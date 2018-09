Kickers besiegen FSV Frankfurt: Das Spiel im Liveticker

Offenbach - Die Mannschaft von Kickers Offenbach erwartete am 7. Spieltag in der Regionalliga Südwest den FSV Frankfurt. Und das Derby sollte es in sich haben. Der Liveticker zum Nachlesen

7. Spieltag: Kickers Offenbach - FSV Frankfurt

Kickers Offenbach: Endres, Marx, Albrecht, Lovric, Scheffler - Vetter, Garic (54. Ikpide), Sawada, Firat - Treske (64. Hodja), Hirst (71. Hecht-Zirpel) FSV Frankfurt: Aulbach - Becker, Sierck (64. Koch), Sabah, Nothnagel, Mangafic - Soultani, Pollasch, Azaouagh (46. Güclü), Schick (46. Tyminski) - Plut Spielstand: 7:0 - Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal) - Zuschauer: 6698 - Tore: 1:0 Firat (9./Foulelfmeter), 2:0 Hirst (12.), 3:0 Firat (27.), 4:0 Hirst (45.), 5:0 Firat (57.), 6:0 Sawada (65.), 7:0 Vetter (85.) - Gelb: Garic / Schick, Mangafic, Nothnagel, Soultani, Sabah

Was ein Derby! Von der ersten Minute an haben die Kickers das Spiel gegen den FSV Frankfurt unter Kontrolle gehabt. In der ersten Halbzeit trafen Firat und Hirst jeweils zwei Mal, einen weiteren Treffer erzielte Firat dann in der zweiten Halbzeit - ebenso wie Sawada und Vetter. Das 7:0 ist damit der höchste Sieg der Kickers seit dem Abstieg in die Regionalliga 2013.

Den ausführlichen Spielbericht gibt's in der morgigen Ausgabe der Offenbach-Post.

Nach einem ganz starken Spiel gewinnt der OFC mit 7:0 gegen den FSV Frankfurt. #OFCFSV #kultsindwir #nurderOFC pic.twitter.com/1WjjUs4511 — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 2. September 2018

+++ Der FSV Frankfurt bot dagegen eine beschämende Vorstellung. Die Spieler trotten gerade völlig bedient zu ihrem Anhang.

90. Minute: Das Spiel ist aus. Ein bemerkenswertes Derby endet mit dem höchsten Sieg der Kickers seit dem Abstieg in die Regionalliga 2013. Überragender Akteur bei furios spielenden Offenbachern: Serkan Firat, der drei Tore selbst erzielte und eins vorbereitete.

90. Minute: Schiedsrichter Tobias Fritsch (Bruchsal) erlöst völlig überforderte Bornheimer und pfeift pünktlich ab.

90. Minute: Marx über rechts. Flanke. Hecht-Zirpel kommt ran, aber Aulbach hat die Kugel.

89. Minute: Nochmal Ecke für die Kickers. Und Firat zimmert den Eckball von rechts draußen an den Pfosten!

+++Und jetzt haben wir Gewissheit: Das ist der höchste Sieg, seitdem die Kickers 2013 in die Regionalliga abstiegen.

85. Minute: TOOOOOOOORRRRR für den OFC!!! 7:0. Vetter darf auch mal! Der Mittelfeldspieler spaziert durch die völlig desolate FSV-Abwehr und schiebt mit links ins linke Eck.

84. Minute: Beinahe hätte Serkan Firat zum vierten Mal getroffen. Nach Pass von Ikpide scheitert Firat freistehend an Aulbach.

84. Minute: Offizielle Zuschauerzahl: 6698.

83. Minute: Die Partie schaukelt jetzt ihrem Ende entgegen. Der FSV ist völlig bedient und auch fix und fertig. Denis Mangafic liegt mit Krämpfen am Boden. Ein Wechsel ist nicht mehr möglich.

79. Minute: Frankfurts eingewechselter Spieler Nothnagel hat die Faxen richtig dicke. Zum zweiten Mal streckt er Vetter nieder. Glück, dass er nicht die Ampelkarte sieht.

