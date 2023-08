Kickers Offenbach - Arsenal London: Ein Spiel, das das Leben veränderte

Von: Christian Düncher

Ungleiches Duell: Der französische Nationalspieler Nicolas Anelka (rechts, gegen Markus Gaubatz) traf im Testspiel bei Kickers Offenbach zweimal für den FC Arsenal. © archiv

Aus unserer Serie „Vor 25 Jahren“: Torsten Ohms ist Fan von Kickers Offenbach und Arsenal London. Im August 1998 trafen beide Teams aufeinander.

Offenbach – Torsten Ohms ist ein „Gooner“. So werden die Fans des FC Arsenal genannt. Für den Fußballklub aus dem Londoner Norden schwärmt er bereits seit mehr als 30 Jahren. „Als ich 21 oder 22 war, habe ich einen Verein gesucht und bin aus irgendwelchen Gründen beim FC Arsenal hängen geblieben“, sagt der Geschäftsführer einer in Hainburg ansässigen Firma für Kunststoff- und Verpackungstechnik. Hierzulande schlägt sein Herz seit 1981 für die Offenbacher Kickers. Am 4. August 1998 trafen beide Teams im Stadion Bieberer Berg zu einem Testspiel aufeinander. „Dadurch hat sich mein Leben verändert“, berichtet der in Mühlheim wohnende Ohms.

Die Partie an sich (Ohms: „Ich glaube, sie kam durch den gemeinsamen Ausrüster Nike zustande“) war unspektakulär. Die damals wie heute in der Premier League spielenden Engländer traten zwar ohne die WM-Stars Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Patrick Vieira und Emmanuel Petit an, hatten in David Seaman, Tony Adams, Ray Parlour oder Nicolas Anelka aber immer noch reichlich Prominenz dabei und setzten sich vor 7800 Zuschauern durch Treffer von Anelka (2), Parlour und Vernazza mit 4:0 gegen die seinerzeit drittklassigen Kickers durch. Für Ohms hielt der Tag aber noch eine Besonderheit parat. Er traf in der Stadiongaststätte auf drei „absolute Fan-Legenden“ des FC Arsenal. „Die fahren wirklich zu jedem Spiel. Einer von ihnen ist inzwischen in Rente und schaut sich sogar die U5 des FC Arsenal an.“

Torsten Ohms (54), „Gooner“ aus Mühlheim. © p

Für Ohms öffnete sich dadurch die Tür zu einer neuen Welt. Durch das Trio kam er an Karten für Spiele des Londoner Traditionsvereins und knüpfte Kontakt zu weiteren „Gooners“. Bei der jüngsten USA-Tour seien zehn Fans dabei gewesen: „Die kenne ich alle.“ Besonders intensiv ist jedoch die Beziehung zu den drei Anhängern, die er 1998 kennenlernte. Einer war sogar bei seinem 50. Geburtstag: „Das sind Freundschaften fürs Leben.“

An gemeinsamen Erlebnissen mangelt es nicht. So führte Ohms das Trio nach dem Testspiel in die damalige Kickers-Kneipe Strandbus. Für ein Foto öffnete deren Besitzer in der Nacht die Garage und warf seinen Traktor an: „Da gingen in der Nachbarschaft die Rollläden hoch und alle haben geschimpft.“

Übrigens: Auch für Harald Bremes, Fotograf unserer Zeitung, war die Partie etwas Besonderes. „Mir hat das Trikot gefallen“, sagte er, „deshalb wurde ich Arsenal-Fan.“ Und zwar ein ebenso leidenschaftlicher wie Ohms. „Es gibt in Deutschland sicher Arsenal-Fans, die öfter dort sind als Harald und ich. Aber die habe ich noch nie gesehen.“

Kickers Offenbach - FC Arsenal London 0:4 (0:2) Kickers Offenbach: Rohrbach, Köpper (46. Dolzer), Gaubatz (63. Kolinger), Giersch (83. Raudnitzky), Koutsoliakos (46. Gramminger), Maier (46. Speth), Kastner, Winter, Kessler (46. Simon), Russ, Vollmar (46. Ertl) Arsenal London: Seaman (46. Manninger), Grow (46. Grimandi), Adams (46. Keown), Upson (46. Bould), Winterburn (46. Grodin), Parlour (67. Vernazza), Hughes, Garde (46. Dixon), Mendez, Boa Morte, Anelka (63. Rankin) SR: Hufgard (Feldkahl) - Z: 7800 - Tore: 0:1 Parlour (24.), 0:2 Anelka (30.), 0:3 Anelka (60.), 0:4 Vernazza (67.)