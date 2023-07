Kickers Offenbach: Ärger über unzumutbare Zustände bei Testspiel

Von: Christian Düncher

Teilen

Eher braun statt grün: Auf dem knüppelharten Platz in Grebenhain gewann der OFC sein Testspiel gegen Hessenligist Eintracht Stadtallendort nach 0:1-Pausenrückstand mit 2:1. Almin Mesanovic (rechts) erzielte das Siegtor. © hübner

Beim 2:1-Testspielsieg des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in Grebenhain gegen den Hessenligisten Eintracht Stadtallendorf sorgen die Platzverhältnisse für Ärger. Christian Hock, der OFC-Geschäftsführer Sport, kündigte an, dass sich so etwas nicht wiederholen wird.

Grebenhain – Dritter Sieg im dritten Test für die Offenbacher Kickers. Alles gut, sollte man meinen. Aber Christian Hock, Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten, war nach dem 2:1 (0:1) in Grebenhain gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Eintracht Stadtallendorf alles andere als begeistert. Das lag weniger an der Leistung der Mannschaft als vielmehr an den Bedingungen, unter denen die Partie stattfand. Diese seien „unzumutbar“ und es daher „eigentlich ein verschenktes Spiel“ gewesen, so Hock. „Ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat.“

Weil in Grebenhain im Vogelsberg aufgrund der Wasserknappheit strikte Regeln herrschen, konnte der Rasenplatz nicht gepflegt werden, er war trotz einer „Feuerwehrübung“ eher braun statt grün – und knüppelhart. „Ich will keine Regionalliga-Verhältnisse als Maßstab ansetzen“, stellte Hock klar. „Aber dieser Platz war nicht mal für die B-Klasse geeignet. Aufgrund der Wassergeschichte kann niemand etwas dafür. Aber wir werden Spiele künftig nicht mehr so ausmachen. Es war ja nicht das erste, sondern schon das zweite Mal.“

Dass der Fanclub in den vergangenen Jahren viel auf sich genommen hat, um den OFC zu unterstützen, ist der einzige Grund dafür, dass wir nicht sofort wieder abgereist sind.

Beim ersten Test in Altenstadt-Oberau gegen den 1. FC Erlensee (4:1) hatte der OFC auf den Kunstrasenplatz ausweichen müssen. In Grebenhain wurde nun auf natürlichem Geläuf gespielt, aber von Rasen konnte nur bedingt die Rede sein. Der Ball hoppelte mehr, als dass er rollte. Dimitrij Nazarov wurde daher geschont. Wäre nicht der OFC-Fanclub Grebenhain (feierte das 50-jährige Bestehen) Ausrichter gewesen, hätte die Partie gar nicht stattgefunden. „Dass der Fanclub in den vergangenen Jahren viel auf sich genommen hat, um den OFC zu unterstützen, ist der einzige Grund dafür, dass wir nach der Ankunft nicht sofort wieder abgereist sind, sondern es durchgezogen haben“, betonte Hock. Sein Ärger richtete sich nicht gegen den Fanclub oder den Verein, auf dessen Anlage die Partie stattfand. Der Ex-Profi war noch nicht im Amt, als die Spiele vereinbart wurden. Er stellte jedoch klar, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. „Es geht darum, wie man so etwas strukturiert. Das sind Sachen, die in Zukunft nicht mehr passieren werden.“

Die Platzverhältnisse waren letztlich für beide Mannschaften gleich. Das Team, das das Spiel machen wollte, hatte allerdings Nachteile. So tat sich der OFC lange Zeit schwer. Zwar waren die Kickers dominant, zunächst jedoch nur bis zum gegnerischen Strafraum.

Der gebürtige Offenbacher Pierre Kleinheider (u.a. einst Spvgg. Dietesheim, SG Rosenhöhe und Hessen Dreieich) im Tor der Gäste war nur selten gefordert, hatte aber bei Dominik Wanners Schlenzer an die Latte Glück (30.).

Stadtallendorf lauerte auf Konter. Nach einem langen Pass lief Tom Woiwod alleine aufs Tor zu, scheiterte jedoch an Johannes Brinkies (28.). Wenig später war er aber geschlagen. Niklas Tarnat (zuletzt RW Essen), der sich beim OFC fit hält, spielte im Aufbau einen Fehlpass. Den Konter schloss Nick Bremer zum 0:1 ab (34.). „In der ersten Hälfte hatten wir zu wenig Tempo, zu wenige Läufe in die Tiefe und zu wenig herausgespielte Chancen. Zudem gab es einfache Ballverluste“, resümierte Hock.

In der Pause tauschte Trainer Christian Neidhart fast komplett. Nur Kristjan Arh Cesen blieb auf dem Rasen, wechselte aber vom Abwehrzentrum auf die angestammte Position links hinten. Jetzt war es Einbahnstraßen-Fußball. Die Kickers hatten Chancen im Fünf-Minuten-Takt. Vor allem Christian Derflinger und Irwin Pfeiffer fielen auf. Beide waren am 1:1 beteiligt. Derflingers Freistoß wurde geblockt, der Ball fiel jedoch vor Pfeiffers Füße, der vollstreckte (71.). Das Siegtor bereitete er vor. Nach seinem Pass traf Almin Mesanovic zum 2:1 (75.). Rafael Garcia (80.) und Björn Jopek (85.) hätten erhöhen können.

„Dass Christian Derflinger ein guter Fußballer ist, wissen wir. Irwin Pfeiffer hat seine Stärken im 16er und wenn er ins Laufen kommt. Er muss sich allerdings noch an Christian Neidharts Philosophie gewöhnen“, sagte Hock, der im zweiten Durchgang aber auch mit den jungen Dino Kurbegovic (22), Almin Mesanovic (19) sowie Jan Urbich (19) zufrieden war. Nach der Pause sei die Leistung „generell sehr ordentlich“ gewesen. „Da war es ein anderes Spiel – mit mehr Dynamik, mehr Laufbereitschaft, mehr Tiefe und zwangsläufig auch mit mehr Chancen. Auf der Gegenseite musste unser Torwart Lucas Becker keinen Ball halten.“

Übermorgen (19 Uhr) steht bei Kreisoberligist TSV Dudenhofen der nächste Test an.

Von Christian Düncher

OFC (erste Hälfte): Brinkies - Korb, Rossmann, Arh Cesen, Marcos - Tarnat, Müller - Feigenspan, Albrecht, Wanner - Alvarez

OFC (zweite Hälfte): Moreno, Breitenbach, Kurbegovic, Arh Cesen (60. Vuko) - Jopek, Derflinger - Pfeifer, Mesanovic, Garcia - Urbich

Zuschauer: 350 - Tore: 0:1 Bremer (34.), 1:1 Pfeiffer (71.), 2:1 Mesanovic (75.)