Kickers Offenbach: Auf Teamsitzung soll Reaktion folgen

Von: Christian Düncher

Gutes Omen? Beim 3:0-Hinspielsieg gegen Walldorf erzielte OFC-Abwehrchef Sebastian Zieleniecki sein erstes und bisher einziges Saisontor. © hübner

Nach der 1:3-Pleite in Fulda verspricht Kickers Offenbachs Trainer Ersan Parlatan, dass das Team morgen im Spiel bei Astoria Walldorf ein anderes Gesicht zeigen wird. Für Zuversicht sorgen die Einsicht der Spieler und die Rückkehr eines zuletzt verletzt fehlenden Stammspielers.

Offenbach – Mit verlässlichen Prognosen ist das im Sport so eine Sache. Sie sind oft nur schwer möglich. Kein Wunder also, dass sich auch Fußball-Spieler und -Trainer mit Ankündigungen in der Regel zurückhalten. Ersan Parlatan hat da nun eine Ausnahme gemacht und quasi ein Versprechen gegeben. „Wir müssen und wir werden definitiv ein anderes Gesicht zeigen“, sagte der Trainer des Regionalligisten Kickers Offenbach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Astoria Walldorf (morgen, 19 Uhr). Davon sei er „überzeugt“.

Was soll Parlatan auch anderes sagen? Es ist klar, dass auf die peinliche 1:3-Pleite in Fulda, als die OFC-Profis nach Führung drei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten von den osthessischen Amateurkickern eingeschenkt bekamen, eine Reaktion folgen muss. Die Ausführungen des 45 Jahre alten Fußball-Lehrers klangen aber nicht wie das Pfeifen im Walde. Er wirkte durchaus überzeugt, auch weil sich die Spieler einsichtig gezeigt hätten. Man habe in den vergangenen Tagen viel miteinander geredet und den desaströsen Auftritt aufgearbeitet, auch die Spieler untereinander. So hatte nach Maik Vetter auch der Trainer „angeregt, dass sich die Spieler mal zusammensetzen und über sich selbst und die Situation sprechen“.

Am Dienstag fand daher eine längere Teamsitzung statt, wie Mittelfeldspieler Christian Derflinger berichtete. Allen sei klar, dass man eine andere Einstellung zeigen und „mutiger im Spiel mit Ball“ sein müsse, sagte der 29-Jährige. In den vergangenen beiden Partien (0:0 gegen Kassel, 1:3 in Fulda) habe teilweise die Überzeugung gefehlt und auch die Konzentration: „Es muss sich viel ändern.“ Derflinger weiß aber auch, dass die beste Analyse nicht hilft, wenn auf dem Platz keine Taten folgen. „Man kann viel reden. Entscheidend ist, dass man auf dem Platz die Verantwortung übernimmt.“ In Fulda habe man dies nicht geschafft. Über mögliche Gründe dafür sagte er nichts.

Parlatan hat auf disziplinarischen Maßnahmen bewusst verzichtet. „Wir müssen und wollen miteinander arbeiten. Das sind alles meine Spieler, zu denen ich stehe, weil ich weiß, was sie können“, sagte der Trainer, betonte aber zugleich, dass er eine Reaktion erwarte. Standhaftigkeit wolle er sehen und Mentalität, also alles, „was die Mannschaft in den Wochen zuvor gezeigt hat“, als der OFC zwischenzeitlich bis auf Platz zwei geklettert war. Aktuell ist man Fünfter mit 48 Punkten. Astoria Walldorf (30) ist Zwölfter und in der Liga seit acht Spielen sieglos.

„Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und eine klare Linie verfolgt. Die werden versuchen, uns zu ärgern“, meinte Parlatan. „Wir müssen trotzdem auf uns schauen, unser Spiel durchdrücken, nicht nur in einzelnen Phasen.“ Wer das auf dem Platz im Detail umsetzen soll, ließ der Trainer offen. Fest steht, dass Dominik Wanner (Knieprellung) weiter ausfällt. Maximilian Rossmann (Trainingsrückstand nach Erkältung) wird wohl erneut fehlen, wahrscheinlich auch Jost Mairose (Adduktorenprobleme). Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Stamm-Linksverteidiger Ronny Marcos scheint nach Muskelfaserriss wieder fit zu sein und wird wohl beginnen.

Große Probleme mit den „Kleinen“ Das Hinspiel müsste den Offenbacher Kickers eigentlich Mut machen. Mit 3:0 gewannen sie seinerzeit auf dem Bieberer Berg gegen Astoria Walldorf. Es war die dritte und letzte Partie unter der Leitung des damaligen Interimstrainers Alfred Kaminski. Allerdings sind solche Ergebnisse gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte beim OFC fast schon die Ausnahme. Die vermeintlich „Kleinen“ bereiten die Kickers nämlich große Probleme. Aus den bisherigen Duellen mit den Mannschaften, die die Plätze zehn bis 18 belegen, holte der OFC nämlich nur 22 von 45 möglichen Zählern. „Wir sind uns bewusst, dass wir erst recht in diesen Spielen unsere Hausaufgaben machen müssen“, sagt Trainer Ersan Parlatan. Richtig erklären kann er sich diese Schwäche nicht. In Fulda habe seine Elf zuletzt „1:0 geführt und bis dahin ein ordentliches Spiel gemacht. Dann wurde uns der Stecker gezogen.“ Endstand: 1:3. (cd)