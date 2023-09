Kickers Offenbach: Ein kleiner Schritt zum Spitzenteam

Von: Jörg Moll

„Das pusht dich extrem“: Der Fanmarsch durch die Stadt zum Stadion kam bei Trainer, Mannschaft und Verantwortlichen gut an. © Hübner

Kickers Offenbach kehrt mit neuem System in die Erfolgsspur zurück. Marcos Alvarez zeigt beim 5:2-Heimsieg gegen den Bahlinger SC eine starke Reaktion

Offenbach – An einem Tag mit voller Emotionen fühlt sich Marcos Alvarez in seinem Element. Der Mittelstürmer der Offenbacher Kickers lebte beim 5:2 (1:0) gegen den Bahlinger SC die volle Bandbreite an Gefühlen aus. Erst war er völlig euphorisiert über den Fanmarsch vom Wilhelmsplatz durch die Stadt zum Stadion, den Mannschaft und Trainer spontan mit einer Begrüßung der Fans vor dem Stadion zu einem ersten emotionalen Höhepunkt werden ließen. „Das pusht dich extrem, absolut super“, meinte der 31-Jährige. Dann war er bei zwei Treffern eiskalt vor dem Tor – und dann wieder emotional vor den Fans und in der Nachbetrachtung.

Den Fanmarsch finde ich überragend. Es ist wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen – in guten wie in schlechten Zeiten.

Auf dem Platz zahlten Alvarez und seine Teamkollegen das Fan-Vertrauen zurück, auch wenn die erste Hälfte zäh war und im Führungstor des 31-Jährigen nach Chipball von Björn Jopek nach rechts zu Vorlagengeber Vincent Moreno Giesel die für lange Zeit beste Szene bot (16.). Das änderte sich nach dem Wechsel, als die Kickers binnen 20 Minuten drei blitzsaubere Treffer herausspielten, ehe sie noch mal bedenklich wackelten. Ausgangspunkt dafür war ein höchst umstrittener Strafstoß, den die Gäste durch Torjäger Shqipon Bektasi zum Anschluss nutzten (69.). „Das war ein normaler Zweikampf“, sagte OFC-Sportgeschäftsführer Christian Hock zum Duell zwischen Noel Knothe und Yannick Häringer, das Schiedsrichter Roy Dingler, der auch mit neun Gelben Karten für Aufsehen sorgte, als strafstoßwürdig erachtete. Gravierender waren die Folgen des Gegentores. „Danach gingen bei uns die Köpfe wieder an“, räumte Moreno Giesel ein. Das neu gewonnene Selbstvertrauen war wieder Zweifeln gewichen – erst recht nach dem zweiten Tor von Bektasi (76.). Wer weiß, was passiert wäre, wenn er in der 84. Minute nicht freistehend an OFC-Torwart Johannes Brinkies gescheitert wäre? Stattdessen aber machte der OFC den Deckel drauf: Jan Urbich legte für den ebenfalls eingewechselten Dominik Wanner auf (86.). Spätestens da stand fest, dass das Ping-Pong-Spiel der Emotionen erfolgreich war.

Der Unterschiedsspieler hat geliefert: Marcos Alvarez lässt sich nach zwei Treffern und starker Leistung von den Fans feiern und fegt aufkommende Zweifel weg. © Hübner

„Die Drucksituation war da“, räumte Christian Neidhart nach der Enttäuschung bei Schott Mainz (1:2) ein. Umso mehr freute ihn, welche Reaktion die Mannschaft zeigte. Der Kickers-Trainer hatte sein Team mit einer defensiven Dreierkette, in der Zugang Alexander Sorge von Noel Knothe und Jayson Breitenbach flankiert wurde, neu aufgestellt. Als „Schienenspieler“ fungierten Kristjan Arh Cesen (links) und der überragende Moreno Giesel, der erst mit einem Traumtor aus 23 Metern in den Winkel (50.) auf 3:0 stellte und schließlich auch das 4:0 durch Urbich (65.) auflegte.

Ganz vorne durfte Marcos Alvarez ran, neben ihm agierte Mike Feigenspan, dahinter Dimitrij Nazarov. Und Alvarez lieferte, war an den ersten drei Treffern beteiligt. Das 1:0 und 2:0 erzielte er selbst, vor dem 3:0 öffnete er mit einem tiefen Lauf Moreno Giesel viel Platz. „Die Erwartungshaltung an ihn ist da, dass er solche Spiele entscheiden kann“, ordnete Neidhart die Rolle seines zuletzt in die Kritik geratenen Stürmers ein. Der aber blieb cool, lächelte die Misstöne weg, auch weil er auf Neidharts klare Ansage („Er hatte nicht seinen Part erfüllt“) und die zwischenzeitliche Bankrolle in den letzten Wochen die richtige Reaktion gezeigt hatte. „Er hat ein ganz anderes Bild abgegeben, auch läuferisch“, lobte Neidhart den potenziellen Unterschiedsspieler, der auch seine Oberschenkelprobleme überwunden hat. „Ich hoffe, dass ich den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen konnte und bald wieder bei 100 Prozent bin“, meinte Alvarez.

Darauf hofft auch Neidhart, der die Schwierigkeiten des OFC nicht übersehen hatte. „Wir sind auf dem Weg, ein Spitzenteam zu werden“, betont er. Bahlingen war ein kleiner Schritt dorthin.

Kickers Offenbach - Bahlinger SC 5:2 (1:0) Kickers Offenbach: Brinkies (Note: 2,5) - Knothe (2,5), Sorge (3), Breitenbach (4) - Moreno Giesel (1/89. Staude -), Albrecht (4), Jopek (3), Arh Cesen (3) - Nazarov (2,5/80. Mesanovic -) - Feigenspan (3/80. Wanner -), Alvarez (1,5/59. Urbich 1,5) Bahlinger SC: Grawe - Wehlre, Bux, Tost (58. Lokaj), Herrmann (79. Lovisa) - Pepic (73. Köbele), Häringer, Gutjahr (73. Weizel) - Bektasi, Mourad, Ilhan (58. Vesco) Schiedsrichter: Roy Dingler (Pforzheim) – Zuschauer: 5123 - Tore: 1:0, 2:0 Alvarez (16., 48.), 3:0 Moreno Giesel (50.), 4:0 Urbich (65.), 4:1, 4:2 Bektasi (69./FE, 76.), 5:2 Wanner (86.) Gelb: Alvarez, Albrecht (2), Nazarov (2), Breitenbach (3) / Mourad, Pepic, Häringer, Herrmann, Tost