73. Minute: Sawada spitzelt die Kugel um Sabah rum und will alleine aufs Tor sprinten. Sabah reißt ihn um - Gelb.

71. Minute: Dritter Wechsel beim OFC: Jake Hirst verlässt mit Sprechchören begleitet das Feld, umarmt strahlend seinen Trainer Daniel Steuernagel. Für ihn kommt Niklas Hecht-Zirpel.

70. Minute: Nothnagel senst Vetter um. Gelb ist völlig gerechtfertigt.

69. Minute: Wahnsinnsstimmung in Offenbach. Auf der Henninger-Tribüne tanzen die Fans Polonaise.

Und das nächste Tor in der 65.Spielminute. Ko Sawada wird regelrecht zum 6:0 eingeladen. #fsvlive #ofcfsv — FSV Frankfurt (@fsv_frankfurt) 2. September 2018

65. Minute: TOOOOOOR für die Kickers. 6:0!!!!! Ko Sawada spritzt in einen Pass von Frankfurts Tyminski, verlädt Torwart Aulbach und schiebt ins leere Tor ein.

64. Minute: Weiter geht's mit grandioser Stimmung. "Wer nicht hüpft, ist Frankfurter"

63. Minute: "Steht auf, wenn ihr Kickers seid" - und das ganze Stadion steht.

57. Minute: TOOOOOOR für den OFC! Serkan Firat zum Dritten!!!! Traumtor. Aus 22 Metern nimmt er die Kugel volley und hämmert sie in den rechten Knick!

54. Minute: Erster Wechsel beim OFC. Garic geht von Beifall umrauscht vom Feld. Ikpide kommt.

54. Minute: Ecke für den OFC. Aber geklärt.

53. Minute: Jetzt aber mal wieder der OFC: Sawada tanzt im Strafraum, legt auf Firat ab. Dessen Schuss pariert Aulbach.

52. Minute: Die Partie hat etwas an Esprit und Furiosität verloren. Klar, bei diesem Spielstand.

46. Minute: Der FSV wechselt doppelt: Schick und Azaouagh gehen, Güclü und Tyminski kommen.

46. Minute. Anpfiff. Der Ball rollt in der zweiten Hälfte.

+++Gleich geht es weiter. Der FSV wird zweimal wechseln.

Kickers Offenbach gegen FSV Frankfurt - das Derby in Bildern Zur Fotostrecke

Zur Pause führt der OFC mit 4:0. Firat und Hirst erzielten jeweils einen Doppelpack. Eine ganz starke Leistung unserer Jungs! #OFCFSV #kultsindwir #nurderOFC pic.twitter.com/A6i3HzGoE2 — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 2. September 2018

45.+1: Abpfiff! Halbzeit in Offenbach. Der OFC führt nach einer furiosen ersten Hälfte mit 4:0.

45. Minute: TOOOOOOOR für den OFC!!!!! Jake Hirst!!!! 4:0. Der Mittelstürmer steht nach einer Balleroberung und einem tollen Zuspiel in der Mitte völllig blank und schiebt cool ins rechte Eck.

43. Minute: Aus der Ecke für den FSV wird ein Konter des OFC. Aber Soultani foult Passgeber Lovric und sieht GELB. Das war auch bitter nötig. Vorne stand Hirst völlig alleine.

41. Minute: Firat verliert im Mittelfeld den Ball, aber der FSV braucht zu lange, um umzuschalten. So ist der OFC wieder sortiert.

39. Minute: Spielunterbrechung. Sawada hatte Azaouagh beim Flankenversuch im Unterleib getroffen. Schön, wenn die Luft zurückkehrt. Der Bornheimer ist wieder auf dem Feld.

37. Minute: Konter OFC. Vetter zieht los, wird aber geblockt. Einwurf.

37. Minute: Denis Mangafic zieht aus 25 Metern ab, zu zentral. Kein Problem für Endres.

33. Minute: Der wie aufgedreht spielende Firat schickt Hirst, der wird von Sabah gebremst. Eigentlich eine Gelbe Karte. Schiedsrichter Tobias Fritsch lässt Gnade vor Recht ergehen.

