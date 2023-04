Kickers Offenbach: Energieschub durch Kaminski

Von: Christian Düncher

Neue Zeitrechnung: Alfred Kaminski wird heute gegen den VfB Stuttgart II wieder auf der Bank Platz nehmen. Welche Rolle er in der kommenden Saison einnimmt, soll zeitnah entschieden werden. © Hübner

Um die „Konstante“ Alfred Kaminski soll beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ein neues Team rund um das Team aufgebaut werden. Die Vereinsführung wehrt sich derweil in Gestalt von Vizepräsident Peter Roth gegen diverse Vorwürfe.

Offenbach – Es hakt derzeit bei den Offenbacher Kickers. Symptomatisch: Die Pressekonferenz am Donnerstag begann etwas später, weil das Mikrofon erst mit neuen Batterien bestückt werden musste. Zumindest dieses Problem konnte schnell behoben werden. Sportlich soll Alfred Kaminski dem OFC zum zweiten Mal in dieser Saison als Interimstrainer neue Energie geben, am besten schon heute Abend (19 Uhr) im Regionalliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II, spätestens jedoch am Dienstag (19 Uhr) im Hessenpokal-Halbfinale bei Ligarivale FSV Frankfurt.

Man werde um die „Konstante“ Kaminski ein Team aufbauen, kündigte Vizepräsident Peter Roth an – und wehrte sich damit gegen den Vorwurf, dass eben jene angekündigte Kontinuität nicht gelebt werde. Die Entscheidung, sich nach sechs Monaten von Ersan Parlatan zu trennen, sei das Ergebnis einer Analyse der Entwicklung seit der Winterpause (nur zwölf Zähler aus acht Spielen). „Da waren viele Leute involviert“, sagte Roth – und antwortete auf die Frage, ob es auch ohne die Patzer von Spitzenreiter Ulm zur Trennung gekommen wäre, mit einem klaren „Ja“.

Negative Kontinuität bringt uns auch nicht weiter. Und es ist kein Fehler, einen Fehler zu korrigieren.

Die Klubführung und der Aufsichtsrat „glauben an die Mannschaft“, betonte der Vizepräsident. „Wir wollten es nicht einfach laufen lassen, sondern ein Zeichen setzen. Wir sind uns sicher, dass die Mannschaft es auf dem Platz zurückgeben wird.“ Bis Saisonende soll Kaminski das Potenzial als Trainer herauskitzeln. Offen ist, welche Rolle er ab Juni einnimmt: Sportdirektor oder Trainer. Es werde ab 2023/24 „mindestens ein Vier-Augen-Prinzip“ geben, sagte Roth. Angestrebt wird nach Informationen unserer Zeitung eine Dreiteilung: Auf der Geschäftsstelle sollen zwei Akteure wirken (Finanzen und Sport) und sich mit dem künftigen Trainer abstimmen.

Es könne keine Rede von Führungslosigkeit sein, stellte der Vizepräsident klar. In allen Bereichen laufe der Betrieb normal weiter, auch bei der Kaderplanung. Kaminski sei dort bereits seit Wochen involviert. Angesichts von 18 für die kommende Saison unter Vertrag stehenden Spielern sei auch das Team eine Konstante. Der langjährige OFC-Funktionär sieht „keine Planlosigkeit und kein Chaos“. Auch nicht in monetärer Hinsicht. In den Verträgen von Parlatan und dem spätestens zum Saisonende ausscheidenden Geschäftsführer Matthias Georg gäbe es „Exit-Klauseln“, die dafür sorgen, dass keine zusätzliche finanzielle Belastung entstehe.

Roth nahm auch zum Vorwurf Stellung, dass sich die Klubführung zu oft in sportliche Belange einmische: „Wir haben auch in der Vergangenheit jeden Wunsch der sportlich Verantwortlichen erfüllt und bezahlt, teilweise auch außerhalb des Budgets.“ Im Fall Parlatan hat man sich nun allerdings eingemischt.

Künftig wird in der Profi GmbH viel Macht auf Kaminski vereint sein, dem zugetraut wird, die Kickers gut aufzustellen. „Wir wissen, was zu tun ist“, sagte Roth. Details nannte er nicht. Welche Strategie Kaminski verfolgt, hatte er aber jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung angedeutet. Eine engere Verzahnung mit dem Leistungszentrum, dessen Leiter er bisher war, ist ihm wichtig. Diese Ressourcen müsse man besser nutzen. Wie das aussehen könnte, zeigte sich diese Woche bei den Übungseinheiten, an denen Torhüter Marcel Jonetzko, Dino Kurbegovic, Valdonne Abdou Hamidou und Vincent Reppel (alle U21) teilnahmen. Auch deren Coach Alexander Schwarzenberger und U17-Trainer Mostafa Sharaf übernahmen Aufgaben. „Sie sollen da langsam reinwachsen, die Unterschiede zum Jugendbereich sehen und Erfahrungen sammeln“, erklärte Kaminski. Die Leitung des Leistungszentrums übernehmen vorerst Michael Fischer (seit zehn Jahren dabei, macht gerade die A-plus-Lizenz) und der Administrative Leiter Alessandro Taliento.

Von Christian Düncher Und Jörg Moll