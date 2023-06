Kickers Offenbach: Das Lächeln kehrt auf den Platz zurück

Von: Jörg Moll

Neuer Athletik-Trainer: Mele Mosqueda (rechst) trimmt künftig die OFC-Profis um Christian Derflinger. Zuvor war der US-Amerikaner (35) beim Regionalliga-Rivalen FSV Frankfurt aktiv. © Hübner

Mit einem neuem Trainerteam, einem neuem Stammtorwart und zwei Rückkehrern ist Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Offenbach – Um Punkt 14 Uhr startete am Montagmittag die erste Trainingseinheit der Offenbacher Kickers – mit Spielern, die ein Lächeln auf dem Gesicht hatten und voller Vorfreude auf das waren, was sich da auf Biebers Höhen neu zusammenfindet.

Und das war doch einiges, was sich da auf dem Trainingsplatz hinter dem Stadion vor zwei Dutzend Fans eingefunden hatte - vor allem viel Routine. Der neue Trainer Christian Neidhart (54) hatte im Niederländer Jouke Faber (61, einst sein Assistent beim SV Meppen) einen neuen Co-Trainer präsentiert, dazu in Mele Mosqueda (35/zuletzt FSV Frankfurt) einen neuen Athletik-Trainer. Der Torwarttrainer ist ein altbekannter: René Keffel (55) hat sich nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Christian Hock bereit erklärt, sein altes Amt, das er am Ende der vergangenen Saison nach dem Abschied von Sascha Rausch wieder übernommen hatte, weiter auszuführen.

Neuer Co-Trainer: der Niederländer Jouke Faber. © -

Insgesamt 24 Spieler hatte Neidhart um sich geschart, darunter in Johannes Brinkies die am Vormittag verpflichtete künftige Nummer eins. Der 31-Jährige kommt von Drittliga-Absteiger FSV Zwickau und mit großen Ambitionen zum OFC: „Ich bin ein emotionaler Typ, ich möchte die Mannschaft von hinten raus coachen und ihr Sicherheit geben.“ Hock machte klar, welche Rolle dem bei Hansa Rostock ausgebildeten Routinier, der auf 285 Einsätze in der 3. Liga zurückblickt, zukommt: „Er ist ein absolut top ausgebildeter und erfahrener Torwart, der dann auch als absolute Nummer eins in die Saison geht.“

Beim ersten Training wirkten neben Brinkies auch die übrigen externen Zugänge Marcos Alvarez (zuletzt SV Meppen), Dimitrij Nazavorv (Erzgebirge Aue), Kristjan Arh Cesen, Sascha Korb (beide VfR Aalen), Irwin Pfeiffer (Germania Halberstadt) sowie Ersatztorwart Lucas Becker (SV Wehen Wiesbaden) mit.

Neuer Torwart: Johannes Brinkies. © -

„Endlich wieder zu Hause“, meinte der gebürtige Offenbacher Korb (30), der im ersten Trainingsspiel im OFC-Trikot seit 2016 rechts hinten agierte. Auch für Marcos Alvarez war es eine Rückkehr. Der 31-Jährige hatte in der U17 für den OFC gekickt, unter anderem mit Sebastian Rode. „Ich habe Lust auf diese Herausforderung“, sagt der Mittelstürmer, der sich in der Vorbereitung die Fitness erarbeiten will, die ihm noch fehlt. Neidhart hält viel vom bulligen Angreifer, der in seiner Zeit beim VfL Osnabrück Kultstatus erlangte (51 Tore, 30 Vorlagen in 171 Punktspielen): „Er ist sehr abgezockt, mit dem Rücken zum Tor stark und schießt gute Standards.“

Dass in Dimitrij Nazarov ein zweiter Hoffnungsträger nach einem Drittel der Zeit das Training abbrach, war eine Vorsichtsmaßnahme. Der 33-Jährige hatte sich im Frühjahr einen Bänderriss zugezogen, soll behutsam herangeführt werden. In Maximilian Engl und Rafael Garcia wirkten zwei Akteure mit, denen keine Zukunft beim OFC nachgesagt wird. Nur auf dem Fahrrad vorbei schaute Maik Vetter, der noch Reha absolviert und ohnehin als Standby-Spieler und Teammanager eingeplant ist. Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki (28) fehlte erkrankt. Beim letztjährigen Kapitän verdichtet sich, dass er trotz eines Vertrag bis 2025 Abschiedsgedanken hegt. Gesucht werden noch ein Sechser und ein Mann für die offensive Außenbahn.

Neuer Mittelstürmer: Marcos Alvarez. © -

In Jan Urbich (19) darf sich in der gesamten Vorbereitung ein Spieler zeigen, der für die U19 des Hessenligisten FV Biebrich zuletzt in 23 Spielen 31 Treffer erzielt hatte. Auch für ihn gilt: Der Schweiß wird in der nächsten Zeit in Strömen fließen. „Es werden intensive Wochen“, kündigte Neidhart an. Das Lächeln wird dann ab und zu schwerer fallen.

