Kickers mit Dreierkette in Elversberg?

Auftakt der Rückrunde

+ © Hübner „Elversberg landet in den Top-Fünf, wenn sie ihre Qualität auf den Platz bringen“, glaubt OFC-Trainer Steuernagel. © Hübner

Offenbach - Fast vier Monate ist es her, dass sich die Offenbacher Kickers und die SV Elversberg in der Auftaktpartie der Regionalliga Südwest gegenüberstanden. Das 1:1 war für beide der Auftakt einer Hinrunde, in der sie hinter den Erwartungen blieben.