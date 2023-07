Kickers Offenbach: Ein Hauptfeldwebel und langjähriger Fan als Geschäftsführer

Von: Christian Düncher

Hemdsärmeliger Typ: Der langjährige OFC-Fan Sebastian Möller ist seit 1. Juli als Geschäftsführer Finanzen und Organisation für „alles außer Sport“ zuständig. In seiner osthessischen Heimat ist er zudem „Hobby-Landwirt“. © cd

Sebastian Möller ist Fan von Kickers Offenbach und seit 1. Juli einer der beiden Geschäftsführer der Profi GmbH des OFC. Im Interview spricht er über seinen neuen Job, blutige Füße und den Rapper Sido.

Offenbach – Die Story klingt fast zu kitschig, um wahr zu sein: Erst Fan, dann Konkurrent und nun beim Lieblingsklub selbst einer der Entscheidungsträger. Die Rede ist von Sebastian Möller. Der 40-Jährige ist seit dem 1. Juli einer der beiden Geschäftsführer der Profi GmbH der Offenbacher Kickers. Und das, obwohl er beruflich zunächst einen völlig anderen Weg eingeschlagen hatte. Allerdings spielte der OFC schon recht früh in seinem Leben eine bedeutende Rolle. Im Interview spricht er über Blutblasen, eine zeitraubende Premiere sowie den Vergleich mit einem deutschen Rapper.

Sie waren zuletzt Manager des Ligarivalen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Beim OFC firmieren Sie nun als Geschäftsführer Finanzen und Organisation? Welche Aufgaben sind weggefallen oder dazugekommen?

Dass etwas dazukommt, ist ja fast gar nicht möglich (lacht). Bei den Kickers bin ich für alles außer Sport zuständig, das ist von den Themengebieten schon um einiges weniger als in Fulda. Allerdings sind Finanzen und Organisation bei den Kickers natürlich umfangreicher, daher wird mir sicher nicht langweilig.

Wie ist der erste Eindruck nach einer Woche OFC?

Ich war schon vor Beginn der Tätigkeitwährend meines Urlaubs zwei, drei Tage auf der Geschäftsstelle. Dort arbeiten Leute, die mit Herzblut dabei sind und sich für den OFC ins Zeug legen. Eine eierlegende Wollmilchsau wie Thomas Adler, Ulrich Sauer als Herrscher über die Zahlen oder Marius Schnelker als Pressesprecher, dazu nun neu Dominic Stumpf und Hakan Ögüt, die auch die Kickers im Blut haben. Priorität werden für mich erst mal die Finanzen und das Marketing haben, danach schaue ich in jeden Prozess, aber das wird natürlich seine Zeit brauchen.

Sie kannten den OFC bislang lediglich als Fan. Wo war Ihr Platz im Stadion?

Angefangen habe ich in Block zwei, irgendwann bin ich auf die damalige Henninger-Tribüne. Im alten Stadion stand ich bereits in jedem Block. Jetzt werde ich bei Heimspielen im VIP-Bereich sein, Präsenz zeigen, mich um die Sponsoren kümmern. Auswärts werde ich sicher auch teilweise im Block stehen.

Neuer OFC-Geschäftsführer: „Ich bin die mehr als 20 Kilometer gelaufen“

Wann und wie wurden Sie Kickers-Anhänger?

Mit 14, 15 Jahren habe ich angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Ich sah mir ein Spiel des FC Bayern gegen Dortmund an, das hat mich nicht gecatcht. Bei uns in Osthessen gibt es auch viele Fans der Eintracht. Einer nahm mich mit ins Stadion. Das sagte mir ebenfalls nicht zu. In Offenbach war das anders. Da erinnere ich mich noch genau an das erste Spiel.

Wann war das?

1999. Der OFC spielte unter Flutlicht vor 21 000 Zuschauern gegen den 1.FC Köln. Es stand 0:0, bis sich Goran Curko in letzter Minute nach einer Flanke den Ball selbst ins Tor boxte. Trotzdem herrschte ein tolles Feeling im Stadion. Danach ging es runter in die Regionalliga. Erster Spieltag in Trier, eine legendäre Zugfahrt. Seitdem war ich als Fan regelmäßig dabei.

Die Partien in Fulda waren für Sie Heimspiele...

Eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war an einem Sonntag. Meine Eltern fuhren mich hin. Zurück ging jedoch kein Bus mehr, nichts. Und es war verdammt heiß. Ich bin die mehr als 20 Kilometer gelaufen. Ich hatte Blutblasen, wusste aber, dass ich für die Bundeswehr geeignet bin (lacht).

Es gibt kein „nine to five“, sondern man ist fertig, wenn die Aufgabe erledigt ist.

Sie waren zwölf Jahre Soldat. Wie kam es dazu? Erst Grundwehrdienst und Gefallen daran gefunden?