30.Minuten sind gespielt, der OFC hat hier alles unter Kontrolle. Der FSV kommt zu Abschlüssen die nicht zwingend genug sind. Dazu hat man Defensiv schwierigkeiten gegen die Offenbacher. #fsvlive #ofcfsv — FSV Frankfurt (@fsv_frankfurt) 2. September 2018

30. Minute: Der FSV mal wieder. Plut enteilt Albrecht, aber seine Flanke mit dem Außenrist fischt sich Endres locker.

29. Minute: Prächtige Stimmung beim Kickers-Anhang. "Oleoleole, nur der OFC", ertönt es von den Rängen.

27. Minute: TOOOOOOOR für den OFC!!!!! Was ist denn hier los? Serkan Firat trifft mit links aus 25 Metern ins rechte Eck. 3:0!

24. Minute: Die Bornheimer sind viel besser im Spiel, versuchen sich durch die OFC-Reihen zu kombinieren.

21. Minute: Der FSV sendet das nächste offensive Lebenszeichen: Becker kommt zentral zum Abschluss. Aber die Kugel geht rechts am Tor vorbei. Dennoch: Der OFC geht etwas zu locker zu Werke in der Defensive.

+++Was ist das nur für eine Geschichte? Dieser Jake Hirst - der Torjäger, der aus der Kreisoberliga kam, trifft im vierten Regionalligaspiel zum vierten Mal!

17. Minute: Der FSV kommt mal gefährlich vors Tor. Soultani ist im Strafraum frei, aber sein Schuss ist kein Problem für Endres. Da war mehr drin.

12. | Tooooor für den OFC! Hirst macht das 2:0! Unglaublich, das vierte Tor in seinem vierten Spiel! #OFCFSV #kultsindwir #nurderOFC — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 2. September 2018

12. Minute: TOOOOR für den OFC! 2:0 für die Kickers. Wieder flankt Firat stark von links - und in der Mitte steht Jake Hirst in der Luft und köpft ein. Tolles Tor!

+++ Nach seinem Tor rannte Firat übrigens zur Auswechselbank, wo Ersatzspieler Dren Hodja wartete und das Trikot mit der Nummer sechs hochhielt. Eine Reminiszenz der Spieler an Marco Rapp, der den Klub verlassen hat.

9. Minute: TOOOOR für den OFC. Serkan Firat verwandelt den Strafstoß sicher zum 1:0. Zuvor war Treske beim Kopfball von Nothnagel im Strafraum umgerissen worden.

8. Minute: FOULELFMETER für Kickers Offenbach.

+++Der OFC tritt dagegen im gewohnten 4-4-2 an.

+++Der FSV tritt mit einer interessanten taktischen Aufstellung an: Trainer Alexander Conrad hat eine 5er-Abwehrrreihe aufgeboten. Die Formation 5-4-1 lässt erahnen, was hier heute angesagt ist.

4. Minute: Der kommt über links - Firats Flanke kann Treske in der Mitte nicht kontrollieren. Aber: Guter Angriff.

1. Minute: Scheffler stürmt über links, 1. Ecke für Offenbach.

1. Minute: Anpfiff, der Ball rollt.

+++ Etwa 6000 Fans sind geschätzt da, darunter auch 500 FSV-Anhänger.

+++ Das Duell OFC gegen FSV ist auch ein Duell der "Wandler zwischen den Welten": Ingesamt zwölf Protagonisten - Funktionäre, Trainer, Betreuer und Spieler - waren schon beim Rivalen am Ball.

+++ Der Rasen wird nochmal gewässert, aber gleich geht es los. Die Mannschaften werden gleich aus der Kabine kommen.

+++ Auf der Bank des OFC sitzen heute: Brune (Tor), Ferukoski, Ikpide, Hodja, Stoilas, Hecht-Zirpel, Schulte

+++ Nicht mehr dabei ist Marco Rapp, der am Freitag seinen Vertrag auflöste und zur SpVgg Oberfranken Bayreuth (Regionalliga Bayern) wechselte.

+++ Bei den Kickers fehlt Kapitän Benjamin Kirchhoff, der eine Operation (Abszess) hinter sich hat, heute aber wieder im Stadion ist. Für ihn steht etwas überraschend Francesco Lovric in der Innenverteidigung. Der 22-Jährige stand zuletzt zweimal gar nicht im Kader.

