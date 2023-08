Kickers Offenbach: Abspeckkur für das Leistungszentrum

Von: Christian Düncher

Eine enttäuschende Hessenliga-Saison liegt hinter der OFC-U19: Der Bundesliga-Absteiger um Filip Markovic (links) belegte nur Rang zehn und verlor unter anderem beide Duelle mit der TS Ober-Roden (rechts Flavio Confalonieri). © eyssen

Kickers Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock kritisiert, dass im Leistungszentrum (LZ) „zu viel Geld in unnötige Sachen geflossen“ sei. Dominic Stumpf, der künftig im LZ das Sagen hat, soll das ändern.

Offenbach – Dominic Stumpf ist erst seit rund zwei Monaten bei den Offenbacher Kickers, hat aber bereits seinen Aufgabenbereich gewechselt. Geholt worden war der Sohn des einstigen OFC-Profis Reinhard Stumpf (61) eigentlich als Marketingleiter. Doch inzwischen hat der 36-Jährige, wie einst sein Vater, im Leistungszentrum (LZ) das Sagen. Der Leiter Sport und Kommunikation sei dort „weisungsbefugt“, stellt der neue Sport-Geschäftsführer der Kickers, Christian Hock, klar.

Stumpf ist damit der Nachfolger von Alfred Kaminski (war zwischenzeitlich auch Interimstrainer der Profis), von dem sich der OFC Anfang Juni getrennt hatte. Die Aufgabe ist durchaus anspruchsvoll, wie die mit Hock durchgeführte Bestandsaufnahme ergab. Deren Ergebnis bestätigte, was anhand der im Februar von Schatzmeister Thomas Zahn Junior bei der Mitgliederversammlung präsentierten (roten) Zahlen bereits zu erwarten war. „Die Realität sieht so aus, dass man im LZ in den vergangenen Jahren wirtschaftlich komplett überzogen hat und viel Geld in Sachen geflossen ist, die nicht nötig waren“, sagt Hock und stellt die Sinnfrage: „Es gibt 53 Leistungszentren in Deutschland und wir sind einer der wenigen Regionalligisten, der eins hat. Da muss man freilich eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen.“

In den Würzburger Kickers verzichtet ein anderer Regionalligist seit dieser Saison auf ein Leistungszentrum. In Offenbach ist das kein Thema. „Wir wollen unseren LZ-Status nicht verlieren. Das steht nicht zur Diskussion“, stellt Hock klar. „Das LZ ist für Verein und Umfeld enorm wichtig. Wir werden damit auch unserer sozialen Verantwortung gerecht und haben zudem immer wieder Spieler in die erste Mannschaft durchgeschoben, wie beispielsweise Vincent Moreno oder viele andere, die teilweise verkauft wurden. Das LZ ist für uns eine wichtige Institution. Aber es muss sich dort künftig alles im Rahmen bewegen.“

Den Rahmen gibt der DFB teilweise vor: Je höher die Kategorie des LZ, desto höher die erforderlichen Ausgaben. „In den vergangenen Jahren lagen Aufwand und Nutzen weit auseinander. Wir müssen daher eine Lösung finden, bei der wir nicht jedes Jahr drauflegen, jedoch trotzdem die Spieler entsprechend ausbilden und eine Infrastruktur schaffen, die einem Regionalligisten angemessen ist“, sagt Hock. „Es muss das Ziel sein, leistungsfähige Spieler hervorzubringen.“ Aktuell sei das schwierig, weil nur die U15 in der höchsten Klasse spielt. „Wir müssen auch sportlich wieder in die Spur kommen.“

