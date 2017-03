OFC tritt auf der Stelle

Kaiserslautern - Die Mannschaft von Kickers Offenbach tritt im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest auf der Stelle: Bei der Reserve des 1. FC Kaiserslautern holte der OFC zwar einen Punkt, blieb aber im dritten Spiel in Folge ohne Sieg.

0:0 stand es nach 90 Minuten auf dem Betzenberg - eine gerechte Punkteteilung. Mit dem Unentschieden bleiben die Kickers auf dem 14. Platz der Regionalliga Südwest, zwei Punkte vor den heutigen Gastgebern aus Kaiserslautern, die den 16. Platz belegen.

Nachdem der OFC in den vergangenen beiden Spielen gegen die Spitzenteams aus Mannheim knapp verloren (1:2) und Elversberg unentschieden (0:0) gespielt hatte, stand die Mannschaft von Kickers Offenbach gegen die Reserve des 1. FC Kaiserslautern unter Zugzwang: Mit einem Sieg hätte der OFC im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Allerdings musste das Spiel auf dem Betzenberg mit einer dreiviertel Stunde Verspätung angepfiffen werden, da die Mannschaft von Kickers Offenbach im Stau stand.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte tasteten sich dann beide Mannschaften zunächst ab, ehe sich die Gastgeber aus der Pfalz leichte Vorteile erspielten. Etwas Zählbares sprang aber auch für den FCK in den ersten 45 Minuten nicht heraus.

In der zweiten Hälfte spielte der OFC zunächst mutiger nach vorne und erzielte in der 51. Minute dann fast die Führung: Alexandros Theodosiadis traf nach Vorarbeit von Serkan Firat und Dren Hodja jedoch nur den Außenpfosten. Doch auch wenn der OFC im zweiten Abschnitt dominanter als die Pfälzer spielten, ein Tor wollte den Offenbachern nicht mehr gelingen. In der Schlussphase hatte der OFC sogar noch Glück, dass Kaiserslautern zweimal nur die Latte traf. So blieb es letztendlich bei einem gerechten torlosen Unentschieden. (nb)

Kaiserslautern II: Weis - Becker, Schindele, Kyere (52. Karr), Tsamouris - Frey, Bajric - Pick (75. Bell Bell), Seufert (78. Wekesser), Schmidt - Glatzel

Kickers Offenbach: Sebald - Kirchhoff, Gaul, Schulte - Marx, Göcer (89. Vetter), Hodja (68. Maslanka), Theodosiadis - Darwiche, Neofytos (72. Neofytos), Firat

