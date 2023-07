Kickers Offenbach eröffnet Saison, Derby gegen Eintracht II am dritten Spieltag

OFC

+ © Peter Hartenfelser/IMAGO Der OFC hofft darauf, im Eröffnungsspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers bei den Zuschauern die 10.000er-Marke zu knacken. © Peter Hartenfelser/IMAGO

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Der Zuschauerkrösus der vergangenen Saison wird die kommende Spielzeit der Fußball-Regionalliga Südwest eröffnen: Kickers Offenbach empfängt in der Auftaktpartie am 4. August (20 Uhr) die Stuttgarter Kickers. Das zweite Heimspiel des OFC hat es ebenfalls in sich.

Offenbach – Über 1 600 Dauerkarten hat Kickers Offenbach nach etwas mehr als einer Woche bereits abgesetzt. Und dieses Auftaktprogramm wird den Saisonticketverkauf wohl weiter ankurbeln. Die Regionalliga Südwest hat sich fürs Auftaktspiel der kommenden Spielzeit nämlich das Duell zwischen dem OFC und Aufsteiger Stuttgarter Kickers – mit den einstigen Offenbachern Marc Stein (Sportdirektor) und Luigi Campagna (Mittelfeld) ausgesucht.

Die zwei ehemaligen Erstligisten werden sich demnach am Freitag, 4. August, ab 20 Uhr unter Flutlicht im Stadion auf dem Bieberer Berg gegenüberstehen. Am dritten Spieltag (18. - 20. August) steht an gleicher Stelle das Derby gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt II an. Es ist das Wochenende, an dem in der 1. Liga das Duell zwischen der Eintracht und dem SV Darmstadt 98 stattfindet. Offenbar sollen beide Spiele parallel ausgetragen werden, um Konflikte zu vermeiden.

„Wir freuen uns, die Regionalliga-Saison in Offenbach eröffnen zu dürfen“, sagt Sebastian Möller, OFC-Geschäftsführer Finanzen und Organisation, und verspricht: „Wir werden einen würdigen Rahmen bieten und gleich das erste Spiel mit unseren und den Fans der Stuttgarter Kickers zu einem Fußballfest machen.“ Die Kickers hoffen bei dem „Kracher“ gegen Stuttgart auf 10 000 Zuschauer.

Die zeitgenaue Terminierung der weiteren Partien des ersten Spieltags erfolgt voraussichtlich Ende kommender Woche, teilte die Regionalliga Südwest GmbH mit.

Von Christian Düncher