Nein, ich hatte mich direkt verpflichtet, war bei den Heeresfliegern in Niederstetten, aber auch im Ausland. Eine wahnsinnig tolle Zeit, die ich nicht missen will, die mich geprägt hat und auch meine Persönlichkeit ausmacht.

Wie äußert sich das?

Ich bin hier und da etwas direkter. Teamgeist ist mir extrem wichtig. Man braucht klare Strukturen und deutliche Hierarchien. Wenn etwas nicht passt, muss man auch mal dazwischen hauen. Jeder muss wissen, wo die Grenzen sind, und im Sinne das Auftrags mitziehen. Es gibt kein „nine to five“, sondern man ist fertig, wenn die Aufgabe erledigt ist. Aber ich habe bereits festgestellt, dass wir dafür die richtigen Leute auf der Geschäftsstelle haben.

Möller bei Borussia Fulda: „Lass den Spinner mal machen“

Wie kamen Sie dann beruflich zum Fußball?

Das Thema hat mich einfach interessiert. Mir war schnell klar, dass ich als totaler Quereinsteiger weit unten anfangen musste. Borussia Fulda lag vor der Haustür, war damals Gruppenligist. Ich habe angerufen und meine Hilfe angeboten. Die haben wohl gedacht, lass den Spinner mal machen. Dann konnte ich dabei helfen, den Verein Schritt für Schritt zu entwickeln.

Was waren die Highlights?

Das war insgesamt eine tolle Erfahrung trotz einiger Rückschläge. Fulda hat keinen großen Geldgeber, sondern viele kleine Sponsoren. 2021 wurde der Regionalliga-Aufstieg verwehrt, ein Jahr später gelang er in letzter Minute. Das erste Jahr in der Regionalliga war toll - unter anderem mit den Spielen gegen den OFC. Man bekommt nicht oft die Chance, so etwas zu erleben.

Sie haben den Ruf, anzupacken und sich für nichts zu schade zu sein. Teilen Sie diese Einschätzung?

Das sollen andere beurteilen (lacht). Eine meiner erste Aufgaben in Fulda war es, den Platz abzustreuen, weil sonst keiner da war. Ich habe erst mal auf dem Handy geguckt, wie das geht. Es hat trotzdem sechs Stunden gedauert. Ich hatte den Sonnenbrand meines Lebens – und vielleicht auch einen Sonnenstich. Danach ging es jedoch schneller. Vor einem Heimspiel gegen Aalen haben wir alle angepackt und den Platz vom Schnee befreit. In vielen Bereichen kann mir keiner etwas erzählen, weil ich alles mal gemacht habe. Da wird man demütig und lernt aber auch, gerade die Hilfe der Ehrenamtlichen zu schätzen.

Der OFC soll also wieder ein Mitmachklub werden?

Der OFC ist ein großer Verein, aber man muss auch die Realität anerkennen. Er befindet sich seit zehn Jahren in der Regionalliga, das muss man auch entsprechend einordnen können. Aber gerade in der Liga kann man ja auch anpacken. Wenn man Leute hat, die sich engagieren wollen, ist das Gold wert. Das „Zusamme schaffe mers“ ist ja auch ein Teil der DNA dieses Vereins. Das hat schon was, wenn 50, 60 Fans anpacken, um zum Beispiel einen Kickerstag oder – wie in der Vergangenheit – einen Weihnachtsmarkt zu organisieren.

„Marketing und Vertrieb steht auf der Liste ganz oben“

Aber das hat wohl nicht oberste Priorität.

Marketing und Vertrieb steht auf der Liste ganz oben. Mit den Sponsoren und Partnern reden, Konzepte neu erstellen. Bei aller Liebe für Nostalgie: Das Finanzielle muss am Ende des Tages stimmen.

Beim OFC geht es um höhere Zahlen als in Fulda. Inwiefern ist alles eine Nummer größer?

Sicher wird einiges entspannter, anderes herausfordernder sein. Aber eine Wurzelbehandlung macht mehr Spaß, als in Fulda auf einer Großbaustelle ein Sicherheitsspiel zu organisieren (lacht), auch wenn es „nur“ für 2500 Zuschauer ist. Beim OFC habe ich mehr Manpower. Die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle haben alle eine riesige Eigenmotivation. Die brennen. Das muss nur alles etwas zusammengeführt und koordiniert werden, aber die Grundsubstanz hier ist top.

Zum Abschluss: In Fulda wurden Sie Sido (Anm. d. Red.: Name eines deutschen Rappers) genannt. Wie kam es dazu?

Den Spitznamen hat Dominik Rummel erfunden, weil Sido und ich uns ähnlich sehen. Das war eine Retourkutsche. Er hatte mir den Titel „König von Fulda“ zu verdanken, weil ich ihn als Königstransfer bezeichnet hatte.

Das Gespräch führte Christian Düncher.

