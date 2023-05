Kickers Offenbach: Auswärts und im Angriff zu schwach

Von: Christian Düncher

Antreiber und Abräumer: Björn Jopek (rechts) war vergangene Saison der eifrigste Kartensammler, aber auch der zweitbeste Torjäger des OFC. Semir Saric (links) war der Top-Joker der Kickers, aber das reichte ihm nicht. F: hübner © -

Kickers Offenbach war auch in der abgelaufenen Spielzeit wieder der absolute Zuschauerkrösus der Fußball-Regionalliga Südwest. In vielen anderen Bereich hinkte der OFC aber den Topteams nur hinterher. Unsere Saisonbilanz.

Offenbach – Viel Mittelmaß, jedoch auch ein Spitzenwert: Kickers Offenbach hat seine zehnte Regionalliga-Saison in Folge auf dem enttäuschenden siebten Rang beendet. Es ist die viertschlechteste Platzierung seit Zugehörigkeit zu dieser Spielklasse. Das überrascht beim Blick auf die Zahlen nicht. In vielen Bereichen ist der OFC weit von der Ligaspitze entfernt. Auf seine Anhänger kann sich der Verein aber weiterhin verlassen.

Zuschauer

Obwohl sich früh abzeichnete, dass der OFC mit der Titelvergabe nichts zu tun haben würde, wirkte sich das auf den Zuschauerschnitt so gut wie nicht aus. Bei 5 999 lag er nach der ersten Hälfte der Saison, bei 5 922 an deren Ende. Freilich auch dank der rund 3 400 Dauerkarten. Die Kickers liegen damit in der Zuschauertabelle meilenweit vor Meister Ulm (3 912) und Trier (2 311). Das am besten besuchte OFC-Heimspiel war die Partie gegen den SSV Ulm 1846 (3:1 vor 7577 Zuschauern), der am vorletzten Spieltag gegen Fulda den Saisonrekord (10 282) aufstellte. Insgesamt kamen in der abgelaufenen Saison 100 669 Zuschauer ins Stadion Bieberer Berg. Das ist der viertbeste Wert aller fünf Regionalliga-Staffeln hinter den West-Klubs Alemannia Aachen (155 300) und Preußen Münster (148 016) sowie Nordost-Meister Energie Cottbus (102 428).

Heim-/Auswärtsbilanz

Der Zuschauerkrösus führte lange auch die Heimtabelle an. Am Ende landete der OFC (elf Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen) in diesem Ranking aber mit 36 Zählern nur auf Platz vier – hinter Hoffenheim II, Ulm (beide 38) und dem TSV Steinbach Haiger (37). Dieses Trio belegt auch in der Auswärtstabelle die ersten drei Plätze, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Der OFC ist hier lediglich auf Platz neun zu finden. In 17 Spielen auf fremden Platz gelangen gerade mal 16 Tore. Das führte zu einer negativen Auswärtsbilanz von fünf Siegen, vier Remis und acht Niederlagen.

Defensive/Offensive

Hatte der OFC in den beiden Spielzeiten zuvor jeweils die beste Defensive der Liga gestellt, war er diesbezüglich in der abgelaufenen Saison mit 38 Gegentoren in 34 Spielen nur die Nummer drei, gleichauf mit Hoffenheim II, aber deutlich hinter Ulm (25) und Steinbach (31). Das Hauptproblem der Kickers war jedoch die Offensive: 48 erzielte Tore bedeuten lediglich Platz zehn in dieser Bilanz. Zum Vergleich: Steinbach und Hoffenheim trafen jeweils 80 Mal, Ulm immerhin 59 Mal.

Torjäger

Cas Peters vom FSV Frankfurt war mit 22 Treffern (darunter vier Elfmeter) Schützenkönig der Liga vor Hoffenheims Fisnik Asllani (14). Um den besten OFC-Spieler in der Torjägerliste zu finden, muss man lange suchen und landet schließlich bei einem Akteur, der die Kickers bereits in der Winterpause in Richtung Dynamo Dresden verlassen hatte: Jakob Lemmer (8). Zweiter im team-internen Ranking ist in Björn Jopek (7) ein defensiver Mittelfeldspieler. Jeweils viermal trafen Jayson Breitenbach, Christian Derflinger, Dominik Wanner sowie die Stürmer Dejan Bozic und Philipp Hosiner.

