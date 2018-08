Kickers dominieren und besiegen Hoffenheim II

Offenbach - Da ist er, der erste „Dreier“ der Saison: Die Offenbacher Kickers gewinnen gegen die TSG Hoffenheim II völlig verdient auf dem Bieberer Berg. Von Damian Robota

Kickers Offenbach gewinnt mit 5:2 gegen die TSG Hoffenheim II. OFC-Trainer Steuernagel versuchte es zum Start mit der Elf, die beim 1:2 in Ulm ab der 60. Minute mächtig Gas gab. Seine Mannschaft erwischte eine Traumstart. Hirst traf bereits nach zwei Minuten nach einer Flanke von Firat per Kopfball zum 1:0. Das zweite Saisontor für den Mann, der letzte Spielzeit 51 Mal in der Kreisoberliga traf. Der OFC blieb am Drücker und jubelte nach 16. Minuten erneut. Nun traf Firat mit links aus spitzem Winkel ins linke Eck. Vor dem 2:0 sahen die 4524 Zuschauer ein starkes Gegenpressing der Kickers. Vetter und Marx erkämpften sich auf der rechten Seite den Ball, Vetters Flanke kam anschließend zu Firat durch.

Bis kurz vor der Halbzeitpause spielten nur die Kickers und kamen zu weiteren guten Chancen. In der 40. Minute dann ein Schockmoment: Gösweiner stand nach einer Flanke von Wähling frei am Fünfer und köpfte ins lange Eck. Der Anschlusstreffer für die Gäste kam aus dem Nichts. Nur drei Minuten später klingelte es erneut. Bender stand im Strafraum völlig frei und schlenzte die Kugel nach einem Eckball in den rechten Winkel. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause.

Beide Teams kamen unverändert auf den Platz zurück. Die Steuernagel-Elf spielte sofort wieder nach vorne. In der 54. Minute sah Schiedsrichter Doering ein Ziehen im Sechzehnmeterraum von Strompf an Sawada. Den fälligen Elfmeter verwandelte Firat halbhoch ins linke Eck. Wenige Minuten später die Vorentscheidung: Sawada spielte einen Traumpass auf Vetter, der alleine vor Drljaca die Nerven behielt und auf 4:2 stellte. Beide Teams kamen im Anschluss zu weiteren guten Möglichkeiten. In der 78. Minute kam OFC-Kapitän Kirchhoff nach einer Ecke von Firat am Fünfer frei zum Kopfball - 5:2! Der OFC dominierte die Partie und siegte am Ende verdient auf dem Bieberer Berg. Der erste „Dreier“ der Saison war mehr als ein Befreiungsschlag.

Kickers Offenbach: Endres - Marx, Albrecht (66. Schulte), Kirchhoff, Scheffler - Vetter (83. Ikpide), Garic, Sawada, Firat - Treske (79. Hecht-Zirpel), Hirst

Hoffenheim II: Drljaca - Chana Nya, Hüttl, Strompf, Rettig (72. Skenderovic) - Wähling, Szarka, Amade, Bender - Gösweiner (68. Alberico), Hack (61. Monteiro-Mendes)

Tore: 1:0 Hirst (2.), 2:0 Firat (16.), 2:1 Gösweiner (40.), 2:2 Bender (43.), 3:2 Firat (54./FE), 4:2 Vetter (60.), 5:2 Kirchhoff (78.)