+++ Hallo aus Offenbach! Derby am Bieberer Berg: Der OFC empfängt den FSV Frankfurt. Die Kickers wollen den dritten Sieg in Folge landen.

+++ Die Mannschaftsaufstellungen sind da:

+++ Die ersten Fans sind schon da, langsam füllt sich das Stadion. Noch ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff.

Unseren Gästen vom @fsv_frankfurt wünschen wir eine gute und sichere Anreise nach Offenbach! ‍♀️ Kommt gut über den Main. ‍♂️ #OFCFSV #kultsindwir #nurderOFC — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 2. September 2018

+++ Zum heutigen Heimspiel der Kickers gegen den FSV Frankfurt erscheint übrigens auch eine neue Ausgabe des OFC-Fanmagazins ERWIN. Darin unter anderem zu lesen: Ein Gespräch mit Dren Hodja, alles zu den Abschieden von Spielern, die den OFC verlassen haben sowie ein Rückblick auf die Zeit mit Oliver Reck.

+++ Derby-Spieltag II.! Holen die Kickers nach dem Derby-Sieg gegen Dreieich am vergangenen Wochenende heute den nächsten "Dreier" gegen den FSV Frankfurt?

Vorbericht zum Spiel OFC gegen FSV Frankfurt

Hessen-Derby in der Regionalliga Südwest am 7. Spieltag: Kickers Offenbach empfängt den FSV Frankfurt. Nach einem eher unbefriedigenden Saisonstart läuft es für den OFC aktuell immer besser. Aus den vergangenen beiden Partien gegen Hoffenheim II und Hessen Dreieich holten die Kickers sechs Punkte, drei weitere sollen jetzt gegen die Frankfurter folgen. Aktuell steht die Mannschaft auf dem achten Tabellenplatz.

Auch beim FSV läuft es wieder. Zuletzt konnten die Bornheimer FK Pirmasens mit 2:0 schlagen. Damit ist die Mannschaft mit nur einem Zähler weniger als der OFC Tabellenzwölfter.

Schon 30 Mal standen sich die beiden Teams ligaübergreifend auf dem Platz gegenüber. In der vergangenen Saison konnten die Kickers beide Spiele für sich entscheiden. Dem 4:1 auf dem Bieberer Berg folgte dann in der Rückrunde ein 1:3-Auswärtssieg am Bornheimer Hang. „Ich erwarte eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Es ist wichtig, ebenso motiviert wie abgeklärt zu spielen. Wir wollen den dritten Sieg in Folge feiern“, so OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

Schon jetzt steht übrigens bei den Kickers fest: Kirchhoff, Darwiche und Sentürk sind nicht mit dabei. Die drei fallen verletzt aus.

Benjamin Kirchhoff wird aufgrund einer operativen Behandlung eines Abszesses am Sonntag nicht gegen den FSV Frankfurt auflaufen können. Wir wünschen unserem Kapitän gute und baldige Genesung. Am Sonntag wird Maik Vetter die Kapitänsbinde tragen. #OFCFSV #kultsindwir #nurderOFC pic.twitter.com/uoin5c6r0b — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) 30. August 2018

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Traditionsvereine am Freitagmittag stand außerdem Karlheinz Volz Rede und Antwort. Der ehemalige Torwart ist beiden Klubs eng verbunden. Für den OFC hütete er zwischen 1968 und 1971 das Tor - gewann im August 1970 mit den Kickers den DFB-Pokal. Von 1972 bis 1980 stand er dann im Tor des FSV Frankfurt. Für das Spiel am Sonntag wollte er dann aber keinen Tipp abgeben: „Grundsätzlich tippe ich nie ein Ergebnis. Ich wünsche uns allen eine torreiche Begegnung, damit die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen. Als Torwart stehe ich aber leider nicht mehr zur Verfügung.“

Anpfiff am Sonntag (2. September) ist um 15 Uhr im Stadion auf dem Bieberer Berg, wir berichten im Liveticker von der Partie. Außerdem ist das Spiel live bei Sport1 zu sehen.

Kickers Offenbach - FSV Frankfurt: Archivbilder