Serien

Nach missglücktem Start (nur drei Punkte aus drei Partien) blieb der OFC unter dem damaligen Trainer Alexander Schmidt zwar viermal in Folge unbesiegt. Danach setzte es aber eine 1:2-Pleite in beim FC Homburg, die ihn den Job kostete. Unter Interimscoach Alfred Kaminski (zwei Siege, ein Remis) und Ersan Parlatan (drei Siege) folgte eine starke Phase (unter anderem 3:1 gegen Ulm), die jedoch mit der unglücklichen 2:3-Niederlage in Steinbach endete. Eine längere Erfolgsserie hatten die Kickers danach nicht mehr. Negativer Höhepunkt war die Phase im April/Mai mit fünf Pflichtspiel-Pleiten in Folge, darunter das 2:3 im Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt.

Höchste Siege/Niederlagen

Das erste Heimspiel der Saison war auch das torreichste. Nach 0:1-Rückstand rang der OFC die TSG Hoffenheim II noch mit 5:2 (2:1) nieder. Siege mit drei Toren Differenz gab es außerdem gegen Astoria Walldorf und Wormatia Worms (jeweils 3:0). Von den elf Saison-Niederlagen fielen sechs denkbar knapp aus. Bei den anderen fünf Pleiten erzielte der Gegner jeweils zwei Tore mehr, unter anderem in Hoffenheim und Fulda (1:3).

Dauerbrenner/Kurzarbeiter

Nur zwei Akteure standen an allen 34 Spieltagen im Kader: die Stürmer Lucas Hermes und Philipp Hosiner. Auf die meisten Einsatzminuten kommt jedoch Linksverteidiger Ronny Marcos (2511) gefolgt von Jopek (2456) und Breitenbach (2407), der dieses Ranking in der Winterpause noch angeführt hatte, zuletzt aber aufgrund einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war. In der Nachspielzeit des letzten Saisonspiels erstmals eingesetzt wurde Can Karakus aus der U21. 21 Minuten durfte der noch für die U19 spielberechtigte Stürmer Noah Vuko ran. Vor ihm liegen in der Bilanz der im Laufe der Saison aus der U21 aufgerückte Damjan Balic (111) sowie Ersatztorwart Michael Zadach (118). Dino Kurbegovic (ebenfalls U21) spielte sogar viermal durch, kam auf insgesamt 323 Einsatzminuten.

Joker

Diese Kategorie hatte in der Winterpause noch Lucas Hermes angeführt. Er wurde jedoch von Semir Saric überholt, der es auf 17 Einwechslungen brachte, eine mehr als Hermes. Hosiner (14) folgt auf Platz drei. Er stach auch am häufigsten als Joker, steuerte drei Tore und eine Vorlage als Einwechselspieler bei. Saric (zwei Treffer, zwei Vorlagen) kam ebenfalls auf vier Torbeteiligungen. Top-Joker der Liga war Homburgs Thomas Gösweiner (6/2).

Kartensammler

In der Fairplay-Tabelle liegt der OFC (81 Mal Gelb, zweimal Gelb-Rot) nur im Mittelfeld. Einzig der das Ranking anführende VfB Stuttgart II blieb ohne Platzverweis. Am unfairsten war RW Koblenz (88 Mal Gelb, je zweimal Gelb-Rot und Rot) dicht gefolgt vom FSV Frankfurt (90/2/2). Die Liste der eifrigsten Kartensammler führt Mario Kehl-Gomez vom SGV Freiberg an, der 16 Mal Gelb sah. Auf dem geteilten zweiten Platz zwei folgt der Offenbacher Jopek, der es ebenso wie Joshua Quarshi (Hoffenheim) und Mart Ristl (Homburg) auf 14 Verwarnungen bringt. Jopek sah zudem – ebenso wie Teamkollege Breitenbach – einmal Gelb-Rot.

Saric verlässt den OFC nach einem Jahr / Richter vor Unterschrift bei neuem Klub Dass sich dieser Abgang angedeutet hatte, hatten wir vor einer Woche berichtet. Nun ist es offiziell. Wie der OFC mitteilte, wurde der noch bis 2024 laufende Vertrag mit Semir Saric nach nur einem Jahr aufgelöst. Der Mittelfeldmann war vor der Saison vom Wuppertaler SV gekommen, schaffte es jedoch nicht zur Stammkraft. Er kam zwar in 35 von 38 Pflichtspielen zum Einsatz, oft jedoch nur von der Bank. Torhüter David Richter, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, soll schon diese Woche bei seinem neuen Klub vorgestellt werden. Und: Der OFC testet am 8. Juli in Grebenhain gegen Hessenligist Eintracht Stadtallendorf. Anlass: 50 Jahre OFC-Fanclub Grebenhain. (cd)