Dominic Stumpf hat nun im LZ das Sagen. © Patrick Scheiber

Denkbar ist eine freiwillige Rückkehr zu einem Stern, allerdings erst zur Saison 2024/25. Die Planung für die kommende Runde sei „schon vor uns gemacht“ worden und zwar für die Zwei-Sterne-Kategorie, betont Hock. Das betrifft auch den Mitarbeiterumfang. Neben dem Sportlichen (Michael Fischer) und dem Administrativen Leiter (Alessandro Taliento) sind in dieser Kategorie noch vier weitere Vollzeitstellen vorgeschrieben, die allerdings aufgeteilt werden dürfen. So ist beispielsweise der U19-Trainer (halbe Stelle) auch Übergangskoordinator (halbe Stelle). In der Kategorie eins sind nur zwei zusätzliche Vollzeitstellen vorgeschrieben – und zum Beispiel weniger Physiotherapie-Stunden. „Vom DFB erhält man dann aber auch rund 50 000 Euro weniger an Zuschüssen“, weiß Stumpf, der schon LZ-Leiter beim FC Carl Zeiss Jena war und das LZ des FSV Zwickau mit aufgebaut hat.

Auch die Transfererlöse bei Wechseln von Spielern zu einem anderen LZ würden in Kategorie eins geringer ausfallen. „Wir verdienen jedoch erst Geld, wenn die Talente Verträge haben, also erst ab der U16“, erklärt Stumpf. Für Nachwuchsspieler, die in der eigenen ersten Mannschaft zum Einsatz kommen, gibt es erst mal nichts vom DFB. Anders wäre das im Fall des Aufstiegs. So hat 1860 München aus dem „Nachwuchsfördertopf 3. Liga“ 475 000 Euro erhalten.

„Letztlich müssen wir uns für die Zukunft die Frage stellen, ob wir als Regionalligist zwei Sterne brauchen – oder einer reicht“, sagt Hock. „Das ist letztlich auch ein Rechenexempel“, ergänzt Stumpf. In der anstehenden Runde geht es erst mal um andere Fragen. „Wo wollen wir mit dem LZ hin? Ist es machbar, die U17 und U19 schnellstmöglich in die höchste Spielklasse zu bekommen? Und wie können wir Geld einsparen, aber trotzdem einen Nutzen vom LZ haben“, gibt der Sport-Geschäftsführer einen Einblick in seine Gedankenspiele. Ob dies Auswirkungen auf das von Kaminski angedachte Bauprojekt im LZ hat und, falls ja, welche, ist noch unklar. Fest steht Stumpf zufolge, dass ab 2024/25 ein zusätzlicher „unfassbarer Kostenblock“ auf die Kickers zukommt. Wenn die U17 und die U19 dann in der LZ-Liga spielen (mit weiten Fahrten sowie einigen Übernachtungen), wird das pro Team ersten Schätzungen zufolge mit 30 000 bis 40 000 Euro zu Buche schlagen.

OFC verabschiedet elf LZ-Mitarbeiter Nicht nur bei den Profis der Offenbacher Kickers, sondern auch im Leistungszentrum (LZ) gab es einen Umbruch. Neben dessen Leiter Alfred Kaminski haben auch zwölf Mitarbeiter das LZ verlassen. Elf wurden nun offiziell vom Verein verabschiedet. Nicht mehr für die Kickers tätig sind – wie teilweise bereits berichtet – Alexander Schwarzenberger, Thomas Dursun (Trainerteam der U21), Robin Trabert, Ricardo Baroli (Trainerteam der U19), Nick Förster, Jonas Werner (Trainerteam der U14), Benny Hahn, Furkan Basoglu (Trainerteam der U13), Chidi Madunna Maduwuihe (Athletik- und Rehatrainer), Laura Krämer (Physiotherapeutin) sowie Jürgen Biehrer. Werner war zehn Jahre im LZ. Trabert (Sportlicher Leiter U16 - U19), Hahn (Pädagogischer Leiter) und Schwarzenberger (Videoanalyst) übten darüber hinaus zusätzliche Aufgaben aus. Ebenfalls nicht mehr fürs LZ tätig ist Torwarttrainer Lukas Wojciak. (cd)