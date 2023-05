Kickers Offenbach auf Trainersuche: Jung und aufstrebend oder erfahren?

Von: Jörg Moll

Gute Bilanz gegen OFC-Teams: Bartosch Gaul (links) holte in sieben Partien als Coach des FSV Mainz 05 II drei Siege und ein Remis gegen die Kickers, dreimal unterlag der 35-Jährige, der zuletzt in Polen Lukas Podolski trainiert hatte. © Hübner

Von Dario Fossi bis Jochen Seitz: Der Trainermarkt bietet für den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach spannende Optionen. Ein kleiner Überblick mit Prognosen.

Offenbach – Es ist die erste Entscheidung mit großer Tragweite. Eine, die gut durchdacht sein will. Schließlich weiß auch Christian Hock, der neue Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, wie wichtig eine gute Antwort auf die Trainerfrage ist. Wer also wird Nachfolger von Alfred Kaminski, über dessen künftige Rolle in diesen Tagen auch gesprochen werden soll?

Hock lässt sich erwartungsgemäß nicht in die Karten schauen. Er hat mehrfach seit Amtsantritt betont, keine Namen zu kommentieren. Einzige Ausnahme: Rüdiger Rehm, dem er höhere Ambitionen bescheinigt. Wir werfen mal einen Blick auf den Trainermarkt und wagen eine Prognose. Von erfahren bis ehrgeizig-aufstrebend ist bei den Kandidaten alles dabei.

Christian Neidhart: Der 54-Jährige war vor dieser Saison schon heißer Kandidat auf die Nachfolge von Sreto Ristic, entschied sich aber, das Angebot von Drittligist Waldhof Mannheim anzunehmen. Dort kritisierte er zuletzt öffentlich die Verantwortlichen und muss um den Fortbestand seines bis Juni 2024 gültigen Vertrags beim Tabellensiebten bangen. Zuvor war Neidhart bei RW Essen und dem SV Meppen erfolgreich.

Prognose: ziemlich unwahrscheinlich. Neidharts Fokus dürfte weiter oberhalb der Regionalliga angesiedelt sein, wenn auch womöglich nicht mehr in Mannheim.

Bernd Hollerbach: Der gebürtige Würzburger, einst Profi (u.a. Hamburger SV), war zuletzt Trainer in der ersten Belgischen Liga, wird bei VV St. Truiden am Saisonende aber durch Thorsten Fink ersetzt. Der 53-Jährige weiß, wie man aus der Regionalliga aufsteigt: In seiner Zeit bei den Würzburger Kickers (2014 bis 2017) gelang ihm der Durchmarsch von der Regionalliga Bayern bis in die 2. Bundesliga.

Prognose: Spannender Name, aber ebenfalls unwahrscheinlich.

Jochen Seitz, verlässt Viktoria Aschaffenburg nach sieben Jahren © -

Jochen Seitz: Noch ein gebürtiger Unterfranke (48), gab jüngst nach sieben Jahren seinen Abschied von Bayern-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg bekannt. Der Ex-Profi (u.a. Hamburger SV, Schalke 04, Hoffenheim) erarbeitete sich bei der Viktoria einen guten Ruf als Mannschaftsentwickler in einem Klub mit begrenzten Möglichkeiten. Wird auch beim 1. FC Nürnberg II gehandelt.

Prognose: Nach unseren Informationen besteht seitens des OFC Interesse.

Bartosch Gaul: Ein Typ der Marke jung und aufstrebend, mit Ecken und Kanten. Der 35-Jährige stand einst unter den Fittichen von Schalkes Nachwuchstrainer-Koryphäe Norbert Elgert, ging dann zum Nachwuchs des FSV Mainz 05, wo er erst als Sportkoordinator und Jugendcoach arbeitete, dann von 2018 bis 2022 die Reserve in der Regionalliga Südwest trainierte. Im Sommer 2022 verließ der Fußballlehrer das Team, das er auf Rang fünf geführt hatte, Richtung polnischer Heimat: Beim Erstligisten Gornik Zabrze, Klub des deutschen 2014er-Weltmeisters Lukas Podolski, wurde er im März freigestellt.

Prognose: Durchaus interessante Variante. Sein Vorteil: Er kennt die Regionalliga Südwest bestens.

Timo Rost: Der 44 Jahre alte Ex-Profi (Nürnberg, VfB Stuttgart, Austria Wien, Energie Cottbus) empfahl sich als Langzeittrainer der SpVgg Bayreuth für höhere Aufgaben, holte in 105 Partien in der Regionalliga Bayern einen Punkteschnitt von 1,99 Zählern. 2022 führte er den früheren Zweitligisten in die 3. Liga zurück, hatte da aber schon seinen Abschied zum Ligarivalen Erzgebirge Aue verkündet. Bei den gerade aus der 2. Liga abgestiegenen Sachsen wurde er nach neun Spielen entlassen.

Prognose: Er dürfte entgegen erster Dementis weiter ein Thema in Offenbach sein. Rost wäre gewissermaßen der Mittelscheitel zwischen den Extremen aus Erfahrung (Neidhart) und Jugend (Gaul).

Der ehemalige OFC-Spieler Dario Fossi stieg als Trainer mit Oldenburg in die 3. Liga auf © -

Dario Fossi: Der frühere Offenbacher Profi führte vergangene Saison den VfB Oldenburg in die 3. Liga, wurde dort aber im März dieses Jahres entlassen. Der 42-Jährige, der seinen Lebensmittelpunkt seit Jahren im Norden hat, war zuletzt sogar zu Gast im Stadion, sah das 2:1 des OFC gegen den Bahlinger SC.

Prognose: Trotz der Offenbacher Vergangenheit eher keine allzu heiße Spur.

(Jörg Moll)

