Kickers Offenbach: Alfred Kaminski will „richtige Abbiegung“ finden

Von: Jörg Moll

59-jähriger Alfred Kaminski nach Parlatan-Aus erneut Interimslösung. Auch Matthias Georg verlässt den Verein.

Offenbach – Vom nächsten großen Knall beim zuletzt ins Straucheln geratenen Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach erfuhr die Mannschaft am Montag um 13.45 Uhr. Da eröffnete ihr Geschäftsführer Matthias Georg, dass Ersan Parlatan gehen muss, künftig wieder Alfred Kaminski als Interimstrainer für Offenbach fungieren wird – und Georg selbst bald auch Geschichte sein wird am Bieberer Berg.

Denn der 35-Jährige machte klar, dass er mit der Entscheidung, zum dritten Mal in dieser Saison den Trainer zu wechseln, nicht einverstanden ist, und zog deshalb die Konsequenzen. „Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Letztlich bin ich hier jedoch angetreten, um mit Kontinuität und Ruhe auch durch sportliche Krisenzeiten hindurch etwas Nachhaltiges aufzubauen, so wie es auch in Steinbach gelungen ist. Den vorgetragenen Wunsch des Aufsichtsrats nach einer Freistellung des Cheftrainers kann ich mit meinen Erkenntnissen über die Gründe des aktuell ausbleibenden Erfolgs nicht in Einklang bringen“, sagte er. Folgerichtig bot er seine Kündigung an.

Alfred Kaminski (Mitte) ist zum zweiten Mal in dieser Saison Interimstrainer der Offenbacher Kickers. Foto: Scheiber © Foto: Scheiber

Kickers Offenbach: „Wir bedauern die Trennung zum Saisonende von Matthias Georg sehr“

„Wir bedauern die Trennung zum Saisonende von Matthias Georg sehr, denn er hat hier vom ersten Tag an eine seriöse und transparente Arbeit abgeliefert und sowohl im sportlichen als auch im kaufmännischen Bereich sehr wertvolle Entwicklungen angestoßen und Strukturen geschaffen“, ließ sich Präsident Joachim Wagner, der derzeit im Ausland weilt, in einer Pressemitteilung zitieren. Wagner machte aber auch die Beweggründe für diesen erneuten großen Umbruch deutlich: „Letztlich tragen wir eine Gesamtverantwortung für Kickers Offenbach. Die sportliche Entwicklung in den letzten Monaten war aus unserer Sicht alarmierend und so nicht mehr tragbar.“

Seit der Winterpause hatte der OFC nur vier seiner neun Pflichtspiele gewonnen, war zuletzt viermal in Folge sieglos geblieben. Das Fatale daran: Im gleichen Moment hatte der bis dato so souveräne Spitzenreiter SSV Ulm 1846 geschwächelt, sodass sich ein Fenster für den Aufstieg geöffnet zu haben schien. Die Kickers waren aber nicht in der Lage, das zu nutzen. Und das führt in Offenbach dazu, dass es schnell extrem unruhig wird.

Nach Informationen unserer Zeitung strebt der Klub an, sich auf der Geschäftsstelle anders aufzustellen. Denkbar ist, dass es neben einem sportlichen auch einen Geschäftsführer Finanzen geben wird. Wobei ziemlich sicher Alfred Kaminski eine Rolle einnehmen wird. Georgs Stellenprofil sah beide Bereiche vor. „Wir wollen uns breiter aufstellen“, kündigte OFC-Vizepräsident Peter Roth an.

Kaminski über Arbeit beim OFC: „Es macht immer noch Spaß“

Am Montagnachmittag verließ Kaminski mit einem Lächeln den Trainingsplatz hinter dem Stadion. „Es macht immer noch Spaß“, sagte er mit Blick auf seine zweite Trainermission in dieser Saison. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums hatte im Herbst als Nachfolger von Alexander Schmidt für drei Spiele die Verantwortung getragen und war ungeschlagen geblieben (7 Punkte). Vor der Partie beim VfB Stuttgart II, am Freitag (19 Uhr) nun in Offenbach zu Gast, hatte er sein Amt Ersan Parlatan überlassen.

Der 45-Jährige, vergangene Saison noch mit Georg beim Ligarivalen TSV Steinbach Haiger in der Verantwortung, hatte sich mit einem 2:0-Erfolg gut eingeführt, bis zur Winterpause aus neun Partien 19 Punkte geholt (Schnitt: 2,11) und als Höhepunkt Ulm geschlagen (3:1). Nach der Winterpause sank sein Schnitt auf 1,86 Punkte. Zudem führte er den OFC ins Halbfinale des Hessenpokals am Mittwoch, 25. April, beim Ligarivalen FSV Frankfurt. Kaminski versprühte vor den kommenden Aufgaben jene Zuversicht, die er auch im Herbst ausgestrahlt hatte. „Wir werden schon die richtige Abbiegung finden“, ist er überzeugt: „Ich möchte hervorrufen, was mir wichtig ist: vor allem Spielfreude und die Lust, mutig zu spielen.“

Seine wichtigste Aufgabe wird sein, das Hessenpokalfinale zu erreichen. Gelingt das mit einem Erfolg beim formstarken Ligarivalen aus Bornheim, ist – wenn Drittligist SV Wehen Wiesbaden ins Finale einzieht – der Weg in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals garantiert. Und zwar dann, wenn die Wehener, aktuell Zweiter, bis Saisonende unter den besten vier Teams der 3. Liga bleiben. Sollte der SC Freiburg II weiter in den Top vier stehen, reicht sogar Platz fünf für die Qualifikation für den DFB-Pokal, in dem die Kickers in dieser Saison ebenfalls standen (1:4 gegen Fortuna Düsseldorf) und der finanziell so wichtig wäre.

Große Aufgabe für Kickers Offenbach: Neuer Trainer und Geschäftsführer müssen her

Für das Präsidium um Joachim Wagner werden die nächsten Wochen zu einer erneuten Herkulesaufgabe. Sie müssen einen neuen Trainer finden, einen neuen Geschäftsführer. Zudem wurde nach Informationen unserer Zeitung jüngst der Vertrag mit dem Vermarkter all about sports aufgelöst. Und sie sie müssen dafür sorgen, dass ein Budget zur Verfügung steht, das den neuen Verantwortlichen Spielraum gibt.

Denn es würde nicht überraschen, wenn die neuen Verantwortlichen zum Entschluss kämen, dass von den 18 über die Saison hinaus unter Vertrag stehenden Spielern nicht alle eine Zukunft bei den Kickers haben. Der nächste große Knall seit Sommer, als der OFC Manager Thomas Sobotzik und Trainer Sreto Ristic (mittlerweile beide beim Drittligisten Hallescher FC) entließ, wird also wieder ein kostspieliger Wettlauf mit der Zeit. (Jörg Moll)

