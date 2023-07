Kickers Offenbach: Erfolgreicher Start in die Testspiel-Serie

Von: Christian Düncher

Teilen

Die erneute Führung für den OFC: Testspieler Kaenu Staude trifft in der Vorbereitungspartie gegen den 1.FC Erlensee zum zwischenzeitlichen 2:1. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach ist mit einem 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den Hessenligisten 1.FC Erlensee in seine Testspielserie gestartet. Keanu Staude macht dabei Werbung in eigener Sache.

Offenbach – Die Zugänge des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach haben sich bei der ersten Vorbereitungsspiel noch mit dem Toreschießen zurückgehalten, dennoch gelang dem OFC in Oberau ein standesgemäßer und letztlich auch souveräner 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den Hessenligisten 1.FC Erlensee. Ein Testspieler und ein Trio, das bereits vergangene Saison für die Kickers auflief, erzielten die Treffer.

Christian Neidhart wollte den Sieg nicht überbewerten. Man habe in vielen Szenen gesehen, dass noch die Automatismen fehlen, resümierte der neue OFC-Trainer. Freilich gab es auch Sachen, die ihm gut gefallen hatten. So wurde in einigen Szenen das unter der Woche Geübte bereits teilweise gut umgesetzt.

Die Kickers hätten früh in Führung gehen können, ein Schuss von Zugang Irwin Pfeiffer wurde aber kurz vor der Linie geblockt (2.). Danach tat sich der OFC zunächst schwer, ging jedoch nach zehn Minuten in Führung. Dominik Wanner machte über die linke Seite Tempo und passte quer zu Christian Derflinger, der aus halbrechter Position in die Mitte zog und aus 16 Metern direkt neben den Pfosten traf – 1:0.

Die Kickers waren fortan das dominierende Team. In der Phase, in der sie auf das 2:0 drängten (der auffällige Derflinger scheiterte am Torwart, ein Schuss von Pfeiffer wurde erneut geblockt), fiel quasi aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einem Rückpass gelang es Kickers-Torhüter Johannes Brinkies unter Druck nicht, entscheidend zu klären. Tim Grünwald nahm das Geschenk dankend an und traf zum 1:1 (38.).

In der Pause wechselten die Kickers siebenmal. Lediglich die Doppelsechs Leon Müller/Björn Jopek, Spielmacher Derflinger und die einzige Spitze Marcos Alvarez blieben zunächst auf dem Platz. Alvarez hatte einen schweren Stand, wurde teilweise hart attackiert, ließ aber auch immer wieder seine Finesse aufblitzen, unter anderem, als er einen Pass per Hacke in den Lauf von Wanner weiterleitete.

Auch die zweite Hälfte begann mit einem frühen Tor der Kickers. Nachdem Vincent Moreno (mit einem zu kurzen Rückpass) und Torwart Lucas Becker (wurde beim Versuch, den Ball nach vorne zu schlagen, geblockt) für zwei Aufreger im Strafraum des OFC gesorgt hatten, erzielte Testspieler Keanu Staude die erneute Führung. Ballannahme, Drehung, Schuss - 2:1 (50.). Ein Doppelschlag sorgte für die endgültige Entscheidung. Mike Feigenspan erzielte das 3:1 (69.) und bereitete wenig später das 4:1 (71.) durch Moreno vor. Jan Ubrich vergab einen höheren Sieg, als er alleine aufs Tor zulief, aber an Erlensees Keeper scheiterte.

Neidhart setzte insgesamt 22 Akteure ein. Von dem auf dem Meldebogen stehenden Akteuren fanden lediglich Damijan Balic und Noah Vuko keine Berücksichtigung. Maik Vetter (kehrt nach Innenbandanriss wohl erst in drei Wochen ins Training zurück) und Dimitrij Nazarov (wurde aufgrund einer Bänderverletzung, die noch leichte Probleme bereitet, geschont) waren nur als Zuschauer dabei, ebenso der dritte Torwart Marcel Jonetzko. Sebastian Zieleniecki fehlt weiterhin „krankgeschrieben“.

Von Christian Düncher