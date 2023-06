Kickers Offenbach: Bei Aufstieg ist den Fans das Trikot egal

Von: Christian Düncher

Teilen

Der Kickers’ neue Kleider: Vincent Moreno (links) präsentiert das Heim-, Ronny Marcos (Mitte) das Auswärts- und Dominik Wanner (rechts) das Ausweich-Trikot des OFC. © cd

Die Meinungen zum neuen Outfit des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gehen erwartungsgemäß weit auseinander. Einigen Fans ist der Look egal, sofern die Leistung auf dem Platz stimmt.

Offenbach – Das Prozedere ist seit Jahren identisch, das Interesse jedoch unvermindert groß: Auch diesmal standen mehrere hundert Anhänger der Offenbacher Kickers vor dem Fanshop am Stadion, als dort das Plakat enthüllt wurde, das die Trikots zeigt, in denen der OFC kommende Saison in der Regionalliga Südwest auflaufen wird.

Als Linksverteidiger Ronny Marcos den letzten Fitzel Abdeckfolie entfernt hatte, gab es Applaus. Für die drei Spieler, die das Geheimnis gelüftet hatten? Oder für die Trikots? Die Meinungen gingen jedenfalls – wie in Modefragen üblich – auseinander. Es war von „schick“ bis „gefällt mir gar nicht“ alles dabei. Einige Kickers-Anhänger erinnerte das schwarz-graue Ausweichshirt zu sehr an Erzrivale Eintracht Frankfurt. Das weiße Auswärtstrikot (mit roter Hose) kam am besten an. Von „cool“ oder „top“ war die Rede, während das Heimtrikot aufgrund der Farbkombination für einige Fans gewöhnungsbedürftig war. Weinrot war oft als Wünsch geäußert worden und findet sich auch in den Armen wieder. Allerdings ist der Torso knallrot. Das sei eher der Style des 1.FC Kaiserslautern, kommentierte ein User auf der Facebook-Seite unserer Sportredaktion.

Heim- und Auswärtstrikot haben laut OFC „dynamische Mittelstreifen in zweifarbiger Punktoptik“. Ein Fan fühlte sich an einen Reißverschluss erinnert. Anderen war das alles egal. „Wir machen keine Modeschau. Wichtig ist, dass die Typen im Trikot mit Leidenschaft bei der Sache sind und kämpfen“, hieß es. Oder: „Wenn wir aufsteigen, interessiert keinen das Trikot. Wenn wir wieder verkacken, lag’s an dem Lumpen.“

Von Christian Düncher