisses fehlen) dienstälteste OFC-Profi.

Vetter ist bereits seit 2014 bei den Kickers, Marcos immerhin seit 2019. Er freue sich vor allem „auf die Kabine und auf die Jungs“. Aus dem Kader der vergangenen Saison werden mindestens sieben nicht mehr dabei sein, dafür gibt es neue Gesichter. Der gebürtig aus Oldenburg in Holstein stammende Routinier kennt das zur Genüge.

Er ist bereits seit 2012 Profi, hat entsprechend viele Vorbereitungsstarts erlebt, alleine beim OFC vier Stück. Und in Offenbach war dann – mit einer corona-bedingten Ausnahme – immer einiges los. Zum ersten Training kommen dort bekanntlich gerne mal mehr Zuschauer als bei einigen Ligakonkurrenten zu den Spielen. Und die erste öffentliche Übungseinheit im Stadion mit der Präsentation der neuen Trikots (Dienstag, 17.30 Uhr) ist ohnehin stets ein kleines Volksfest.

Die Zugänge erhalten beim Trainingsstart einen ersten Eindruck von der Wucht, die der OFC zu erzeugen imstande ist. Ähnliches hat Marcos nur beim Hamburger SV (damals noch in der 1. Liga) und bei Hansa Rostock erlebt. Bei der Spvgg. Greuther Fürth sowie dem SV Ried (Österreich) sei es hingegen „interner“ gewesen. Er bevorzugt die andere Variante: „Wenn bei großen Klubs mit vielen Fans bereits beim ersten Training einiges los ist und eine gewisse Euphorie herrscht, ist das für beide Seiten eine schöne Sache“, meint der einstige Erstligaspieler. „Dann kann man den Neuen zeigen, was hier möglich ist, wenn es läuft.“

Marcos ist längst eine Konstante in Offenbach. „Ich habe fast jedes Spiel, was möglich war, gemacht“, sagt er. 124 Einsätze stehen für ihn zu Buche, auch weil er nie schwer verletzt war und sehr auf seinen Körper achtet. „Ich sehe mich im Verein integriert, habe stets ein gutes Verhältnis zu allen Mitarbeitern und gehe gerne auf jüngere Spieler zu. Als ich jung war, waren die Älteren nicht immer fair zu mir. Ich habe mir vorgenommen, es besser zu machen.“

Ein Dutzend Mal führte Marcos, der dem Mannschaftsrat angehörte, das Team als Kapitän aufs Spielfeld. „Ich übernehme gerne Verantwortung“, betont der 29-Jährige. Bloß Kassenwart will er ungern sein. „Das ist ja fast wie ein Buchhalter. Stephan Flauder hat das damals überragend gemacht. Er hatte das auch gelernt. Da ging es gefühlt zu wie beim Finanzamt“, scherzt er.

Auch privat fühlt sich Marcos in Offenbach wohl. Vergangenen Sommer ist er mit Lebensgefährtin Ele zusammengezogen. Beide haben inzwischen geheiratet. Sie hatte zuletzt in München gearbeitet, nun in Wiesbaden. Ihre Wohnung liegt recht zentral. „Ele fühlt sich wohl hier und ist selbst OFC-Fan.“

Marcos selbst wird eine neue Erfahrung sammeln. Bislang war er stets gesetzt. Nun kommt in Kristjan Arh Cesen (zuletzt VfR Aalen) ein weiterer Linksverteidiger. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt Marcos und betont: „Dass ich fast alle Spiele gemacht habe, ist auch eine Belohnung dafür, dass ich mich immer voll reingehängt habe.“