Auswärtsfahrer aufgepasst: Das sind die weitesten Strecken 2019/20

Die Regionalliga Südwest startet in die Saison. Doch wie weit müssen die OFC-Fans zu Auswärtsspielen reisen? Wir geben einen Überblick.

Offenbach - Die neue Saison steht in den Startlöchern und in der Regionalliga Südwest hat sich einiges verändert. Insgesamt fünf Teams sind diese Spielzeit neu dabei. Viele OFC-Fans werden wieder einige Auswärtsfahrten auf sich nehmen und ihr Team vor Ort unterstützen. Doch der Weg zu welchem Gegner ist der weiteste und welcher Kontrahent ist nur ein Katzensprung entfernt? Wir geben einen Überblick:

Die weiteste Strecke für die Offenbacher Kickers führt nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Ulm. Zum Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846 sind es vom Bieberer Berg in Offenbach genau 303 Kilometer - eine lang Anreise für Mannschaft und Fans. Nicht viel kürzer ist der Weg zum TSG Balingen, der ebenfalls in Baden-Württemberg beheimatet ist, 70 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Bis nach Balingen sind es insgesamt 277 Kilometer. Ganz knapp davor liegt die Fahrt zum SC Freiburg in den Breisgau, die 278 Kilometer beträgt.

Offenbacher Kickers: Weg zum FSV Frankfurt am kürzesten

Im Gegensatz dazu ist es zum Derby nach Frankfurt ein Katzensprung. Die Heimspielstätte des FSV Frankfurt ist ganze neu Kilometer entfernt. Ebenfalls in der Nähe ist der Aufsteiger aus Bayern Alzenau, bei dem OFC-Legende Daniel Endres nun unter Vertrag steht. Bis nach Alzenau fahren die Kickers 28 Kilometer.

Hier eine Übersicht über Länge aller Auswärtsfahrten des OFC in der aktuellen Saison 2019/2020:

1. SSV Ulm 303 Kilometer 2. SC Freiburg II 278 Kilometer 3. TSG Balingen 277 Kilometer 4. Bahlinger SC 261 Kilometer 5. VfR Aalen 239 Kilometer 6. 1. FC Saarbrücken 193 Kilometer 7. SV Elversberg 176 Kilometer 8. FK Pirmasens 163 Kilometer 9. FC 08 Homburg 160 Kilometer 10. Rot-Weiß Koblenz 130 Kilometer 11. TSG Hoffenheim II 130 Kilometer 12. TSV Steinbach Haiger 109 Kilometer 13. FC Astoria Walldorf 109 Kilometer 14. FC Gießen 73 Kilometer 15. FSV Mainz 05 II 51 Kilometer 16. FC Bayern Alzenau 28 Kilometer 17. FSV Frankfurt 9 Kilometer

von Sascha Mehr

