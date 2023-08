Kickers-Duell in Offenbach vor mehr als 6 000 Zuschauern

OFC

Auch am Freitag wird die Waldemar-Klein-Tribüne im Stadion Bieberer Berg wieder gut gefüllt sein: Kickers Offenbach hofft beim Saisoneröffnungsspiel gegen die Stuttgarter Kickers auf 10.000 Zuschauer.

An Unterstützung von den Rängen wird es Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach am Freitag beim Saisoneröffnungsspiel gegen die Stuttgarter Kickers nicht mangeln. Sport-Geschäftsführer Christian Hock sieht das Team zudem gewappnet und bezeichnet die jüngst Entwicklung als „sehr, sehr positiv“.

Offenbach – Christian Hock erinnert sich noch genau an den 13. Mai dieses Jahres. An seiner langjährigen Wirkungsstätte sah er sich damals das Regionalliga-Duell zwischen der Reserve des FSV Mainz 05 und den Offenbacher Kickers an, bei denen er wenige Tage später seine Arbeit als Sport-Geschäftsführer aufnahm. Der OFC gab insgesamt kein gutes Bild ab, verlor 0:2 und wurde vom eigenen Anhang verhöhnt. „Da dachte ich: Was ist los mit der Mannschaft, dem Verein und den Fans?“, sagt Hock. Mittlerweile wird allerdings von ihm „alles sehr, sehr positiv wahrgenommen“.

Mit seiner Verpflichtung, der von Christian Neidhart als Trainer und den präsentierten Zugängen habe sich die Stimmung immer mehr verbessert, meint der einstige OFC-Spieler. „Die Leute sehnen sich nach Erfolg. Sie wollen hoch auf den Bieberer Berg, wollen gute Spiele und guten Fußball sehen. Und: Wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es zurück“, weiß Hock. Neidhart und er seien „keine Typen, die sich verwehren, wenn Fans ein Autogramm haben oder quatschen wollen“. Die Spieler sind ebenfalls total nahbar. Das fördert den Zusammenhalt von Team und Anhängern. „Aber am Ende muss man erfolgreich sein, sonst wird es ungemütlich“, weiß Hock. Garantien gebe es freilich nicht. Aber man habe „einen guten Kader zusammen – mit einer Mischung aus Erfahrenen, die Stimmung auf dem Platz machen, und Jungen. Daraus kann man etwas entwickeln. Das kann dafür sorgen, dass das Feuer von der Tribüne auf den Platz übergreift und von dort wieder zurückkommt“.

Die Verletzung von Zugang Leon Müller, der fest auf der Sechs eingeplant war, ist ein Rückschlag, der allerdings nach Möglichkeit intern kompensiert werden soll. Gesucht wird noch ein anderer Stürmertyp, der in die Tiefe geht, für Körperlichkeit steht und den Ball festmacht. Vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers (Freitag, 20 Uhr) wird es jedoch wohl keine Bewegung mehr im Kader geben.

Trotz dreier Ausfälle (neben Müller werden auch Sascha Korb und Damjan Balic länger fehlen) und der Suche nach einem weiteren Angreifer sieht Hock die Kickers gewappnet. Man sei in den acht Vorbereitungspartien (vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) zwei Mal auf spielstarke Mannschaften getroffen und habe „einmal die Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagt Hock mit Blick auf das 1:4 bei Drittligist Preußen Münster. „Es ist gut, wenn die Jungs auch mal auf den Boden zurückgeholt werden. Andererseits war das, was Münster gezeigt hat, nicht das, was uns in den meisten Punktspielen erwartet.“ Insofern sei das Vorbereitungsspiel bei Viktoria Aschaffenburg (0:0) „der beste Test für die Regionalliga“ gewesen. „Die haben zu 90 Prozent hinten drin gestanden und die Bälle rausgekloppt.“ Der OFC war zwar überlegen, nutzte seine Chancen aber nicht. Das muss am Freitagabend gegen die Stuttgarter Kickers besser werden.

An Unterstützung wird es nicht mangeln. Bis Dienstag waren schon mehr als 6 000 Tickets (inklusive Dauerkarten) für das erste Heimspiel verkauft worden.

