Einst Schott Mainz, zuletzt Zwickau: Kickers Offensivmann spielt im Training vor

Assibey-Mensah sieht 3:2-Sieg des OFC

+ © hübner „Es wird nochmal viel Bewegung in den Markt kommen“: OFC-Sportgeschäftsführer Christian Hock bleibt bei der Suche nach Verstärkung für den Sturm gelassen. © hübner

Offenbach – Nach dem Happy End gegen Eintracht Frankfurt II hatte auch Christian Hock die Emotionen im Stadion genossen. „Das war ein super Gefühl für alle“, meinte er nach der Ekstase-Eskalation nach Maximilian Rossmanns Kopfballtor in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Die ersten drei Punkte auf dem Konto verändern aber nichts an der nüchternen Betrachtungsweise des 53-Jährigen.

Wanner und Pfeiffer krank - Garcia hilft aus Im Spieltagskader der Offenbacher Kickers hatte es im Derby gegen Eintracht Frankfurt II zwei Überraschungen gegeben. Teammanager und Stand-by-Spieler Maik Vetter hatte es erstmals wieder ins Aufgebot geschafft. Noch überraschender war, dass der aussortierte Rafael Garcia ab der 69. Minute für Mike Feigenspan sogar ins Spiel kam. Trainer Christian Neidhart waren nach dem Ausfall von Irwin Pfeiffer und Dominik Wanner (beide Magen-Darm-Infekt) die Alternativen auf den Außenbahnen ausgegangen. „Es ändert sich nichts an unserer grundsätzlichen Haltung“, betont Sportgeschäftsführer Christian Hock, lobt aber Garcia. „Er verhält sich absolut professionell, auch wenn es für ihn eine schwierige Situation ist.“ jm

„Diese Intensität brauchen wir in jedem Spiel“, fordert er. Schon am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Bundesliga-Nachwuchs der TSG Hoffenheim werde der OFC wieder alles investieren müssen.

Ob bis dahin der von Trainer Christian Neidhart so sehnlichst gewünschte Stürmer verpflichtet ist, darüber mag Hock nicht spekulieren. „Es wird noch mal viel Bewegung in den Markt kommen“, sagt er mit Blick auf das Ende der Transferperiode am 1. September. Sowohl auf der Abgangsseite, wo Torwart Maximilian Engl, der streikende und mit der zweiten Mannschaft trainierende Sebastian Zieleniecki und Rafael Garcia keine Zukunft mehr haben.

Aber eben auch in Sachen Zugänge. Ein Kandidat, der vergangene Woche mittrainiert hat, ist Raphael Assibey-Mensah. Der offensive Außen war nach einer starken Saison 2020/21 beim Regionalligisten TSV Schott Mainz (12 Tore, 6 Vorlagen) auch beim OFC Thema, zog einen Wechsel zu Drittligist SC Freiburg II vor. Vergangene Saison war er in der 3. Liga beim FSV Zwickau am Ball. Eine Entscheidung, ob der 23-Jährige, der Sonntag beim 3:2-Sieg gegen die zweite Mannschaft der Eintracht im Stadion war, einen Vertrag erhält, steht noch aus. Keinen Kontakt gab es laut Hock dagegen mit dem früheren Wehener Mittelstürmer Manuel Schäffler. Der 34-Jährige steht seit Sommer 2022 beim Drittligisten Dynamo Dresden unter Vertrag. jm