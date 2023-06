Kickers Offenbach: Arh Cesen erhöht links den Konkurrenzkampf

Von: Christian Düncher

Teilen

Kristjan Arh Cesen kommt vom VfR Aalen © -

Der nächste Zugang beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach: Außenverteidiger Kristjan Arh Cesen kommt von Ligarivale VfR Aalen. Vier weitere Spieler sollen noch folgen.

Offenbach – Nach Rückkehrer Sascha Korb wechselt ein weiterer Spieler vom Regionalliga-Rivalen VfR Aalen an den Bieberer Berg: Wie der OFC bekannt gab, wurde der gelernte Linksverteidiger Kristjan Arh Cesen (25) verpflichtet. Der einstige slowenische U21-Nationalspieler wird künftig mit Ronny Marcos um einen Platz konkurrieren.

Damit sind die Personalplanungen in der Abwehr abgeschlossen. „In der letzten Reihe sind wir durch“, sagte der Geschäftsführer Sport der Kickers, Christian Hock. Kommen sollen hingegen noch ein Torwart (Johannes Brinkies vom FSV Zwickau wird als Kandidat gehandelt), ein Sechser, ein Außen- sowie ein Mittelstürmer. Bis zum Trainingsstart am Montag werden allerdings wohl nur zwei der vier Stellen besetzt sein.

Auf der linken Außenverteidiger-Position sei man nun „relativ flexibel“, sagte Hock. „Ronny Marcos hat das immer gut gemacht, ist defensiv stabil.“ Ahr Cesen sei ein etwas anderer Spielertyp. „Das ist nicht schlecht“, meint der 53-Jährige und zählt die Vorzüge des Neuzugangs auf: Mit ihm bekomme man „einen sehr athletischen, robusten Außenverteidiger, der mit seinem hohen Tempo und seiner Qualität beim Flanken sich in den letzten Jahren beim VfR Aalen zum absoluten Führungs- und Stammspieler entwickelt hat, der auf unserer linken defensiven beziehungsweise auch offensiven Position viel Druck machen – und auch die Qualität und den Konkurrenzkampf auf dieser Position extrem erhöhen soll.“

Cesen begann seine Karriere in seiner Heimat bei NK Triglav Kranj. 2017 stieg er mit dem Klub in die 1. slowenische Liga auf. 2020 wechselte der 1,85 Meter große Außenverteidiger zum VfR Aalen, für den er 66 Regionalliga-Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) absolvierte. „Kickers Offenbach ist ein sehr ambitionierter und traditionsreicher Klub. Gemeinsam will ich mit dem Verein absolut erfolgreich sein. Ich werde immer 100 Prozent Einsatz bringen, um zusammen mit den Jungs unsere gesetzten Ziele zu erreichen“, wird er in einer Mittelung des OFC zitiert. cd